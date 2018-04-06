Генпрокуратура не нашла нарушений, связанных с расходованием бюджетных денег со стороны авторов «Пока все дома»
Генпрокуратура не нашла нарушений, связанных с расходованием бюджетных денег со стороны авторов телепрограммы «Пока все дома». Ведомство завершило проверку. Создателей программы подозревали в нецелевом расходовании 110-ти миллионов рублей, выделенных Министерство образования и науки на производство роликов о детях-сиротах, которых предлагалось усыновить, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
olegleon 06 апреля 2018 | 20:46
" 110-ти миллионов рублей, выделенных Министерство образования и науки на производство роликов о детях-сиротах"
эти ролики Спилберг снимал, судя по затратам???