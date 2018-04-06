"Новые санкции США стали результатом непонимания Вашингтоном намерений России, — считает глава ВТБ Андрей Костин"

Такое мнение он высказал в эфире телеканала CNN. Костин оказался в списке из 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, в отношении которых Минфин США сегодня ввел санкции. Костин подчеркнул, что не совершил ничего плохого в отношении США, и наказан только потому, что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную. Глава ВТБ добавил, что не считает введенные в отношении него санкции персональными, — передает агентство ТАСС.