Петербургский суд не признал увольнение трансгендера дискриминацией

Девушка Анастасия лишилась работы после того, как принесла паспорт, по которому она стала женщиной. В соответствии с законом девушка после смены паспорта принесла обновленный документ в отдел кадров компании, в которой около двенадцати лет она работала печатником. Сразу же после этого её отстранили от работы, а через неделю уволили по обстоятельствам не зависящим от сторон. Дело в том, что именно эта работа входит в перечень «вредных для женского здоровья». Как рассказал «Эху» адвокат Максим Оленичев, в деле Анастасии они увидели дискриминацию и решили обратиться в суд.

Изначально юрист обратился во Фрунзенский райсуд, но в удовлетворении иска им отказали. Апелляция в городском суде также была отклонена. В случае, если в российских судах отстоять права Анастасии не удастся, Максим Оленичев планирует обратиться в международные инстанции. Одна из них – Европейский суд по правам человека.

Сейчас Анастасия нашла себе новую работу в той же отрасли, но в другой компании и должности. При этом, оставлять инцидент с дискриминацией она не намерена, так как хочет бороться за права женщин.