Новые санкции США стали результатом непонимания Вашингтоном намерений России, — считает глава ВТБ Андрей Костин
Такое мнение он высказал в эфире телеканала CNN. Костин оказался в списке из 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, в отношении которых Минфин США сегодня ввел санкции. Костин подчеркнул, что не совершил ничего плохого в отношении США, и наказан только потому, что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную. Глава ВТБ добавил, что не считает введенные в отношении него санкции персональными, — передает агентство ТАСС.
Комментарии34
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vas_tomsk 06 апреля 2018 | 20:06
Не долго музыка играла, не долго Костин танцевал...
rifles 06 апреля 2018 | 20:07
Конечно вся Россия должна разделить с костиным его финансовые потери,ведь санкции "не персональные"))
tvitov66 06 апреля 2018 | 20:15
rifles: эти пиндосы не прально поняли наши мультики про ядреные ракеты с непредсказуемой траекторией и ядреные торпеды ... а нацЛидер то наш ДОБРЫЙ!
astet 06 апреля 2018 | 20:32
tvitov66: пиндосам непонятно почему
не понравилась ядерная бомбардировка Флориды ;)))
zapadnay 06 апреля 2018 | 20:18
rifles:
Ну вот, Костин уже оправдывается...
cukker 06 апреля 2018 | 20:18
rifles: Трамп отношения налаживает с Россией? С такими отношениями мы можем гадить америке сколь угодно и у вас на Украине и в Сирии и везде. Путин дал гарантии ненападения на Россию. Значит-нам можно все. Все еще впереди
sbk 06 апреля 2018 | 20:32
cukker: А "вы" разве не этим занимаетесь?
aleksandr39 06 апреля 2018 | 20:20
rifles: Даешь увеличение тарифов ЖКХ и рост цен на бензин и продукты для народа России .
sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 20:07
Хорошо бы запретить продажу оружия американских производителей , боеприпасов к ним и экипировку. Оружейное лобби в пиндостане очень влиятельно ,посмотрим как они завизжат !
lager23 06 апреля 2018 | 20:12
sisyan_mudachina: у вас есть американская винтовка? ..... сколько их?
sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 20:15
lager23: Вы когда последний раз в охотничий магазин заходили? Там один "Ремингтон" представлен от огнестрела до пневматики ,я не говорю про одежду , ножи и аксессуары .
ura_123 06 апреля 2018 | 20:25
sisyan_mudachina: Ты полностью соответствуешь своему никнейму! Подробнее о пневматике Ремингтон!
А уж заодно и экипировке.
sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 20:27
ura_123: Самой известной моделью фирмы была и остается винтовка Ремингтон 700, цена на которую варьируется в пределах 30000 рублей с незначительными отклонениями от стоимости. Эта модель – самая распространенная снайперская винтовка Ремингтон на сегодняшний день на территории США. Широко используется в охотничьих промыслах. В данной статье приведены обзоры пневматических винтовок фирмы Remington.
Источник: http://pwpn.ru/p-oruzhie/vintovki/obzory/remington.html
ura_123 06 апреля 2018 | 21:34
sisyan_mudachina: Да-да! Во всех охотничьих магазинах России!!! Особенно снайперская))
Кстати,что это значит-снайперская?
seryj_wolk 06 апреля 2018 | 20:20
sisyan_mudachina: Можно много чего сделать, чтобы Штатам было плохо, а рфии - хорошо. Да вот только у рфии кишочка тонковата. Кроме зависти, ни в чем превзойти Штаты не могут. Да к тому еще и рфия становится все изгойнее и изгойнее.
varz 06 апреля 2018 | 20:41
sisyan_mudachina: Хорошо бы запретить продажу оружия американских производителей , боеприпасов к ним и экипировку. Оружейное лобби в пиндостане очень влиятельно ,посмотрим как они завизжат !
Ага! Вот и нашли мы ахилесову пяту пиндоской экономики. Сисян, сколько ремингтонов продается в России? А сколько продается в пиндостане (не говоря уж про весь мир)? Влиятельные лобби точно завизжат, если не смогут купить себе пару ковбойских сапог от потери прибыли с российского рынка?
А наши охотники будут рады такому обороту событий?
jersey_dude 06 апреля 2018 | 20:08
"Новые санкции США стали результатом непонимания Вашингтоном намерений России, — считает глава ВТБ Андрей Костин"
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Как раз поняли гопников с первой попытки. И к бабке не ходили...
andy66 06 апреля 2018 | 20:17
jersey_dude: после мультика с подлетающей к Майами российской ракетой у них там прозрение наступило насчет намерений России
piter_ug 06 апреля 2018 | 20:08
Шлангом прикидывается.
Но как-то сильно примитивно.
splin2 06 апреля 2018 | 20:10
piter_ug: намерения//
умом РФ не понять.
lager23 06 апреля 2018 | 20:09
Костин подчеркнул, что не совершил ничего плохого в отношении США....
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Это точно.... этот тип ворует в ВТБ 24 часа в сутки без всякого зазрения совести
sprav77 06 апреля 2018 | 20:21
lager23: ворует вместе со своими
sm59 06 апреля 2018 | 20:15
Костин - смелый и искренний человек!!!
Прямо ПРИЗНАЛСЯ в том, что ни воровать, ни кошмарить американских граждан и не собирался.
НАОБОРОТ - честно и в полном соблюдении законов Америки будет тратить там все, что наворовал и откошмарил у россиян.
Американцы его поймут, рано или поздно.
А вот поймут-ли россияне? Вопрос риторический.
trans 06 апреля 2018 | 20:16
"Странно, - подумал Костин. - Ворую в России, а наказывает США...."
sprav77 06 апреля 2018 | 20:18
Не правильно поняли криминально-бандитские замашки.
ac_dc 06 апреля 2018 | 20:19
потому, что американская администрация рассматривает политику правительства России как неправильную
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Вот вы б все тридцать восьмеро пошли к вовану и объяснили, что не надо бы пугать нервных пиндосов картинками про бомбежки Флориды.
Оне ж ( пиндосы ) думают что вы с ним кореша и заодно.
Иль доказывайте теперь, что не друг он вам, или терпите.
Чего ж теперь...
brat_po_razymy 06 апреля 2018 | 20:19
Ну вот, этот уже не радуется, что попал под санкции! А то путинский повар с Рогозиным уж как были рады, что их признали патриотами...
babich174 06 апреля 2018 | 20:20
По мнению гения Костина, в Штатах живут одни глупцы.
snikkersnepper 06 апреля 2018 | 20:32
Ну, Костин почти дословно повторяет слова американцев, которые объяснили санкции не конкретными действиями конкретных лиц, а "злонамеренными действиями Москвы с целью подорвать западную демократию”(С) (цитата по Рейтерс. Я рыдаю.). То есть за четыре года завяли и иссякли последние попытки хоть как-то объяснить СМЫСЛ и ЭФФЕКТИВНОСТЬ своих действий. Благо, клоунада с "отравлением" Скрипалей наглядно показала, что это человечество СОЖРЕТ ВСЕ и попросит добавки. А для того, чтобы два раза в год почесывать хомячкам и министрам иностранных дел Великобритании скакательную железу, особых изысков и раньше не требовалось.
ПС. "США ввели санкции против ВТБ и Россельхозбанка". Форбс. 29 июля 2014 года...
"США ввели санкции против владельца ВТБ Костина". 6 апреля 2018 года...
И ЧЁ?
peresvet73 06 апреля 2018 | 20:33
Не понимают янки, загадочную русскую душу!
rodom_neotkuda 06 апреля 2018 | 20:36
у него есть только одна прерогатива.. возмущаться !
деньги то не его.. общака
или кто-то думает чтто ему за державу обидно?
virgenu 06 апреля 2018 | 20:37
Тоже мне бином Ньютона! Весь цивилизованный мир шагает не в ногу, только путинский режим в ногу! Как в коммуналке преследовали вора и наглеца, так и США не желает иметь ничего общего с лживым и воровским режимом. Чего тут понимать?
donnarosadalvadores 06 апреля 2018 | 20:42
Неужели кто-то может понять эту абсолютно нелогичную, противоречивую, откровенно глупую страну - россию (путинскую!)?! Я, до сих пор не могу найти логического объяснения - нах им крым?!?!
ivan14 06 апреля 2018 | 20:50
Америка прекрасно понимает намерения России . Вы не понимаете намерения россиян сбросить Вас со своих шей .