Оправдательный приговор руководителю карельского отделения Мемориала Юрию Дмитриеву — это торжество справедливости, — считает президентский Совет по правам человека.

Петрозаводский городской суд накануне оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях. Дмитриев признан виновным в незаконном хранении деталей оружия – за это его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы, однако суд учел срок, который правозащитник отбыл в следственном изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев.

О решении Карельского суда сегодня пишут все ведущие российские издания. Отметим, что до сих пор неизвестно, будет ли обжаловать решение суда прокуратура.