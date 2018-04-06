Олимпийский чемпион Игр в Сочи по лыжным гонкам Александр Легков объявил о завершении международной карьеры

Об этом он сказал, выступая на мероприятии в Ханты-Мансийске, — сообщает агентство ТАСС.

Легков был пожизненно отстранен от Игр из-за обвинений в употреблении допинга. В этом году он добивался допуска на Олимпиаду в Пхенчхане, но получил отказ, несмотря на то, что Спортивный арбитражный суд удовлетворил его апелляцию и отменил пожизненный запрет.