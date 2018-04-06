Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием судна «Норд»
Депутат Наталья Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием на Украине российского судна «Норд». Об этом она сообщила изданию «Крыминформ».
Судно задержали в конце марта. Сегодня капитана Владимира Горбенко арестовали на 60 суток. Защита внесла за него залог. В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело о нарушении порядка выезда из Крыма.
Комментарии42
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rern 06 апреля 2018 | 20:06
Поклонская - умница. Красивая, умная и сексуальная.
ura_123 06 апреля 2018 | 20:09
rern: Ладошки не забывай брить)))
patrik05 06 апреля 2018 | 20:19
Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием судна «Норд»...
Зачем тут нужно уголовное дело? Украинцы - пираты, а пиратов не судят, а вешают на реях.
nikitin43 06 апреля 2018 | 20:23
patrik05: предателей прокуроров
proxit 06 апреля 2018 | 20:34
nikitin43:
Хорошо, что Борис Николаевич Ельцин наказал тебя вонючую красно-коричневую портянь нищетой и холуйством.
Не зря благодарные россияне наградили потомков Ельцина многомиллиардными состояниями и дворцами и замками за границей.
С вами холуями по другому нельзя.
rifles 06 апреля 2018 | 20:09
И чего она тогда не ракета "Сармат"?
Ведь она тоже по мнению путина красивая,умная и сексуальная))
aleksandr39 06 апреля 2018 | 20:15
rern: Поклонская попросила ФСБ возбудить дело по аннексии Крыма и начала войны в Украине .
compare 06 апреля 2018 | 20:27
rern: э...видать вы и не видели красивых женщин,если такую,с глазами вареной рыбы,так навеличиваете! что,задротом уродился?
s011ma 06 апреля 2018 | 21:14
compare: Совершенно верно. Если эту б..дь считать красивой, то лучше уже удавиться.
snips 06 апреля 2018 | 21:30
rern: кому и кобыла невеста
seryj_wolk 06 апреля 2018 | 20:09
Пора уже рфию из Европола и Интерпооа исключать. Ее сотрудничество с этими организациями направлено только на удовлетворение политических ничтожных амбиций. Никто ей никаких иностранных граждан не выдаст, как ни будут рфики стараться.
proxit 06 апреля 2018 | 20:38
seryj_wolk:
В Киеве отстрелили яйца паре эсбэушников и всё притихла ссыкливая рагульская кодла, сейчас с погранцами разберутся... Путин уже и не рад ЧМ, но ничего - всё проходит, а там будем поглядеть.
sg80g 06 апреля 2018 | 20:10
Против пиратов не дела заводят, а вешают на рее..
aleksandr39 06 апреля 2018 | 20:22
sg80g: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников -российских граждан судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
nikvol 06 апреля 2018 | 20:57
aleksandr39: российских граждан судить в Нюрнберге
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А Нюрнбергу оно надо? Да и человечности фантазии пикейных жилетов вряд ли интересны.
baran_provokator 06 апреля 2018 | 21:02
да скоро может продлят просто родную гавань до одессы, а сухопутный западный бандеростан уже будет никому не интересен. разве что секс туристам.
ura_123 06 апреля 2018 | 20:12
Случаем это судно "Норд" не собственность Украины угнанная в связи с крымскими событиями ?
Это как ГИБДД задержавшее водителя машины с перебитыми номерами)))
nestor199 06 апреля 2018 | 20:49
ura_123: "Норд" не является собственностью РФ. Вы не поверите, но это судно не является собственностью Украины - "Норд" собственность частной компании.
ura_123 06 апреля 2018 | 21:28
nestor199: Да ладно! Судно из одного из крымских совхозов,ну ни разу не частное)))
koshkaedu 06 апреля 2018 | 20:13
Красивая - это по вкусу, умная - это относительное понятие, а суксуальная -
это абсолютно точно.
sedoi63 06 апреля 2018 | 20:16
А на счет исполнения пьяным попом "Мурки" на Страстной неделе в патриаршей трапезной что-то помалкивает? Похоже ни чьих чувств верующих это не оскорбило? Потому, что здесь погрязшее в роскоши и разврате гундяевское поповство, а ни какие-нибудь протестующие Пуськи?
rodom_neotkuda 06 апреля 2018 | 20:18
ей повезло.. не выгнали, еще и слова дают
ща.. она отойдёт.. не хуже захаровой зажигать будет
там такая хрень приветствуется
student_ru_ru 06 апреля 2018 | 20:23
Онанисты они там все наверху. Толку-то от их мастурбаций всё равно нет.
ha12raz 06 апреля 2018 | 20:29
Чего бы еще не хватает сучонке ?
Чтобы не забыли и не отлучили от госкормушки на следущюий срок..
compare 06 апреля 2018 | 20:30
совсем обезумела девка-синий чулок....где "слуцкий"?!
cukker 06 апреля 2018 | 20:32
Только что сообщили, что шумерам полностью прекратили движение судов через Керченский пролив. Будут у себя в болоте плавать
gregor 06 апреля 2018 | 20:32
Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием судна «Норд»
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Поклонская замироточила .... , начало месяца ,её дни .
avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 20:34
А по простоте душевной думал, что она на енти судне плавает...
azt 06 апреля 2018 | 20:35
\\ в связи с задержанием на Украине \\
В нейтральных водах вообще то.
nestor199 06 апреля 2018 | 20:52
azt: Нейтральные воды в Азовском море?
fmsf FMSF 06 апреля 2018 | 20:40
Никто уже не возбуждается на эту омандаченную.
solonko 06 апреля 2018 | 20:51
Есть такая вещь, как "Международное морское право".
Россия не хочет разрешить эту ситуацию с "пиратством" в международном суде или великодержавный онанизм не позволяет?
nikvol 06 апреля 2018 | 20:59
solonko: Россия не хочет разрешить эту ситуацию с "пиратством" в международном суде
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Зачем отвлекать уважаемую организацию от важных дел? Сами промеж себя разберемся.
solonko 06 апреля 2018 | 21:00
nikvol: Нету более никаких "промеж себя". И не будет.
nikvol 06 апреля 2018 | 21:28
solonko: Куда оно денется? Американы прямым текстом сказали, что воевать за Украину не будут. Гадить - это завсегда пожалуйста, а воевать ссут.
solonko 06 апреля 2018 | 21:37
nikvol: Мы будем за Украину воевать. Уже воюем.
ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 20:58
Поклоунская мироточит снова. Пробку одолжите!
balmont 06 апреля 2018 | 21:00
Захват русского судна - это повод для объявления войны. К сожалению, воровской режим на это не способен.
len56 06 апреля 2018 | 21:05
н. поклонская-символ современной россии:предательница,лицемерка,шизофреничка.
просто злобное неумное существо,готовое наброситься на любого и лечь под очередного хозяина,объявив его святым.
вызывает отвращение,как и россия во всём мире.
aau777 06 апреля 2018 | 21:06
замироточила наконец-то, а то скукота
prender 06 апреля 2018 | 21:08
Просила на коленях?
sprav77 06 апреля 2018 | 21:14
Горбенко кто для неё?