МЧС рассматривает возможность приостановить работу двух торговых центров в Москве

Об этом сообщил начальник городского управления ведомства Илья Денисов. По его словам, в этих торговых центрах найдены грубые нарушения пожарной безопасности.

Экстренные проверки начались после пожара в Кемерове, где в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По данным московского МЧС, за нарушение правил пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 125 компаний и свыше 100 человек.