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20:01, 06 апреля 2018

Новые санкции США стали результатом непонимания Вашингтоном намерений России, — считает глава ВТБ Андрей Костин

Такое мнение он высказал в эфире телеканала CNN. Костин оказался в списке из 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, в отношении которых Минфин США сегодня ввел санкции. Костин подчеркнул, что не совершил ничего плохого в отношении США, и наказан только потому, что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную. Глава ВТБ добавил, что не считает введенные в отношении него санкции персональными, — передает агентство ТАСС.

Комментарии

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vas_tomsk 06 апреля 2018 | 20:06

Не долго музыка играла, не долго Костин танцевал...

rifles 06 апреля 2018 | 20:07

Конечно вся Россия должна разделить с костиным его финансовые потери,ведь санкции "не персональные"))

tvitov66 06 апреля 2018 | 20:15

rifles: эти пиндосы не прально поняли наши мультики про ядреные ракеты с непредсказуемой траекторией и ядреные торпеды ... а нацЛидер то наш ДОБРЫЙ!

astet 06 апреля 2018 | 20:32

tvitov66: пиндосам непонятно почему
не понравилась ядерная бомбардировка Флориды ;)))

zapadnay 06 апреля 2018 | 20:18

rifles:
Ну вот, Костин уже оправдывается...

cukker 06 апреля 2018 | 20:18

rifles: Трамп отношения налаживает с Россией? С такими отношениями мы можем гадить америке сколь угодно и у вас на Украине и в Сирии и везде. Путин дал гарантии ненападения на Россию. Значит-нам можно все. Все еще впереди

sbk 06 апреля 2018 | 20:32

cukker: А "вы" разве не этим занимаетесь?

aleksandr39 06 апреля 2018 | 20:20

rifles: Даешь увеличение тарифов ЖКХ и рост цен на бензин и продукты для народа России .

sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 20:07

Хорошо бы запретить продажу оружия американских производителей , боеприпасов к ним и экипировку. Оружейное лобби в пиндостане очень влиятельно ,посмотрим как они завизжат !

lager23 06 апреля 2018 | 20:12

sisyan_mudachina: у вас есть американская винтовка? ..... сколько их?

sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 20:15

lager23: Вы когда последний раз в охотничий магазин заходили? Там один "Ремингтон" представлен от огнестрела до пневматики ,я не говорю про одежду , ножи и аксессуары .

ura_123 06 апреля 2018 | 20:25

sisyan_mudachina: Ты полностью соответствуешь своему никнейму! Подробнее о пневматике Ремингтон!
А уж заодно и экипировке.

sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 20:27

ura_123: Самой известной моделью фирмы была и остается винтовка Ремингтон 700, цена на которую варьируется в пределах 30000 рублей с незначительными отклонениями от стоимости. Эта модель – самая распространенная снайперская винтовка Ремингтон на сегодняшний день на территории США. Широко используется в охотничьих промыслах. В данной статье приведены обзоры пневматических винтовок фирмы Remington.
Источник: http://pwpn.ru/p-oruzhie/vintovki/obzory/remington.html

ura_123 06 апреля 2018 | 21:34

sisyan_mudachina: Да-да! Во всех охотничьих магазинах России!!! Особенно снайперская))
Кстати,что это значит-снайперская?

seryj_wolk 06 апреля 2018 | 20:20

sisyan_mudachina: Можно много чего сделать, чтобы Штатам было плохо, а рфии - хорошо. Да вот только у рфии кишочка тонковата. Кроме зависти, ни в чем превзойти Штаты не могут. Да к тому еще и рфия становится все изгойнее и изгойнее.

varz 06 апреля 2018 | 20:41

sisyan_mudachina: Хорошо бы запретить продажу оружия американских производителей , боеприпасов к ним и экипировку. Оружейное лобби в пиндостане очень влиятельно ,посмотрим как они завизжат !

Ага! Вот и нашли мы ахилесову пяту пиндоской экономики. Сисян, сколько ремингтонов продается в России? А сколько продается в пиндостане (не говоря уж про весь мир)? Влиятельные лобби точно завизжат, если не смогут купить себе пару ковбойских сапог от потери прибыли с российского рынка?
А наши охотники будут рады такому обороту событий?

jersey_dude 06 апреля 2018 | 20:08

"Новые санкции США стали результатом непонимания Вашингтоном намерений России, — считает глава ВТБ Андрей Костин"
====

Как раз поняли гопников с первой попытки. И к бабке не ходили...

andy66 06 апреля 2018 | 20:17

jersey_dude: после мультика с подлетающей к Майами российской ракетой у них там прозрение наступило насчет намерений России

piter_ug 06 апреля 2018 | 20:08

Шлангом прикидывается.
Но как-то сильно примитивно.

splin2 06 апреля 2018 | 20:10

piter_ug: намерения//

умом РФ не понять.

lager23 06 апреля 2018 | 20:09

Костин подчеркнул, что не совершил ничего плохого в отношении США....
-------------
Это точно.... этот тип ворует в ВТБ 24 часа в сутки без всякого зазрения совести

sprav77 06 апреля 2018 | 20:21

lager23: ворует вместе со своими

sm59 06 апреля 2018 | 20:15

Костин - смелый и искренний человек!!!

Прямо ПРИЗНАЛСЯ в том, что ни воровать, ни кошмарить американских граждан и не собирался.
НАОБОРОТ - честно и в полном соблюдении законов Америки будет тратить там все, что наворовал и откошмарил у россиян.

Американцы его поймут, рано или поздно.
А вот поймут-ли россияне? Вопрос риторический.

trans 06 апреля 2018 | 20:16

"Странно, - подумал Костин. - Ворую в России, а наказывает США...."

sprav77 06 апреля 2018 | 20:18

Не правильно поняли криминально-бандитские замашки.

ac_dc 06 апреля 2018 | 20:19

потому, что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную
------------------------------------
Вот вы б все тридцать восьмеро пошли к вовану и объяснили, что не надо бы пугать нервных пиндосов картинками про бомбежки Флориды.
Оне ж ( пиндосы ) думают что вы с ним кореша и заодно.
Иль доказывайте теперь, что не друг он вам, или терпите.
Чего ж теперь...

brat_po_razymy 06 апреля 2018 | 20:19

Ну вот, этот уже не радуется, что попал под санкции! А то путинский повар с Рогозиным уж как были рады, что их признали патриотами...

babich174 06 апреля 2018 | 20:20

По мнению гения Костина, в Штатах живут одни глупцы.

snikkersnepper 06 апреля 2018 | 20:32

Ну, Костин почти дословно повторяет слова американцев, которые объяснили санкции не конкретными действиями конкретных лиц, а "злонамеренными действиями Москвы с целью подорвать западную демократию”(С) (цитата по Рейтерс. Я рыдаю.). То есть за четыре года завяли и иссякли последние попытки хоть как-то объяснить СМЫСЛ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ своих действий. Благо, клоунада с "отравлением" Скрипалей наглядно показала, что это человечество СОЖРЕТ ВСЕ и попросит добавки. А для того, чтобы два раза в год почесывать хомячкам и министрам иностранных дел Великобритании скакательную железу, особых изысков и раньше не требовалось.

ПС. "США ввели санкции против ВТБ и Россельхозбанка". Форбс. 29 июля 2014 года...
"США ввели санкции против владельца ВТБ Костина". 6 апреля 2018 года...

И ЧЁ?

peresvet73 06 апреля 2018 | 20:33

Не понимают янки, загадочную русскую душу!

rodom_neotkuda 06 апреля 2018 | 20:36

у него есть только одна прерогатива.. возмущаться !
деньги то не его.. общака
или кто-то думает чтто ему за державу обидно?

virgenu 06 апреля 2018 | 20:37

Тоже мне бином Ньютона! Весь цивилизованный мир шагает не в ногу, только путинский режим в ногу! Как в коммуналке преследовали вора и наглеца, так и США не желает иметь ничего общего с лживым и воровским режимом. Чего тут понимать?

donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 20:42

Неужели кто-то может понять эту абсолютно нелогичную, противоречивую, откровенно глупую страну - россию (путинскую!)?! Я, до сих пор не могу найти логического объяснения - нах им крым?!?!

ivan14 06 апреля 2018 | 20:50

Америка прекрасно понимает намерения России . Вы не понимаете намерения россиян сбросить Вас со своих шей .

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