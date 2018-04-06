Росгвардия потратит 19 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков
Росгвардия планирует потратить почти 19 миллионов рублей на разработку газовых боеприпасов для пресечения массовых беспорядков. Об этом говорится на сайте госзакупок.
Ранее стало известно о планах Росгвардии закупить системы «Шепот» более чем на 60 миллионов рублей. Как отмечает «Интерфакс», «Шепот» — это щиты с излучателем, которые способны останавливать людей.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
forcedima 06 апреля 2018 | 19:36
А что вы хотели, все для людей!....мля...
anticolonel 06 апреля 2018 | 19:40
forcedima: Да что там разрабатывать, рецепт готов - Новичком гранаты набейте и угощайте непослушный народ. За Путина не хотели голосовать, заразы!
kripto2018 06 апреля 2018 | 19:42
anticolonel: так вот для чего Путин тайно разрабатывал Новичок
mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 19:46
Это правильно. Гуманно.
Не пулями же, как на майдауне людей калечить и убивать.
midnightblues 06 апреля 2018 | 19:45
forcedima: Вообще очень приятно такое читать
Находясь на побережье вдали от совка
ed10075 06 апреля 2018 | 19:39
С победой вас на выборах, дорогие соотечественники!
Вас вот решили поблагодарить "Шепотом".
zloy_sok 06 апреля 2018 | 19:40
Запасы "Новичка" не должны пропасть без дела....
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 19:41
Иначе говоря - озёрные эсэсовцы будут травить русских газом, как завещал им предыдущий фюрер и, как приказал фюрер нынешний...
testmeter 06 апреля 2018 | 19:42
Гороха на 19 миллионов закупят
rern 06 апреля 2018 | 19:43
Это им не поможет. Путинцы наивны и живут в мире детских фантазий.
stanislav1975 06 апреля 2018 | 19:45
Не спасёт.
putin_itogy 06 апреля 2018 | 19:46
Симбиоз клептократии.
"Шёпот" защитит кооператив "Озеро".
nf5096004 06 апреля 2018 | 19:49
Заметьте, не медицинское оборудование, не лекарства, не качественные продукты, а на газовые боеприпасы против собственного народа, который не хочет гореть в ТЦ, не хочет дышать вонью мусорных полигонов.
advokat52 advokat 06 апреля 2018 | 19:51
а кто будет наводить беспорядки все же за вову проголосовали или нет?