Племянница отравленного Сергея Скрипаля заявила, что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу
Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила британскому телеканалу «Скай-ньюс», что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу для посещения страны.
«Она сказала, что сотрудники британского посольства в Москве заявили ей следующее: теперь британские власти будут решать, пускать ли ее (на территорию страны — «Интерфакс»)», — приводит телеканал слова В.Скрипаль.
По словам племянницы, она «достаточно уверена» в том, что Британия откажет ей в выдаче визы.
Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва настаивает на разрешении консульского доступа к экс-полковнику ГРУ С.Скрипалю и его дочери Юлии. Кроме того, он рассказал, что российская сторона настаивает на предоставлении британской визы племяннице С.Скрипаля Виктории.
В российском посольстве в Лондоне рассчитывают, что улучшение здоровья Сергея Скрипаля поможет расследованию. В дипмиссии заявили, что рады новостям из больницы и благодарны медперсоналу, который ухаживает за бывшим полковником ГРУ и его дочерью. В посольстве считают, что объективное расследование укажет на необоснованность обвинений в адрес Москвы. О том, что у Лондона нет доказательств вины России, а есть лишь предположение, заявил сегодня и российский постпред при ООН Василий Небензя.
Сегодня руководство больницы, в которой находятся бывший полковник ГРУ и его дочь, объявило, что состояние Сергея Скрипаля улучшается. Он быстро идет на поправку. Его состояние больше не оценивается как критическое. Неделю назад лучше стало и Юлии Скрипаль.
Комментарии31
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kir_pich_101 06 апреля 2018 | 19:09
Правильно.
Пусть пожароопасная вата в расее сидит, а то вдруг опять рыбку отравленную привезёт.
evgolius7 06 апреля 2018 | 19:18
Племянница отравленного Сергея Скрипаля заявила, что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу ...
Ай беда...ну что же у Соловьёва поплачешься в плечико, бабки в кассе получишь...и полегчает.
Можно ещё в змбоящике заработать .
Жизнь патриота вся в слезах....очень обижают...даже визы не дали.
Горе.
seryj_wolk 06 апреля 2018 | 19:24
evgolius7: Ни ей ни рфскому послу или прочим мидакам англичане ничего не должны. Ее желание получить визу для них нерелевантно. Да и столь одиозную особу подпускать к людям, поправляющимся после сильнейшей террористической атаки, было бы неправильно.
pmasel 06 апреля 2018 | 19:28
Еще можно и благотворительный марафон сделать. Собирать на поездку к бритам и подарке сестренке.
Сдала документы, теперь подожди пол годика в очереди.
kiever 06 апреля 2018 | 19:30
evgolius7: ты вот скажи. Сколько тебе и другим местным укротроллям, которых здесь целая армия, юра стець платит за комментарий, и за освобождение от призыва в "ато"?
opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 19:23
"Племянница" это позывной или "кликуха " ??
olegleon 06 апреля 2018 | 19:09
ну если британские власти совсем сбрендили, то могут и не предоставить. только вряд ли они на такой безумный шаг пойдут
testmeter 06 апреля 2018 | 19:12
olegleon: Визу выдают по приглашению того, к кому ехать собираются, вообще-то. А сам Скрипаль горит ли желанием видеть эту свою "милую" ФСБ-шную племянницу?
evgenylub 06 апреля 2018 | 19:34
testmeter: согласен. Чекисты хотят любым путем прорваться в больницу.
natogrek 06 апреля 2018 | 19:21
olegleon: "вряд ли они на такой безумный шаг пойдут" /////// То исссть? Что же в нем безумного
neitral_n 06 апреля 2018 | 19:10
Зачем Англии носительница инструктажа как себя вести дочке Скрипаля?
testmeter 06 апреля 2018 | 19:10
С такой рожей она фейс-контроль не пройдет, а не то что визу получит
jetsam 06 апреля 2018 | 19:10
@в Москве заявили ей следующее: теперь британские власти будут решать, пускать ли ее @
т.е. эта наивная дурочка думала, что все решает ФСБ и путен?
обломс...
----
Инструктор объясняет курсантам перед прыжком:
- Садимся в самолет, подымаемся на заданную высоту, прыгаем, парашют
раскрывается, приземляемся и идем в конец летного поля, где будет ждать
автобус.
Прыжки. И у одного парашют не раскрылся. Грохнулся он об землю, подымается
и отряхиваясь, - так, с парашютом обманули, посмотрим – как будет с автобусом.
---
лимончик, лимончик с фсб главное до поездки снять...
a_111111 06 апреля 2018 | 19:11
У неё даже загранпаспорта не было:) странная тетка...
sg80g 06 апреля 2018 | 19:12
Естесственно. ЗАчем Лживым Английским Пидорасам нужно чтобы Юлия проговорилась что никакой комы как и никакого отравления и не было.
ura_123 06 апреля 2018 | 19:16
sg80g: Растёт цифра,но риторика неизменна...
opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 19:17
sg80g: Есть доказательства или ляпнул от балды?
rihard 06 апреля 2018 | 19:19
sg80g: Объясните лучше. каким образом, неожиданный разговор с племянницей был записан от начала и до конца?
jetsam 06 апреля 2018 | 19:25
rihard: айфон или Voip или андроид? - андроид - гуглплей - callrecorder - записывает автоматом все. и шлет куда укажешь. voip - услуга оператора или аппарата.
и для айфона куча.
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 19:26
rihard: "Объясните лучше. каким образом, неожиданный разговор с племянницей был записан от начала и до конца?"
Чего объяснять? Она школу ФСБ окончила два года назад...
persona_non_grata 06 апреля 2018 | 19:19
«Она сказала, что сотрудники британского посольства в Москве заявили ей следующее: теперь британские власти будут решать, пускать ли ее (на территорию страны — «Интерфакс»)», — приводит телеканал слова В.Скрипаль.
А чьи власти должны решать, пускать кого-либо в Британию или нет? Кремлёвские?
Похоже тёте промыли мозги кремлёвские уеплёты.
ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 19:24
В семье не без уродки. (народная мудрость)
zolingen 06 апреля 2018 | 19:27
А на хрена эта подгтовленная племянница там нужна?
vladimirgornitsky 06 апреля 2018 | 19:28
Совсем обнаглели на Лубянке. Требуют, чтобы англичане их агенту, направленному сзаданием, визу предоставить. Явно разучились нелегалов забрасывать. И отравить толком не могут. Хотя если везде так, то почему у чекистов должно быть иначе?
ergep 06 апреля 2018 | 19:30
Че-то не понятно, они к ним прорываются, чтобы добить?! Нафик Скрипалю в его состоянии какие-то полковники ГРУ и племянницы?
yasnovilyashi 06 апреля 2018 | 19:30
Племянница отравленного Сергея Скрипаля заявила, что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу.
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А по какому поводу ей виза, ни дядя, ни двоюродная сестра, ни Скотланд-ярд её в Англию не приглашали. Это же не СССР и не РФ, где успех командировок зависит только от посылающих. Хотя уже и в РФ от посылающих не всё зависит, вот попробуй навязаться в Чечню или Дагестан.
nikolaitschi 06 апреля 2018 | 19:31
Как там теперь Скрипали без кильки в томате !?
nixs 06 апреля 2018 | 19:32
Я не понимаю зачем она хочет туда ехать? Если она родственница, то должна понимать, что ее используют спецслужбы и пропаганда.
sparky 06 апреля 2018 | 19:42
nixs: Хочет гречку привезти :))
post_v 06 апреля 2018 | 19:42
nixs:
....зачем она хочет туда ехать?
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кузина Виктория русским по белому сказала, что она получила задание - доставить дядю и сестричку в Россию
jetsam 06 апреля 2018 | 19:37
неадекват.
допустим, ваша кузина попала в москве в аварию и лежит в склифе.
вы приезжаете с желанием перевести ее, всю в гипсе, из спецпалаты,
от круглосуточного наблюдения, недолеченную - в родной мухосранск.
в родном мухосранске у вас больница в которой один врач - федя.
он же акушерка, он же хирург, он же глазнюк-ушнюк и, гусары молчать, - гинеколог...
из приборов - портрет путена на треснутой стене и утка (не медведевская).
неадекватно как-то.
не знаю, как юлию, но вику газом точно обработали. и не англичане.