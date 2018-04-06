В Госдуме предложили дать ассиметричный ответ Америке на санкции против компаний и крупных бизнесменов

Сильнее всего пострадали структуры Олега Дерипаски.

Расширение санкций – это попытка устранить конкурента, на которую нужно необходимо обязательно ответить, заявил ТАСС первый зампред комиссии Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев. Так он объяснил, в частности, попадание в черный список «Рособоронэкспорта». Варианты ответа депутат не назвал. США сегодня внесли в санкционный список 24 россиянина и 14 компаний. Среди физлиц – главы РосгвардииМВД и Роскомнадзора, а также 7 крупных бизнесменов. В их числе Кирилл Шамалов, названный на сайте Минфина США зятем Путина, миллиардеры Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска. Компании Дерипаски по подсчетам РБК из-за обвала акций потеряли уже около 3 миллиардов долларов. Активы фигурантов списка в США будут заморожены, въезд запрещен. Кроме того, американским компаниям запрещено с ними сотрудничать.

Как заявили в Минфине США, санкции ввели из-за злонамеренных действий России. Это оккупация Крыма, провоцирование насилия на востоке Украины, поддержка режима Башара Асада в Сирии и киберпреступления.

Больше всех от попадания в новый санкционный список пострадают бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Евгений Минченко.

«Понятно, что будут очень серьезные проблемы с доступом к кредитам на зарубежных рынках и вообще с присутствием за рубежом для транснациональных компаний. Конечно, главные пострадавшие в этой истории – это Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг «, — сказал он.

По мнению Е.Минченко, цель санкций — вынудить российскую элиту «избавиться» от действующего главы страны Владимира Путина. Однако, по его словам, данная цель не может быть достигнута введением санкций.

«Я считаю, что это неверный способ достижения этой цели. Они скорее консолидируют элиту вокруг Путина, чем настраивают против него», — заключил он.

Акции компаний «Русал» и En+ после публикации документа Министерством финансов США упали более чем на 10-20%, — сообщает со ссылкой на данные торгов агентство ТАСС.