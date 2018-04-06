Племянница отравленного Сергея Скрипаля заявила, что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу ...

Племянница отравленного в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль заявила британскому телеканалу «Скай-ньюс», что британские власти, скорее всего, не предоставят ей визу для посещения страны.



«Она сказала, что сотрудники британского посольства в Москве заявили ей следующее: теперь британские власти будут решать, пускать ли ее (на территорию страны — «Интерфакс»)», — приводит телеканал слова В.Скрипаль.



По словам племянницы, она «достаточно уверена» в том, что Британия откажет ей в выдаче визы.



Ранее посол России в Лондоне Александр Яковенко заявил, что Москва настаивает на разрешении консульского доступа к экс-полковнику ГРУ С.Скрипалю и его дочери Юлии. Кроме того, он рассказал, что российская сторона настаивает на предоставлении британской визы племяннице С.Скрипаля Виктории.

В российском посольстве в Лондоне рассчитывают, что улучшение здоровья Сергея Скрипаля поможет расследованию. В дипмиссии заявили, что рады новостям из больницы и благодарны медперсоналу, который ухаживает за бывшим полковником ГРУ и его дочерью. В посольстве считают, что объективное расследование укажет на необоснованность обвинений в адрес Москвы. О том, что у Лондона нет доказательств вины России, а есть лишь предположение, заявил сегодня и российский постпред при ООН Василий Небензя.

Сегодня руководство больницы, в которой находятся бывший полковник ГРУ и его дочь, объявило, что состояние Сергея Скрипаля улучшается. Он быстро идет на поправку. Его состояние больше не оценивается как критическое. Неделю назад лучше стало и Юлии Скрипаль.