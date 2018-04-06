Оправдательный приговор Юрию Дмитриеву — это торжество справедливости, — считает СПЧ
Оправдательный приговор руководителю карельского отделения Мемориала Юрию Дмитриеву — это торжество справедливости, — считает президентский Совет по правам человека.
Петрозаводский городской суд накануне оправдал историка по статьям об изготовлении детской порнографии и о развратных действиях. Дмитриев признан виновным в незаконном хранении деталей оружия – за это его приговорили к 2,5 годам ограничения свободы, однако суд учел срок, который правозащитник отбыл в следственном изоляторе. В результате срок сократился до трех месяцев.
О решении Карельского суда сегодня пишут все ведущие российские издания. Отметим, что до сих пор неизвестно, будет ли обжаловать решение суда прокуратура.
Комментарии1
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vasilevich58 06 апреля 2018 | 19:00
Торжество справедливости у нас теперь, это когда совершенно невиновного человека помучили в застенках более года и укоротили ему жизнь минимум ещё на столько же!
Бессовестные мерзавцы и палачи!