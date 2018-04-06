Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием судна «Норд»...

Депутат Наталья Поклонская попросила ФСБ и Генпрокуратуру возбудить дело о захвате заложников в связи с задержанием на Украине российского судна «Норд». Об этом она сообщила изданию «Крыминформ».

Судно задержали в конце марта. Сегодня капитана Владимира Горбенко арестовали на 60 суток. Защита внесла за него залог. В отношении Горбенко возбуждено уголовное дело о нарушении порядка выезда из Крыма.