Российский МИД требует объяснить ситуацию с британской визой для племянницы бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Источники Би-би-си сообщили, что Виктории Скрипаль в визе отказано. По-видимому, Россия пытается использовать ее в качестве пешки, — сказал собеседник телерадиокомпании. Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала абсурдной информацию о том, что приезд Виктории Скрипаль в Великобританию контролируется Кремлем, и добавила, что министерство требует объяснений.