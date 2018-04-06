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20:31, 06 апреля 2018

Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил против блокировки мессенджера Телеграм

Это следует из записи в его Телеграм-канале. «Я не сторонник блокировки и надеюсь, что руководство Роскомнадзора и Телеграма найдут компромиссное решение, которое будет отвечать и закону, и интересам пользователей», — пояснил Кадыров. Он напомнил, что является активным пользователем мессенджера. При этом глава республики подчеркнул, что во главу угла нужно ставить государственные интересы и законы России, которые необходимо исполнять.

Комментарии

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ansh 06 апреля 2018 | 20:33

Посмотрим. Пока Рамзану не отказывали...

kir_pich_101 06 апреля 2018 | 20:37

ansh: Ну вот, можно копья не ломать.
АкадЭмик сказал, так и будет.

kottigr1 06 апреля 2018 | 20:50

kir_pich_101: Согласно официальных цифр Кадыров имеет подавляющую поддержку среди населения... Путина поддерживает всего лишь 76,6%, а у Кадырова уровень поддержки составляет 97,9%..
Такой президент мигом всему ФСБ сделает обрезание... сделав из них настоящих джигитов !

putinku 06 апреля 2018 | 21:01

kottigr1: меня терзают мутные сомнения: неужели Кадыров террористов в телеграмме защищает или сам что-то задумал?

kottigr1 06 апреля 2018 | 21:04

putinku: Просто Кадыров, после того как его в Инстаграме "забанили", только-только разобрался куда нужно нажимать в этом Телеграме и тут его уже отключают..

viteck 06 апреля 2018 | 20:50

- "Он(Кадыров) напомнил, что является активным пользователем мессенджера. "

- "Террористы активно используют мессенджеры для организации своих атак
Об этом заявил глава ФСБ Александр Бортников" https://echo.msk.ru/news/2178308-echo.html
-------------------------------
Я, вот, даже не знаю, что и думать...

navsegda 06 апреля 2018 | 20:53

viteck: Не думай , сразу извиняйся

kotvinder2 06 апреля 2018 | 21:02

ansh: Ну вот, теперь Дуров с Кадыровым лучшие друзья)))

lenin3 06 апреля 2018 | 20:35

Только после ухода из Инстаграма абрек освоил Телеграм,так хотят закрыть.Подождите,когда закрывать-вам абрек сам сообщит...

sbk 06 апреля 2018 | 20:38

Вот и все...
Придется переобуться, уважаемый Роскомнадзор...

s011ma 06 апреля 2018 | 20:57

sbk: Или обрезаться.

bakero 06 апреля 2018 | 20:39

Рамзан стал правозащитником!

ha12raz 06 апреля 2018 | 20:40

Дело не в Телеграме, а в распределении бабла.........между рамазаном и чекистами

sensei54 06 апреля 2018 | 20:40

"...во главу угла нужно ставить государственные интересы..."
.....................................................................................................
Этого достаточно. Остальное не имеет значение.

nag 06 апреля 2018 | 20:50

2 раза в сутки неисправные часы показывают верное время. И я вот: в день смерти Ирода Виссарионыча и сегодня согласен с Рамзан Ахматычем.

rodom_neotkuda 06 апреля 2018 | 20:51

вот рамзана я уважаю !!
начал бандитом.. ну кто мы без грехов
после его зачетных треников, ему вова территорию отдал..
вове тогда война была не нужна.. он еще не окреп
сейчас война это его смысл! смысл детских садов, смысл больниц.. никого не интересует

самое интересное, что хоть он во всем и подчиняется, ему вся эта хрень в россии совсем не нужна
ему нужно чтоб аллах давал ))

но с таким развитием.. ув рамзан.. вы заработаете на 3-ю чеченскую.. не даром же россияни наряжуют своих детей на день победы в военную форму..

путин же не вечный.. а дурь в народе растет



baran_provokator 06 апреля 2018 | 20:52

а что собсно мешает плохим парням переписываться хоть через открытейший всем спецслужбам mail.ru, всего лишь архивируя переписку с паролем? и вообще пора запретить хлеб, ведь плохие парни могут взять и НАЕСТЬСЯ им.

boltzmann_ 06 апреля 2018 | 21:09

baran_provokator: есть подозрение, что спецслужбы давно научились читать всякие популярные zip, rar и т.п. архивы, не зная пароля.

(комментарий скрыт)

nostradam 06 апреля 2018 | 20:57

Хорошо бы всех идиотов из Роскомнадзора замочил.

mobile_actor 06 апреля 2018 | 21:02

Интересно, «советник» по интернету Герман Клименк уже послал Рамзану свои извинения?

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