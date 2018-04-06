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19:30, 06 апреля 2018

Племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отказали в британской визе

Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Би-би-си Джеймс Ландейл. По-видимому, Россия пытается использовать Викторию Скрипаль в качестве пешки, — сказал собеседник журналиста. Сама Виктория Скрипаль агентству «Интерфакс» сообщила, что ей об отказе в визе ничего не известно.

Ранее в российском МИДе выразили надежду, что племянница бывшего полковника ГРУ оперативно сможет получить документы для въезда в Великобританию. В последние дни Виктория Скрипаль регулярно участвовала в ток-шоу на российском телевидении, говорила, что ее родственники в Великобритании, вероятно, отравились не нервно-паралитическим веществом, а рыбой, и рассказывала, что планирует забрать двоюродную сестру Юлию Скрипаль из Солсбери в Москву.

Комментарии

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meister_luvin 06 апреля 2018 | 19:32

Раз ей была зеленая улица на центральном телевидении России, понятно, что она там скажет

askol2016 06 апреля 2018 | 19:35

Не совсем так. Рыбой, а точнее Рыбкой, отправился Дерипаска.

mbh_vor_n1 06 апреля 2018 | 19:42

В этом веке фашизм начнётся с великобритании.

jetsam 06 апреля 2018 | 19:45

mbh_vor_n1: как? разве в россии он уже закончился???? когда???
почему методичку не исправили?

kripto2018 06 апреля 2018 | 19:47

jetsam: ему от озерного вождя/фюрера лично должна прийти методичка

johio 06 апреля 2018 | 19:49

kripto2018: А я так надеялся, что она туда поедет. Как жить теперь, прямо не знаю.

mobile_actor 06 апреля 2018 | 19:33

Ждем ассиметричного ответа Марии Захаровой.

vezdehod 06 апреля 2018 | 19:36

Дура набитая...Поменьше нужно по "Кисель-ТВ" бегать и трепать языком - тогда бы и визу выдали.

ura_123 06 апреля 2018 | 19:33

Формулировка самая простая"Нехай шастить!"

midnightblues 06 апреля 2018 | 19:48

ura_123: У британцев с юмором полный порядок
Так опустить эту курицу могли только они

perrrkele_satttana 06 апреля 2018 | 19:33

эта...ХХХХ из урюпинска видела, как родственничков травили рыбой, в пиццерии?
Наредкость сбалансированное существо: рожа и мозги в полном взаимодействии

rern 06 апреля 2018 | 19:34

Скрипали глупые. Может потому что украинцы. В Англии убивают почему-то только украинцев и евреев. Литвиненко, Березовский, Скрипали. Может альтернативно одарены потому что.

max3446 06 апреля 2018 | 19:35

очередное доказательство того, что сами англосаксы и отравили скрипаля

testmeter 06 апреля 2018 | 19:39

max3446: Интересно бы проследить логическую цепь, которая привела вас, гражданин, к этой глубокой мысли.

max3446 06 апреля 2018 | 19:44

testmeter: других разумных объяснений тому почему родственника не пускают к пострадавшему нет. Скрывают от родной племянницы их. Даже телефон оказывается отобрали у пострадавшей, британские вертухаишж

nnikolay 06 апреля 2018 | 19:41

max3446:

А может, и не травили вовсе, а придумали провокацию для разжигания конфликта. Или травили не тем, о чём заявили. Разве можно доверять лжецам и подлецам с их многовековой историей колониализма и с учётом совершённых Британией преступлений уже в новое время?

sbk 06 апреля 2018 | 19:35

Забрать сестру?
Она сама не долетит, еслив че?

nixs 06 апреля 2018 | 19:36

Не надо устраивать шоу на российском тв. Они поправляются и скоро всем мировым СМИ сами все расскажут. Может заодно укажут кого они считают виновным и заказчиком.

nnikolay 06 апреля 2018 | 19:45

nixs:

"Не надо устраивать шоу на российском тв"

Почему? Вы противник Свободы Слова? И речь ведь идёт об очередном случае покушения на жизнь (как заявляет сама Британия) российских граждан на территории Великобритании...

anatolr 06 апреля 2018 | 19:37

Рашко-говняшковцы (#цитата) хотят получить доступ к Скрипалям, не мытьем, так каканьем!
И опять облом, рыба оказалась третьей свежести! А племянница вообще стухла!

Anatoлий - наблюдательный сосед Госдепа

rern 06 апреля 2018 | 19:37

Бегите с Лондона. Неизвестно кто будет следующий. Англия - это "десять негритят". Первый маньяк у них тоже появился. Нация с большими психическими проблемами.

sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 19:37

Вот мне лично очень обидно мою страну наказали а эти твари выжили ! Может в киеве новичком побрызгать ,пусть хоть там кто нибудь сдохнет ,че зря наказанию пропадать!)

mikegolubchik 06 апреля 2018 | 19:47

sisyan_mudachina: Страну вобщем-то наказали за то что считается допустимым убивать на территории Британии. Если бы Запад считал допустимым убивать в России, например ту же шпионку Чампман тут бы убили или попытались бы убить. Крику тоже было бы не менярно. Но они так не делают у нас.

leomosk16 06 апреля 2018 | 19:39

////Племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отказали в британской визе...///

Британия все больше погружается в говно, в которое ее окунула цинично лживая нацистка-русофобка, хабалка Тереза Мэйл с ее клоуном Борисом ...((((

jetsam 06 апреля 2018 | 19:47

leomosk16: нуЮ если они только погружаются - еще ничего.
россия вон уже 100 лет выплыть не может.

honduras_on_kolima 06 апреля 2018 | 19:51

rern: // Бегите с Лондона. Неизвестно кто будет следующий. Англия - это "десять негритят". Первый маньяк у них тоже появился. Нация с большими психическими проблемами. //
Только вот в чём проблема, клоун: не слушают тебя путриоты, косяком бегут в Лондон и их канатом не затянешь обратно в родную говень.
Может, попробуешь их уговорить?
Полижешь им, т.к. ни на что другое не способен?


leomosk16: // Британия все больше погружается в говно, в которое ее окунула цинично лживая нацистка-русофобка, хабалка Тереза Мэйл с ее клоуном Борисом ...(((( //
Странные дела творятся: в говно погружается Британия, а воняет от Путирашки, и санкциями дрючат зятей не Терезы, а ВВХ.
Как ты это пояснишь, удило?
Глупые, не слушают портянок подзаборных?

cukker 06 апреля 2018 | 19:40

Скрипалю нужно было делать, то что делают все украинские песионеры. Сидеть у компа и строчить русофобские комменты на сайте Эха

tornado2017 06 апреля 2018 | 19:41

Ага, щазззз. "Оперативно" будете в КНДР ездить

putin_itogy 06 апреля 2018 | 19:42

Есть в жизни справедливость!
Бог шельму видит..

stas_russkiy 06 апреля 2018 | 19:44

"Был я с "Явой", а теперь я отсосу..."
(С) Сектор Газа.

socialism 06 апреля 2018 | 19:50

Наглосаксы, одно слово.

nanaryfive 06 апреля 2018 | 19:51

По-видимому, Россия пытается использовать Викторию Скрипаль в качестве пешки,
====================================
Россия эта страшная страна с медведями. Путен атравил фсех хомячков и кошку скрипалей... Дом 2 уже не смотрю.. Ч

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