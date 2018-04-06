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Эксклюзив Эха 19:00, 06 апреля 2018

В Госдуме предложили дать ассиметричный ответ Америке на санкции против компаний и крупных бизнесменов

Сильнее всего пострадали структуры Олега Дерипаски.

Расширение санкций – это попытка устранить конкурента, на которую нужно необходимо обязательно ответить, заявил ТАСС первый зампред комиссии Госдумы по экономической политике и промышленности Владимир Гутенев. Так он объяснил, в частности, попадание в черный список «Рособоронэкспорта». Варианты ответа депутат не назвал. США сегодня внесли в санкционный список 24 россиянина и 14 компаний. Среди физлиц – главы РосгвардииМВД и Роскомнадзора, а также 7 крупных бизнесменов. В их числе Кирилл Шамалов, названный на сайте Минфина США зятем Путина, миллиардеры Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска. Компании Дерипаски по подсчетам РБК из-за обвала акций потеряли уже около 3 миллиардов долларов. Активы фигурантов списка в США будут заморожены, въезд запрещен. Кроме того, американским компаниям запрещено с ними сотрудничать.

Как заявили в Минфине США, санкции ввели из-за злонамеренных действий России. Это оккупация Крыма, провоцирование насилия на востоке Украины, поддержка режима Башара Асада в Сирии и киберпреступления.

Больше всех от попадания в новый санкционный список пострадают бизнесмены Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал политолог Евгений Минченко.

«Понятно, что будут очень серьезные проблемы с доступом к кредитам на зарубежных рынках и вообще с присутствием за рубежом для транснациональных компаний. Конечно, главные пострадавшие в этой истории – это Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг «, — сказал он.

По мнению Е.Минченко, цель санкций — вынудить российскую элиту «избавиться» от действующего главы страны Владимира Путина. Однако, по его словам, данная цель не может быть достигнута введением санкций.

«Я считаю, что это неверный способ достижения этой цели. Они скорее консолидируют элиту вокруг Путина, чем настраивают против него», — заключил он.

Акции компаний «Русал» и En+ после публикации документа Министерством финансов США упали более чем на 10-20%, — сообщает со ссылкой на данные торгов агентство ТАСС.

Комментарии

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zolingen 06 апреля 2018 | 19:24

А мне нравится)

gennomov 06 апреля 2018 | 19:24

Перво наперво Госдуре отказаться от всего пиндосовского, использовать только отечественные смартфоны на березовых дровах весом тонны в полторы изготовление непотопляемым патриотом Чубайсом, ходить в лаптях и ездить на телеге.

nixs 06 апреля 2018 | 19:25

И какой же ответ может дать Россиюшка? Что-то на Украине сделать, бросив Европу в объятия американских сланцевой нефти и газа? хахаха

polit_person 06 апреля 2018 | 19:34

nixs: И какой же ответ может дать Россия
-------
К примеру признать ДНР и ЛНР. Активно поддержать партизанскую диверсионную борьбу ополчения Сирии против присутствия США. Что-то мне подсказывает примерно так и будет, но возможно более постепенно.

rtov 06 апреля 2018 | 19:37

polit_person: резонно. но это ж опять "бомбить Воронеж". признание повиснет на нашей шее. и Сирия обернется очередным потоком гробов от вагнера

polit_person 06 апреля 2018 | 19:45

rtov: А чем, собственно, нашей шее сейчас легче? Признание решит очень многие проблемы. Поток добровольцев, заработать деньги ратным делом не станет ни больше ни меньше. Речь идет о конкретно сирийском ополчении на курдских территория. Собственно эта борьба уже идет. Американские гробы уже пошли в штаты. Почитайте Семена Пегова.

opiatnovyi63 06 апреля 2018 | 19:26

Вождь потеряет покой и перспективу

rodom_neotkuda 06 апреля 2018 | 19:26

интересные всё-таки эти люди
сначала бьют себя своими кулачками в грудь - включите меня в санкции.. ха-ха.. да нам по.. мы тут во!
а тут вдруг непонятки.. обида

они все умные.. дураков сосущих из бюджета там не держат..

что интересно больше у них весит.. язык которым нужно вылизовать вошьдя или мозг ?

mavreh 06 апреля 2018 | 19:26

"грамотеи" на ЭХЕ походу уже власть захватили!
Вроде ничего не было, и вот опять!
ссиметричный" - что это?...
Может попытка напейсать слово асимметричный??

stakanoff 06 апреля 2018 | 19:28

mavreh: Видимо, от слова ass )))

unafk 06 апреля 2018 | 19:27

Выслать семьи американских миллиардеров,исключить из вузов их детей!

bekipp 06 апреля 2018 | 19:27

Будем землю есть. У нас её много, но работать на ней не хотим.

chubuk 06 апреля 2018 | 19:29

Самым сокрушительным ответом была бы высылка Гутенева + еще 400 штук на Колыму.

pnh__ptn 06 апреля 2018 | 19:31



"Телеграм"- вот пример ассиметрии.


ihor_syvoryj 06 апреля 2018 | 19:32

Сперва, помолясь, надобно отловить по Маскве Маргаритку Симоньянку.
Отобрать у неё звёздно-полосатый, в том числе и купальник.
Потом, похмелившись, спалить на Красной Площади ненавистные доллары.
Затем, не мешкая, конфисковать пиндосовские виллы на Южном берегу Белого моря.
И, в заключение, заморозить авуары, тьху, бабки мериканских буржуев в Мухосранской сберкассе № 1!

nik213 06 апреля 2018 | 19:34

И где сейчас та табакерка?

mas_mas 06 апреля 2018 | 19:36

Аплодисменты - в зад!

zolingen 06 апреля 2018 | 19:36

От ассиметрии рожу еще корежит?

(комментарий скрыт)
(комментарий скрыт)

sergo13 06 апреля 2018 | 19:42

Начать надо с санкций против Сименс))) Что бы не работал в РФ. Слабо?

tornado2017 06 апреля 2018 | 19:44

"на которую нужно необходимо обязательно ответить"
НУЖНО-НЕОБХОДИМО-ОБЯЗАТЕЛЬНО позакрывать в Штатах "Крошки-картошки", перестать поставлять в США "Ладу Калину", закрыть счета всех конгрессменов в ВТБ, поотбирать все их виллы на Рублёвке

nik1225 06 апреля 2018 | 19:45

Интересно что это за ассимитричный ответ, даже как то не могу представить, что это могло бы быть к стыду России, вот Китай может, дожились стыдоба!

volkov_25 06 апреля 2018 | 19:46

Надо понимать что санкции будут регулярно и по расписанию. Их еще много впереди.

marktretiy 06 апреля 2018 | 19:47

А может, всё-таки - симметричный ответ. Или, если уж хочется соригинальничать, то - асимметричный. Или им "ассиметричный" больше нравится?

koshkaedu 06 апреля 2018 | 19:49

Ассиметричный ответ уже дан: пожар в Кемерово.

А вы думали: ракета "ВоВа" с ядерным двигателем прямиком на
Сан-Франциско? Ну, уморили!

alya28 06 апреля 2018 | 19:50

Вангую: закроют все Макдональдсы.

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