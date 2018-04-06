Бывшего главу антикоррупционного главка МВД Дениса Сугробова этапировали в колонию в Рязанской области
Об этом со ссылкой на источник сообщает Росбалт. Во время суда и следствия Сугробов находился в СИЗО «Лефортово».
Год назад Мосгорсуд приговорил бывшего главу антикоррупционного главка МВД к 22-м годам колонии по обвинению в организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий. Позднее Верховный суд сократил Сугробову срок на 10 лет.
Комментарии4
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venmud 06 апреля 2018 | 20:19
Русь сидящая.
odobryam_s 06 апреля 2018 | 20:29
Ё моё! Хто ж нас теперь от коррупции-то защитит?
aleks301177 06 апреля 2018 | 21:05
А что же не как Сенцова в Якутию???
s011ma 06 апреля 2018 | 21:12
с 22 до 10, следующий шаг - до амнистии, следующий - до Героя России.