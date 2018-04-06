Олимпийский чемпион Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Легков объявил о завершении международной карьеры
Об этом он сказал, выступая на мероприятии в Ханты-Мансийске, — сообщает агентство ТАСС.
Легков был пожизненно отстранен от Игр из-за обвинений в употреблении допинга. В этом году он добивался допуска на Олимпиаду в Пхенчхане, но получил отказ, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил его апелляцию и отменил пожизненный запрет.
Комментарии3
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babich174 06 апреля 2018 | 20:26
Другими словами, жрать допинг будет только в россии
djuga 06 апреля 2018 | 20:27
Жаль. Болел за него.
vladimirbelarus 06 апреля 2018 | 20:42
Мельдоний в горло уже не лезет? А ты его по вене пускай, по вене!