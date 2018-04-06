Госдума и Минпромторг призывают поддержать российских бизнесменов, попавших под санкции
Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров призвал не отказываться от работы с фигурантами санкционного списка. В противном случае он пригрозил административным наказанием.
Сегодня американский Минфин объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, должностных лиц, компаний. Среди них оказались, в том числе, бизнесмены из так называемого «кремлевского списка» Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг.
Комментарии47
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collapse 06 апреля 2018 | 21:07
А кто поддержит рухнувшую медицину , в Ульяновске эпидемия гриппа, сегодня чуть живая приползла в поликлинику после двухнедельного лежания и бесполезных вызовов на дом фельдшеров: к врачу в поликлинику не попасть, анализ цито на РОЭ и лейкоциты не сдать. Только со скандалом и нервами через боль.
vladimir1967 06 апреля 2018 | 21:08
Предлагаю ввести прямой налог помощи попавшим под санкции и обложить им всех от младенцев до пенсионеров.
gennomov 06 апреля 2018 | 21:08
Рыбка поможет.
marikona 06 апреля 2018 | 21:08
Любой каприз за наши деньги. Неуёмные деньгоскандалонакопители
sprav77 06 апреля 2018 | 21:09
Совсем бедные. Как же они будут жить?
sprav77 06 апреля 2018 | 21:11
Да.Да..
Обращайтесь в Родниной Ирине. Она патриотка.
sulla663 06 апреля 2018 | 21:12
Даже представить страшно, как на просторах нашей страны активно разовьется Рособоронэкспорт, включенный в этот санкционный список.
rus163tlt 06 апреля 2018 | 21:13
Портки, почём сейчас стал коммент..?) Не урезали?)))
donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 21:18
Вообще, пусть помогают олигархам только те, кто голосовал за путина/жириновского/грудинина. Остальные должны быть освобождены от этого оброка!
andreu641 06 апреля 2018 | 21:34
каждому пострадавшему бедняге ,несчастному путиненцу выделить в скрепоносной свой регион , и отдать сплетенных вокруг вождя в рабство , пущай возмещают убытки и гордяться путриотизьмом