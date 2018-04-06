Российский МИД требует объяснить ситуацию с британской визой для племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Источники Би-би-си сообщили, что Виктории Скрипаль в визе отказано. По-видимому, Россия пытается использовать ее в качестве пешки, — сказал собеседник телерадиокомпании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала абсурдной информацию о том, что приезд Виктории Скрипаль в Великобританию контролируется Кремлем, и добавила, что министерство требует объяснений.
Комментарии69
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sir_charlie 06 апреля 2018 | 20:22
Посмотрел на комментарии и согласился с тем, что визы в РФ для обладателей окраинских паспартов необходимы.
Особенно для тех, у кого окраинский, в противоречие с как бы законами оркаины, не единственный
skripal_live 06 апреля 2018 | 20:24
Нам с дочерью стало плохо после посещения кафе.
Наверное, там нам что-то подсыпали в пиццу.
На простое пищевое отравление не похоже.
В тот день я несколько раз видел рядом с нами одну и ту же девушку – блондинку с распущенными длинными волосами. Когда она разговаривала с официантом, мне послышался восточно-европейский акцент, скорее, украинский.
Очнулся в больнице. Силы и память возвращаются постепенно.
Слава богу, с дочерью все нормально. Ведь у нее летом планировалась свадьба.
У меня даже были мысли приехать к ней на свадьбу в Ярославль. Думаю, с этим бы не было проблем, ведь у меня есть российский паспорт, а претензий со стороны наших властей ко мне давно уже нет. Я отсидел свое. И совесть моя чиста: ведь я присягал на верность СССР и эту страну не предавал.
Это страшная ошибка моей жизни – связь с британскими спецслужбами. Меня шантажировали, я боялся потерять семью, поэтому смалодушничал.
И до сих пор за это расплачиваюсь.
Мне жаль, что я невольно стал объектом грязной провокации против России.
Не знаю, простит ли меня Родина после все этого и увижу ли я ее?…
meister_luvin 06 апреля 2018 | 20:26
skripal_live: skripal_live:
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
malanoff 06 апреля 2018 | 20:32
skripal_live: Ты эту книгу в туалете читаешь ? Выброси этот бред , больше внимания уделяй методичке /прапорщик Задов/
blahovdav 06 апреля 2018 | 20:38
skripal_live: Путлеровская свинка работает в пригожинском цеху приготовления фейков??? Не ты ли про укрофашистов фейкил??? Для тупой путлеровской ваты сойдет, а вот для остальной аудитории планеты Земля поржать....
meister_luvin 06 апреля 2018 | 20:24
sir_charlie:
пусть эта странная женщина сидит дома и смотрит дальше киселевско-соловьевский помёт
tverichanin 06 апреля 2018 | 20:31
meister_luvin: Как же вы низко пали, любезный. Представьте на миг, что ваша сестра после отравления неизвестно кем и по какой причине находится в больнице, а у вас возникло естественное желание с ней увидеться, тем более, что она не гражданка той страны, где оказалось. Вам отказывают , посылая на три буквы. Ваша реакция ( только без лицемерия)
rsilk 06 апреля 2018 | 20:31
sir_charlie: Машке дорожки не насыпайте.
avorozhev Александр Ворожев 06 апреля 2018 | 20:23
Я думал, что в МИДе работают дебилы, но что бы до такой степени.., не ожидал! Эта дура требует объяснений, да кто ж с ней будет разговаривать!
compare 06 апреля 2018 | 20:25
самый лучший вариант. пусть продолжает телешоу-терапию,это ей,нравится...
malanoff 06 апреля 2018 | 20:26
А пулемета-то я вам ребята не дам....
Ну что ?
У Виктории Скрипаль патроны не той системы...
vpu2011 06 апреля 2018 | 20:28
Ещё чего они требуют?
Каждое гос-во в праве отказывать во въезде без объяснений.
sbk 06 апреля 2018 | 20:29
Разве международный этикет допускает "требовать объяснений"?
Разве нет у любого государства права не давать визу?
Вроде, такие тезисы в свое время озвучивал этот же МИД?
sagen 06 апреля 2018 | 20:35
Подборка новостей радует. Пора уже и название изменить - что-то типа "Эхо Комсомольской правды", на худой конец "Завтрашнее Эхо".
blahovdav 06 апреля 2018 | 20:42
Не думал, что отплясывание Калинки дает такие побочные явления....Манька, давай нижний брейк....
salut__521 06 апреля 2018 | 20:43
Да чего там объяснять? Вы ж племяннице толу под корсет наложите, разгребай потом ваше очередное путриотическое дерьмо...