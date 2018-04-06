////Племяннице отравленного в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля отказали в британской визе...///

Об этом со ссылкой на источник сообщил журналист Би-би-си Джеймс Ландейл. По-видимому, Россия пытается использовать Викторию Скрипаль в качестве пешки, — сказал собеседник журналиста. Сама Виктория Скрипаль агентству «Интерфакс» сообщила, что ей об отказе в визе ничего не известно.

Ранее в российском МИДе выразили надежду, что племянница бывшего полковника ГРУ оперативно сможет получить документы для въезда в Великобританию. В последние дни Виктория Скрипаль регулярно участвовала в ток-шоу на российском телевидении, говорила, что ее родственники в Великобритании, вероятно, отравились не нервно-паралитическим веществом, а рыбой, и рассказывала, что планирует забрать двоюродную сестру Юлию Скрипаль из Солсбери в Москву.