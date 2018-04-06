Госдума и Минпромторг призывают поддержать российских бизнесменов, попавших под санкции

Будет найдено решение, которое позволит лидерам российского бизнеса более активно развиваться на территории нашей страны, — сказал агентству ТАСС спикер нижней палаты парламента. В свою очередь, глава Минпромторга Денис Мантуров призвал не отказываться от работы с фигурантами санкционного списка. В противном случае он пригрозил административным наказанием.

Сегодня американский Минфин объявил о введении санкций в отношении ряда российских бизнесменов, должностных лиц, компаний. Среди них оказались, в том числе, бизнесмены из так называемого «кремлевского списка» Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг.