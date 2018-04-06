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19:01, 06 апреля 2018

Племянница отравленного Сергея Скрипаля заявила, что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу

Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила британскому телеканалу «Скай-ньюс», что британские власти, скорее всего, не  предоставят ей визу для посещения страны.

«Она сказала, что сотрудники британского посольства в Москве заявили ей следующее: теперь британские власти будут решать, пускать ли  ее  (на территорию страны — «Интерфакс»)», — приводит телеканал слова В.Скрипаль.

По  словам племянницы, она «достаточно уверена» в  том, что Британия откажет ей  в  выдаче визы.

Ранее посол России в  Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва настаивает на  разрешении консульского доступа к экс-полковнику ГРУ С.Скрипалю и  его дочери Юлии. Кроме того, он  рассказал, что российская сторона настаивает на  предоставлении британской визы племяннице С.Скрипаля Виктории.

В российском посольстве в Лондоне рассчитывают, что улучшение здоровья Сергея Скрипаля поможет расследованию. В дипмиссии заявили, что рады новостям из больницы и благодарны медперсоналу, который ухаживает за бывшим полковником ГРУ и его дочерью. В посольстве считают, что объективное расследование укажет на необоснованность обвинений в адрес Москвы. О том, что у Лондона нет доказательств вины России, а есть лишь предположение, заявил сегодня и российский постпред при ООН Василий Небензя.

Сегодня руководство больницы, в которой находятся бывший полковник ГРУ и его дочь, объявило, что состояние Сергея Скрипаля улучшается. Он быстро идет на поправку. Его состояние больше не оценивается как критическое. Неделю назад лучше стало и Юлии Скрипаль.

Комментарии

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kir_pich_101 06 апреля 2018 | 19:09

Правильно.
Пусть пожароопасная вата в расее сидит, а то вдруг опять рыбку отравленную привезёт.

evgolius7 06 апреля 2018 | 19:18

Племянница отравленного Сергея Скрипаля заявила, что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу ...

Ай беда...ну что же у Соловьёва поплачешься в плечико, бабки в кассе получишь...и полегчает.
Можно ещё в змбоящике заработать .
Жизнь патриота вся в слезах....очень обижают...даже визы не дали.
Горе.

seryj_wolk 06 апреля 2018 | 19:24

evgolius7: Ни ей ни рфскому послу или прочим мидакам англичане ничего не должны. Ее желание получить визу для них нерелевантно. Да и столь одиозную особу подпускать к людям, поправляющимся после сильнейшей террористической атаки, было бы неправильно.

pmasel 06 апреля 2018 | 19:28

Еще можно и благотворительный марафон сделать. Собирать на поездку к бритам и подарке сестренке.
Сдала документы, теперь подожди пол годика в очереди.

kiever 06 апреля 2018 | 19:30

evgolius7: ты вот скажи. Сколько тебе и другим местным укротроллям, которых здесь целая армия, юра стець платит за комментарий, и за освобождение от призыва в "ато"?

opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 19:23

"Племянница" это позывной или "кликуха " ??

olegleon 06 апреля 2018 | 19:09

ну если британские власти совсем сбрендили, то могут и не предоставить. только вряд ли они на такой безумный шаг пойдут

testmeter 06 апреля 2018 | 19:12

olegleon: Визу выдают по приглашению того, к кому ехать собираются, вообще-то. А сам Скрипаль горит ли желанием видеть эту свою "милую" ФСБ-шную племянницу?

evgenylub 06 апреля 2018 | 19:34

testmeter: согласен. Чекисты хотят любым путем прорваться в больницу.

natogrek 06 апреля 2018 | 19:21

olegleon: "вряд ли они на такой безумный шаг пойдут" /////// То исссть? Что же в нем безумного

neitral_n 06 апреля 2018 | 19:10

Зачем Англии носительница инструктажа как себя вести дочке Скрипаля?

testmeter 06 апреля 2018 | 19:10

С такой рожей она фейс-контроль не пройдет, а не то что визу получит

jetsam 06 апреля 2018 | 19:10

@в Москве заявили ей следующее: теперь британские власти будут решать, пускать ли ее @
т.е. эта наивная дурочка думала, что все решает ФСБ и путен?
обломс...
----
Инструктор объясняет курсантам перед прыжком:
- Садимся в самолет, подымаемся на заданную высоту, прыгаем, парашют
раскрывается, приземляемся и идем в конец летного поля, где будет ждать
автобус.
Прыжки. И у одного парашют не раскрылся. Грохнулся он об землю, подымается
и отряхиваясь, - так, с парашютом обманули, посмотрим – как будет с автобусом.
---
лимончик, лимончик с фсб главное до поездки снять...

a_111111 06 апреля 2018 | 19:11

У неё даже загранпаспорта не было:) странная тетка...

sg80g 06 апреля 2018 | 19:12

Естесственно. ЗАчем Лживым Английским Пидорасам нужно чтобы Юлия проговорилась что никакой комы как и никакого отравления и не было.

ura_123 06 апреля 2018 | 19:16

sg80g: Растёт цифра,но риторика неизменна...

opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 19:17

sg80g: Есть доказательства или ляпнул от балды?

rihard 06 апреля 2018 | 19:19

sg80g: Объясните лучше. каким образом, неожиданный разговор с племянницей был записан от начала и до конца?

jetsam 06 апреля 2018 | 19:25

rihard: айфон или Voip или андроид? - андроид - гуглплей - callrecorder - записывает автоматом все. и шлет куда укажешь. voip - услуга оператора или аппарата.
и для айфона куча.

stas_russkiy 06 апреля 2018 | 19:26

rihard: "Объясните лучше. каким образом, неожиданный разговор с племянницей был записан от начала и до конца?"

Чего объяснять? Она школу ФСБ окончила два года назад...

persona_non_grata 06 апреля 2018 | 19:19

«Она сказала, что сотрудники британского посольства в Москве заявили ей следующее: теперь британские власти будут решать, пускать ли ее (на территорию страны — «Интерфакс»)», — приводит телеканал слова В.Скрипаль.
А чьи власти должны решать, пускать кого-либо в Британию или нет? Кремлёвские?
Похоже тёте промыли мозги кремлёвские уеплёты.

ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 19:24

В семье не без уродки. (народная мудрость)

zolingen 06 апреля 2018 | 19:27

А на хрена эта подгтовленная племянница там нужна?

vladimirgornitsky 06 апреля 2018 | 19:28

Совсем обнаглели на Лубянке. Требуют, чтобы англичане их агенту, направленному сзаданием, визу предоставить. Явно разучились нелегалов забрасывать. И отравить толком не могут. Хотя если везде так, то почему у чекистов должно быть иначе?

ergep 06 апреля 2018 | 19:30

Че-то не понятно, они к ним прорываются, чтобы добить?! Нафик Скрипалю в его состоянии какие-то полковники ГРУ и племянницы?

yasnovilyashi 06 апреля 2018 | 19:30

Племянница отравленного Сергея Скрипаля заявила, что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу.
++++++++++++++++++++++++++
А по какому поводу ей виза, ни дядя, ни двоюродная сестра, ни Скотланд-ярд её в Англию не приглашали. Это же не СССР и не РФ, где успех командировок зависит только от посылающих. Хотя уже и в РФ от посылающих не всё зависит, вот попробуй навязаться в Чечню или Дагестан.

nikolaitschi 06 апреля 2018 | 19:31

Как там теперь Скрипали без кильки в томате !?

nixs 06 апреля 2018 | 19:32

Я не понимаю зачем она хочет туда ехать? Если она родственница, то должна понимать, что ее используют спецслужбы и пропаганда.

sparky 06 апреля 2018 | 19:42

nixs: Хочет гречку привезти :))

post_v 06 апреля 2018 | 19:42

nixs:
....зачем она хочет туда ехать?
============

кузина Виктория русским по белому сказала, что она получила задание - доставить дядю и сестричку в Россию

jetsam 06 апреля 2018 | 19:37

неадекват.
допустим, ваша кузина попала в москве в аварию и лежит в склифе.
вы приезжаете с желанием перевести ее, всю в гипсе, из спецпалаты,
от круглосуточного наблюдения, недолеченную - в родной мухосранск.

в родном мухосранске у вас больница в которой один врач - федя.
он же акушерка, он же хирург, он же глазнюк-ушнюк и, гусары молчать, - гинеколог...
из приборов - портрет путена на треснутой стене и утка (не медведевская).

неадекватно как-то.

не знаю, как юлию, но вику газом точно обработали. и не англичане.

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