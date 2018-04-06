Первый в мире космический отель начинает прием заявок от будущих постояльцев
Он начнет свою работу на орбите Земли к 2022-му году, — сообщает интернет-издание Space News. Одномодульная орбитальная станция будет называться Aurora Station. В компании Orion Span, которая занимается проектом, сообщили, что 12 дней проживания обойдутся клиенту в 9,5 миллионов долларов. У постояльцев будет возможность увидеть 16 закатов и рассветов за сутки, вырастить овощи в космосе и устроить онлайн-трансляцию для тех, кто остался на Земле.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
kotvinder2 06 апреля 2018 | 20:11
Пиндосы гурьбой ломанутся на орбитальный отель - там они полотенца с туалетной бумагой ещё не тырили.
ura_123 06 апреля 2018 | 20:16
kotvinder2: Это как российские туристы в турецких отелях?
kotvinder2 06 апреля 2018 | 21:04
ura_123: Воруют чаще всех пиндосы.
isnowanaarene 06 апреля 2018 | 20:53
kotvinder2: Какие же вы тупые.
meister_luvin 06 апреля 2018 | 20:11
Если Рогозин там не будет участвовать в строительстве, то верю: отель заработает
lager23 06 апреля 2018 | 20:14
Спасибо, не надо! Можно я возьму деньгами?
world_nail 06 апреля 2018 | 20:17
Да фигня вопрос - пиндостанский космический отель
Тут один журналист-рос-оборонист всё комичесческий хоспис на Восточном строит.
g__e__e__p 06 апреля 2018 | 20:22
Не прячьте ваши денежки по банкам и углам,
Несите ваши денежки, иначе быть беде,
И в полночь ваши денежки заройте в землю там,
И в полночь ваши денежки заройте в землю где...
koshkaedu 06 апреля 2018 | 20:23
Д. Киселёва туда, может, не вернётся.
perrrkele_satttana 06 апреля 2018 | 20:24
****12 дней проживания обойдутся клиенту в 9,5 миллионов долларов**** - цена без стоимости дороги, но с завтраками.
Говорят, что Рогозин уже начал продавать билеты на батут. Ведь как-то же нужно доставлять гостей на орбиту.
Полёт будет по непредсказуемой траектории, но с очевидными последствиями (1 лям руб родственникам туриста)
g__e__e__p 06 апреля 2018 | 20:41
perrrkele_satttana: Дык пока что американцы как раз на русском батуте в космос летают. своего то нема!
venmud 06 апреля 2018 | 20:27
Официальный представитель Orion Span круглосуточно принимает заявки и 50-процентную предварительную оплату по адресу: СПБ, Московский вокзал, главный зал, газетный киоск N1
compare 06 апреля 2018 | 20:32
удивили! у нас,после "бояры" и "технаря",по тридцать "закатов-рассветов" видят,за полдня,а каких потом "овощей" плодят,в состоянии одурения!
garri19 06 апреля 2018 | 20:34
Ответим пиндосам, даешь отель на гелере с гребцом Вальдемаром