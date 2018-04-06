Политик Григорий Явлинский опроверг сообщения об отказе в будущем выдвигаться в президенты
В интервью РБК он сказал, что его неправильно поняли. Явлинский имел в виду, что готов помериться силами с новыми кандидатами на пост главы государства.
Ранее агентство РИА Новости сообщило, что Явлинский отказался участвовать в следующих президентских выборах, объясняя это тем, что все его возможности исчерпаны.
Комментарии8
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rern 06 апреля 2018 | 19:39
Политик Явлинский. Уже смешно. С проблемами он. Может потому что из Львова.
naivnyk 06 апреля 2018 | 19:51
rern: Гришка МОЛОДЕЦ! Всё правильно делает! Не все его адепты еще от старости подохли, надо держаться)))
perrrkele_satttana 06 апреля 2018 | 19:42
а тем временем решили закрыть Телеграмм. Поэтому... http://fontanka.ru упала и недоступна.
Бедный Воронеж
sempai 06 апреля 2018 | 19:43
Всех старых ( бывших ) кандидатов он уже победил.....мысленно...в своих мечтах...
piter_ug 06 апреля 2018 | 19:44
//готов помериться силами ...//
Довольно самонадеянно, учитывая результаты последних выборов.
Недопересиделец-2.
Он окончательно превратит Яблоко в хлам.
sparky 06 апреля 2018 | 19:47
Есть "новые кандидаты" с рейтингом 0.01%?
Явлинский готов помериться с вами.
Старых не предлагать.
sir_sar 06 апреля 2018 | 19:47
Ждем вас Григорий Алексеевич на следующих выборах.
Вот там, уж точно... утрете всем нос.
mppv 06 апреля 2018 | 19:50
Дак обязательно должен Григорий участвовать, а также Зюганов и Жириновский