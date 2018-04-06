В российском МИДе отвергли версию об организации Кремлем поездки Виктории Скрипаль в Лондон

Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова. Она потребовала от Великобритании разъяснить ситуацию с визой для племянницы бывшего полковника ГРУ, отравленного в Солсбери. Ранее источник Би-би-си сообщил, что британские власти решили не давать визу Виктории Скрипаль. Судя по всему, Россия использует ее как пешку, — сказал собеседник телерадиокомпании. Он добавил, что если Виктория Скрипаль попала под влияние Кремля или российские власти ее к чему-то принуждают, то она тоже стала жертвой.