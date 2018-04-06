В Минске школы обязали направить учителей на пасхальное богослужение с участием президента Александра Лукашенко

Об этом «Радио Свобода» рассказала представитель управления образования Центрального района города Галина Смирнова. Руководителям школ сообщили, что необходимо предоставить фамилии людей, которые будут участвовать в мероприятии – всего потребовались по два человека от каждого учебного заведения. По словам Смирновой, приказ поступил от отдела идеологии администрации района.