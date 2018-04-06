Петербургский суд не признал увольнение трансгендера дискриминацией
Девушка Анастасия лишилась работы после того, как принесла паспорт, по которому она стала женщиной. В соответствии с законом девушка после смены паспорта принесла обновленный документ в отдел кадров компании, в которой около двенадцати лет она работала печатником. Сразу же после этого её отстранили от работы, а через неделю уволили по обстоятельствам не зависящим от сторон. Дело в том, что именно эта работа входит в перечень «вредных для женского здоровья». Как рассказал «Эху» адвокат Максим Оленичев, в деле Анастасии они увидели дискриминацию и решили обратиться в суд.
Изначально юрист обратился во Фрунзенский райсуд, но в удовлетворении иска им отказали. Апелляция в городском суде также была отклонена. В случае, если в российских судах отстоять права Анастасии не удастся, Максим Оленичев планирует обратиться в международные инстанции. Одна из них – Европейский суд по правам человека.
Сейчас Анастасия нашла себе новую работу в той же отрасли, но в другой компании и должности. При этом, оставлять инцидент с дискриминацией она не намерена, так как хочет бороться за права женщин.
Комментарии4
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sg80g 06 апреля 2018 | 18:55
Пидарасам - в Бельгию!
Вот такой херней и завален ЕСПЧ. Хотело стать бабой - стало. Разве кто то запретил. Но баб на эту работу не берут. ЗАконы у нас такие. И не ЕСПЧ их менять.. Причем о жеском здоровье заботятся же. А вдруг оно теперь родить не сможет ))
В мире животных, блять...
sedoievgeniy 06 апреля 2018 | 19:05
sg80g: Ст. 253 ТК РФ предусмотрено ограничение труда женщин на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на подземных работах.
Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 25.02.2000 N 162 (далее - Перечень тяжелых работ). Начерта нужна административная ответственность впервые на рушение первый раз- Штраф на юридических лиц — от 50 000 до 80 000 рублей, должностное от 10000 до 20000 и после этого Кончиты еще думают что их оставят как мужиков на вредной работе.
vinokur 06 апреля 2018 | 18:57
Девушка Анастасия лишилась работы после того, как принесла паспорт, по которому она стала женщиной.
Отныне такое событие в обязательном порядке должно отмечаться в паспорте.
fresh_breeze 06 апреля 2018 | 19:01
"Девушка Анастасия лишилась работы после того, как принесла паспорт, по которому она стала женщиной."
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Только паспорт принесла и всё??? Тогда низачот! До тех пор, пока кто-то из самцов человека не станет её домогаться, она останется мужчиной. 8)