В Минске школы обязали направить учителей на пасхальное богослужение с участием президента Александра Лукашенко
Об этом «Радио Свобода» рассказала представитель управления образования Центрального района города Галина Смирнова. Руководителям школ сообщили, что необходимо предоставить фамилии людей, которые будут участвовать в мероприятии – всего потребовались по два человека от каждого учебного заведения. По словам Смирновой, приказ поступил от отдела идеологии администрации района.
Комментарии1
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vladimirbelarus 06 апреля 2018 | 20:28
Да, у нас такой же совок, как в России. Арестовывают оппозиционеров, грабят и травят народ, власти не способны удержать экономическую ситуацию, люди разбегаются по всем странам и мы гордимся, если они где-то там добиваются больших успехов. Потому, что у нас никому ничего не добиться. Как и в РФ всего долбился только один нелюдь - Лука.