Генпрокуратура не нашла нарушений, связанных с расходованием бюджетных денег со стороны авторов «Пока все дома»

Генпрокуратура не нашла нарушений, связанных с расходованием бюджетных денег со стороны авторов телепрограммы «Пока все дома». Ведомство завершило проверку. Создателей программы подозревали в нецелевом расходовании 110-ти миллионов рублей, выделенных Министерство образования и науки на производство роликов о детях-сиротах, которых предлагалось усыновить, — сообщает агентство ТАСС.