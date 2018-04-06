Первый в мире космический отель начинает прием заявок от будущих постояльцев

Он начнет свою работу на орбите Земли к 2022-му году, — сообщает интернет-издание Space News. Одномодульная орбитальная станция будет называться Aurora Station. В компании Orion Span, которая занимается проектом, сообщили, что 12 дней проживания обойдутся клиенту в 9,5 миллионов долларов. У постояльцев будет возможность увидеть 16 закатов и рассветов за сутки, вырастить овощи в космосе и устроить онлайн-трансляцию для тех, кто остался на Земле.