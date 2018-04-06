Росгвардия потратит 19 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков

Росгвардия планирует потратить почти 19 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте госзакупок.



Ранее стало известно о планах Росгвардии закупить системы «Шепот» более чем на 60 миллионов рублей. Как отмечает «Интерфакс», «Шепот» — это щиты с излучателем, которые способны останавливать людей.