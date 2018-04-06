Политик Григорий Явлинский опроверг сообщения об отказе в будущем выдвигаться в президенты

В интервью РБК он сказал, что его неправильно поняли. Явлинский имел в виду, что готов помериться силами с новыми кандидатами на пост главы государства.

Ранее агентство РИА Новости сообщило, что Явлинский отказался участвовать в следующих президентских выборах, объясняя это тем, что все его возможности исчерпаны.