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20:02, 06 апреля 2018

Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием судна «Норд»

Депутат Наталья Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием на Украине российского судна «Норд». Об этом она сообщила изданию «Крыминформ».

Судно задержали в конце марта. Сегодня капитана Владимира Горбенко арестовали на 60 суток. Защита внесла за него залог. В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело о нарушении порядка выезда из Крыма.

Комментарии

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rern 06 апреля 2018 | 20:06

Поклонская - умница. Красивая, умная и сексуальная.

ura_123 06 апреля 2018 | 20:09

rern: Ладошки не забывай брить)))

patrik05 06 апреля 2018 | 20:19

Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием судна «Норд»...

Зачем тут нужно уголовное дело? Украинцы - пираты, а пиратов не судят, а вешают на реях.

nikitin43 06 апреля 2018 | 20:23

patrik05: предателей прокуроров

proxit 06 апреля 2018 | 20:34

nikitin43:

Хорошо, что Борис Николаевич Ельцин наказал тебя вонючую красно-коричневую портянь нищетой и холуйством.
Не зря благодарные россияне наградили потомков Ельцина многомиллиардными состояниями и дворцами и замками за границей.
С вами холуями по другому нельзя.

rifles 06 апреля 2018 | 20:09

И чего она тогда не ракета "Сармат"?
Ведь она тоже по мнению путина красивая,умная и сексуальная))

aleksandr39 06 апреля 2018 | 20:15

rern: Поклонская попросила ФСБ возбудить дело по аннексии Крыма и начала войны в Украине .

compare 06 апреля 2018 | 20:27

rern: э...видать вы и не видели красивых женщин,если такую,с глазами вареной рыбы,так навеличиваете! что,задротом уродился?

s011ma 06 апреля 2018 | 21:14

compare: Совершенно верно. Если эту б..дь считать красивой, то лучше уже удавиться.

snips 06 апреля 2018 | 21:30

rern: кому и кобыла невеста

seryj_wolk 06 апреля 2018 | 20:09

Пора уже рфию из Европола и Интерпооа исключать. Ее сотрудничество с этими организациями направлено только на удовлетворение политических ничтожных амбиций. Никто ей никаких иностранных граждан не выдаст, как ни будут рфики стараться.

proxit 06 апреля 2018 | 20:38

seryj_wolk:

В Киеве отстрелили яйца паре эсбэушников и всё притихла ссыкливая рагульская кодла, сейчас с погранцами разберутся... Путин уже и не рад ЧМ, но ничего - всё проходит, а там будем поглядеть.

sg80g 06 апреля 2018 | 20:10

Против пиратов не дела заводят, а вешают на рее..

aleksandr39 06 апреля 2018 | 20:22

sg80g: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников -российских граждан судить в Нюрнберге за преступления против человечности .

nikvol 06 апреля 2018 | 20:57

aleksandr39: российских граждан судить в Нюрнберге
===========================
А Нюрнбергу оно надо? Да и человечности фантазии пикейных жилетов вряд ли интересны.

baran_provokator 06 апреля 2018 | 21:02

да скоро может продлят просто родную гавань до одессы, а сухопутный западный бандеростан уже будет никому не интересен. разве что секс туристам.

ura_123 06 апреля 2018 | 20:12

Случаем это судно "Норд" не собственность Украины угнанная в связи с крымскими событиями ?
Это как ГИБДД задержавшее водителя машины с перебитыми номерами)))

nestor199 06 апреля 2018 | 20:49

ura_123: "Норд" не является собственностью РФ. Вы не поверите, но это судно не является собственностью Украины - "Норд" собственность частной компании.

ura_123 06 апреля 2018 | 21:28

nestor199: Да ладно! Судно из одного из крымских совхозов,ну ни разу не частное)))

koshkaedu 06 апреля 2018 | 20:13

Красивая - это по вкусу, умная - это относительное понятие, а суксуальная -
это абсолютно точно.

sedoi63 06 апреля 2018 | 20:16

А на счет исполнения пьяным попом "Мурки" на Страстной неделе в патриаршей трапезной что-то помалкивает? Похоже ни чьих чувств верующих это не оскорбило? Потому, что здесь погрязшее в роскоши и разврате гундяевское поповство, а ни какие-нибудь протестующие Пуськи?

rodom_neotkuda 06 апреля 2018 | 20:18

ей повезло.. не выгнали, еще и слова дают

ща.. она отойдёт.. не хуже захаровой зажигать будет

там такая хрень приветствуется

(комментарий скрыт)

student_ru_ru 06 апреля 2018 | 20:23

Онанисты они там все наверху. Толку-то от их мастурбаций всё равно нет.

ha12raz 06 апреля 2018 | 20:29

Чего бы еще не хватает сучонке ?

Чтобы не забыли и не отлучили от госкормушки на следущюий срок..

compare 06 апреля 2018 | 20:30

совсем обезумела девка-синий чулок....где "слуцкий"?!

cukker 06 апреля 2018 | 20:32

Только что сообщили, что шумерам полностью прекратили движение судов через Керченский пролив. Будут у себя в болоте плавать

gregor 06 апреля 2018 | 20:32

Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием судна «Норд»
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Поклонская замироточила .... , начало месяца ,её дни .

avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 20:34

А по простоте душевной думал, что она на енти судне плавает...

azt 06 апреля 2018 | 20:35

\\ в связи с задержанием на Украине \\
В нейтральных водах вообще то.

nestor199 06 апреля 2018 | 20:52

azt: Нейтральные воды в Азовском море?

fmsf FMSF 06 апреля 2018 | 20:40

Никто уже не возбуждается на эту омандаченную.

(комментарий скрыт)

solonko 06 апреля 2018 | 20:51

Есть такая вещь, как "Международное морское право".
Россия не хочет разрешить эту ситуацию с "пиратством" в международном суде или великодержавный онанизм не позволяет?

nikvol 06 апреля 2018 | 20:59

solonko: Россия не хочет разрешить эту ситуацию с "пиратством" в международном суде
---------------------------------------------
Зачем отвлекать уважаемую организацию от важных дел? Сами промеж себя разберемся.

solonko 06 апреля 2018 | 21:00

nikvol: Нету более никаких "промеж себя". И не будет.

nikvol 06 апреля 2018 | 21:28

solonko: Куда оно денется? Американы прямым текстом сказали, что воевать за Украину не будут. Гадить - это завсегда пожалуйста, а воевать ссут.

solonko 06 апреля 2018 | 21:37

nikvol: Мы будем за Украину воевать. Уже воюем.

ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 20:58

Поклоунская мироточит снова. Пробку одолжите!

balmont 06 апреля 2018 | 21:00

Захват русского судна - это повод для объявления войны. К сожалению, воровской режим на это не способен.

len56 06 апреля 2018 | 21:05

н. поклонская-символ современной россии:предательница,лицемерка,шизофреничка.
просто злобное неумное существо,готовое наброситься на любого и лечь под очередного хозяина,объявив его святым.
вызывает отвращение,как и россия во всём мире.

aau777 06 апреля 2018 | 21:06

замироточила наконец-то, а то скукота

prender 06 апреля 2018 | 21:08

Просила на коленях?

sprav77 06 апреля 2018 | 21:14

Горбенко кто для неё?

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