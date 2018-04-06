В российском МИДе отвергли версию об организации Кремлем поездки Виктории Скрипаль в Лондон
Об этом заявила представитель министерства Мария Захарова. Она потребовала от Великобритании разъяснить ситуацию с визой для племянницы бывшего полковника ГРУ, отравленного в Солсбери. Ранее источник Би-би-си сообщил, что британские власти решили не давать визу Виктории Скрипаль. Судя по всему, Россия использует ее как пешку, — сказал собеседник телерадиокомпании. Он добавил, что если Виктория Скрипаль попала под влияние Кремля или российские власти ее к чему-то принуждают, то она тоже стала жертвой.
Комментарии38
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aroswen 06 апреля 2018 | 20:32
ну раз машка-наркомашка "отвергла", значит так и было ))
skripal_live 06 апреля 2018 | 20:34
Нам с дочерью стало плохо после посещения кафе.
Наверное, там нам что-то подсыпали в пиццу.
На простое пищевое отравление не похоже.
В тот день я несколько раз видел рядом с нами одну и ту же девушку – блондинку с распущенными длинными волосами. Когда она разговаривала с официантом, мне послышался восточно-европейский акцент, скорее, украинский.
Очнулся в больнице. Силы и память возвращаются постепенно.
Слава богу, с дочерью все нормально. Ведь у нее летом планировалась свадьба.
У меня даже были мысли приехать к ней на свадьбу в Ярославль. Думаю, с этим бы не было проблем, ведь у меня есть российский паспорт, а претензий со стороны наших властей ко мне давно уже нет. Я отсидел свое. И совесть моя чиста: ведь я присягал на верность СССР и эту страну не предавал.
Это страшная ошибка моей жизни – связь с британскими спецслужбами. Меня шантажировали, я боялся потерять семью, поэтому смалодушничал.
И до сих пор за это расплачиваюсь.
Мне жаль, что я невольно стал объектом грязной провокации против России.
Не знаю, простит ли меня Родина после все этого и увижу ли я ее?…
meister_luvin 06 апреля 2018 | 20:35
skripal_live: aroswen:
что захарова давно про морских свинок слез не проливала. Не иначе забыла про братьев наших меньших?!
kottigr1 06 апреля 2018 | 20:35
meister_luvin:
Плакала Мария,
патлами качая.
Англосаксов в зверствах,
гневно обвиняла
Котика распяли,
свинок всех убили
Повезло лишь МИДу..
..Удовлетворили.. !
danko_swinja 06 апреля 2018 | 20:38
aroswen: рылосвин.
haldey 06 апреля 2018 | 20:39
Мы присутствуем при историческом событии, тонет остров Британия в собственной лжи)))
Они сами себя вычеркивают из списка стран Европы! И теперь будут в списках третьесортных стран, с которыми сесть за один стол будет стыдно даже африканским представителям... Вот так, в короткий период времени, теряется репутация великой страны))) Бедная королева, дожила до такого позора!
kottigr1 06 апреля 2018 | 20:43
haldey: Все, что нужно знать о нынешней России..
При Путине 95% жителей России являются или нищими, или бедными. 4,5% - обеспеченными и 0,5% - богатыми.
Даже сами путинисты оценивают глубину падения:
"Так 10% не могут себе купить продуктов питания, 29% одежду. То есть 39% россиян буквально нищие. А еще для 41% опрошенных затруднительно купить бытовой прибор типа холодильника или телевизора. Еще 14% не могут купить себе автомобиль или дом. И лишь 3% могут позволить себе все. 80% россиян ощущают себя бедными или нищими." - ВЦИОМ
Это называют в РФ - "стабильностью", а за пределами РФ - "Нигерией в снегах".
Падение продолжается.......
danko_swinja 06 апреля 2018 | 20:47
kottigr1: 5 тупых котингеров, 6 алкашей. 14
putinku 06 апреля 2018 | 20:50
kottigr1: он это знает....у него сортир на улице до сих пор и на нем написано.
"Королеве вход запрещен"
putinku 06 апреля 2018 | 20:45
haldey: да всему миру наплевать на твое холуйское мнение из мухосранска ...иди сортир на улице лучше почисти
echo_insanity 06 апреля 2018 | 20:46
haldey: "...будут в списках третьесортных стран, с которыми сесть за один стол будет стыдно даже африканским представителям..."
А почему Вы считаете африканцев второсортными...? Вы - либерал...?!
ansh 06 апреля 2018 | 20:55
haldey пятиколонник, о своем государстве-изгое переживай. С ним приличные государства за стол не садятся.
Бедные совки, дожили до такого позора!
navsegda 06 апреля 2018 | 20:56
haldey: вы уже Америку лет 70 хороните , теперь панихида по Великобританиии )))
Всё это банальная зависть русских лузеров к успешному западу , ну вот чё та не сдыхают они и всё то у них лучше вашего получается , бида
sg80g 06 апреля 2018 | 20:39
meister_luvin:
Что не так сказала Захарова????
"и. "Согласно публикации, морских свинок и кота кремировали, - заявила она. - Другими словами, уничтожили, хотя животные могли стать важной уликой в деле об отравлении". "
Они обвиняют Россию и заставляют признаться, а сами улики уничтожают. Ведь если вещество было в доме, то кот за месяц пропитался бы насквозь. Взяли бы пробы, продемострировали а потом уже усыпили бы. А его СОЖГЛИ, уничтожили улики. Ну ладно страдал, усыпите и анализируйте..
У тебя хоть зачатки логигки есть ити просто тупая преданность хозяину и повтор методички? Вот попробуй объяснить с точки зрения здравого смысла? Объяснение одно - это провокация ЛАП..
beautyqueen 06 апреля 2018 | 20:45
sg80g: "Взяли бы пробы, продемострировали а потом уже усыпили бы"
А Вы уверены, что пробы не взяли?
jetsam 06 апреля 2018 | 20:57
sg80g: # "Согласно публикации...#
странно. все публикаци по миллиметру и секунде описывают как российский бук сбивает боинг, но мид на это не ссылается... странно как-то. выборочно у них зрение работает...
nigelliri56 06 апреля 2018 | 21:07
sg80g: Т.е. эти подлые англичане сами отравили Скрипалей, но потом одумались и сами же их вылечили, но все-таки из-за своей кровожадности решили отыграться на домашних животных, которые к тому же еще и улика. А английский полицейский и другие пострадавшие от значительно меньшей концентрации ОВ для вас не улика?
aleks12 06 апреля 2018 | 21:21
sg80g: послушай педя,главные улики это сам Скрипаль и его дочь,а они идут на поправку.
lion64___3 06 апреля 2018 | 21:34
sg80g: Тот кот был обвинён в колдовстве и приговорен к сожжению. Ведь выжил после применения боевого ОВ без всякого лечения. Всё по мелкобританским традициям сделано. И борька с терезкой остались довольны.
putinku 06 апреля 2018 | 20:40
skripal_live:
Нам с дочерью стало плохо после посещения кафе.
____________________________________________________
тебя наверное контузило еще в великую отечественную
jetsam 06 апреля 2018 | 21:03
putinku: да, причем - еще в первую отечественную... не иначе
mobile_actor 06 апреля 2018 | 20:42
skripal_live: A авиадиспетчер с испанским акцентом там не мелькал?
hagana 06 апреля 2018 | 21:02
skripal_live: Сам жалобный текст написал или в методичке прислали ?
aleksandr39 06 апреля 2018 | 20:40
aroswen: Манька Захарова заявила ,что не знает кто такая Виктория Скрипаль ,первый раз слышит ее фамилию .
lion64___3 06 апреля 2018 | 21:26
aroswen: А в это самое время ганки и олены из дупы-404 усердно работают промежностью, чтобы хоть как-то поддержать бюджет никчемного территориального образования дупа-404. Других источников валюты нет.
meister_luvin 06 апреля 2018 | 20:32
Сидела бы дома, не позорила Россию!
pmasel 06 апреля 2018 | 20:35
Да ежу понятно, что если эту сестру стали тягать на все прпагандон шоу, то здесь рука кремля во всей своей волосатости видна.
olegleon 06 апреля 2018 | 20:42
pmasel: точно. а все, кто выступает на ВВС работают на британскую разведку, а кто на CNN на ЦРУ
rern 06 апреля 2018 | 20:34
Англичане провалились. Не смогли правильно приготовить свой бред/блеф.
kir_pich_101 06 апреля 2018 | 20:35
Чем бы её рот другим занять?
А то как скажет, опять палево.
vlabumur 06 апреля 2018 | 20:41
Как говорил жулик Шмыгло в фильме "Дело Румянцева"
"-Вы же знаете мой метод я никогда ни в чем не признаюсь".
askold_rurik 06 апреля 2018 | 20:42
В Крым ездила? Фотки в одноклассниках постила? Вот теперь визу и не получишь.
koshkaedu 06 апреля 2018 | 20:43
Раньше я не верил, что версии об организации Кремлем поездки Виктории
Скрипаль в Лондон, но как только выступила Захарова, сразу же поверил.
abuvgrobu 06 апреля 2018 | 20:46
А был ли мальчик? У меня складывается впечатление, что никакого отравления не было, а просто операция спецслужб. Сами Скрипали где-то отсиживаются, а все "улики" сфабрикованы. Поэтому дочь так бодро разговаривала, зная что родственников к ним не допустят, после чего она просто попросит политического убежища и оба они больше нигде на публике не покажутся, а будут жить инкогнито где-нибудь в Америке
putinku 06 апреля 2018 | 20:55
abuvgrobu: распятый мальчик был...у тебя старческий склероз
jetsam 06 апреля 2018 | 21:00
abuvgrobu: у вас не может "сложиться впечатление". вы постите одно и тоже из методички. ну хоть слова переставляйте местами... гугл не дремлет!
gelont 06 апреля 2018 | 20:48
Хотели на разведку послать эту Викторию ? Или добить и концы перепрятать ?
pravdatut 06 апреля 2018 | 20:55
Кто теперь этой Захаровой поверит.????