Бывшего главу антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова этапировали в колонию в Рязанской области

Об этом со ссылкой на источник сообщает Росбалт. Во время суда и следствия Сугробов находился в СИЗО «Лефортово».

Год назад Мосгорсуд приговорил бывшего главу антикоррупционного главка МВД к 22-м годам колонии по обвинению в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Позднее Верховный суд сократил Сугробову срок на 10 лет.