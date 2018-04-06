МЧС рассматривает возможность приостановить работу двух торговых центров в Москве
Об этом сообщил начальник городского управления ведомства Илья Денисов. По его словам, в этих торговых центрах найдены грубые нарушения пожарной безопасности.
Экстренные проверки начались после пожара в Кемерове, где в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека. По данным московского МЧС, за нарушение правил пожарной безопасности привлекли к административной ответственности 125 компаний и свыше 100 человек.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 19:09
Неужто нашли дебилов, которые не башляли озёрной братве?
bratec_kot 06 апреля 2018 | 19:27
У пожарных начался, как говорится в шоубизе "гастрольный чес".
pmasel 06 апреля 2018 | 19:31
bratec_kot: Да, отдыхать с семьями, в этом году, пожарные точно не в Крыму будут.
ostapbey 06 апреля 2018 | 19:34
Откат нормальный хоть??
Даже??