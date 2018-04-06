Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook объяснить блокировку аккаунтов ряда российских СМИ
При этом ранее основатель Facebook Марк Цукерберг уже сообщал, что доступ к почти трем сотням страниц был ограничен по причине управления ими из так называемой «фабрики троллей».
Роскомнадзор направил в Facebook официальный запрос. Ведомство Александра Жарова желает выяснить почему был закрыт доступ к ряду аккаунтов российских изданий в Facebook и Instagram. Последний сервис тоже принадлежит Facebook. От соцсети буквально потребовали объясниться – слов Цукерберга оказалось недостаточно. Еще третьего апреля он написал: российское «Агентство интернет-исследований», которое широко гораздо более известно как «Фабрика троллей», постоянно действовало обманным путем и пыталось манипулировать людьми в США, Европе и России. Цукерберг отметил: «Мы больше не хотим видеть их в Facebook или где-либо в мире», это «важный для нас шаг направленный на защиту честных выборов по всему миру». По словам Марка Цукерберга аккаунты были удалены не из-за своего контента, а именно потому что контролировались российским агентством с удручающей репутацией.
Ранее интернет-издание ФАН сообщило о том, что его аккаунты заблокированы без объяснения причин. Роскомнадзор посчитал, что это якобы «ставит под угрозу своевременное осведомление российских и зарубежных пользователей об актуальной новостной повестке России». Похожая ситуация с блокировкой аккаунтов российских пользователей в Facebook и Instagram произошла в декабре прошлого года. Тогда в этих соцсетях стали недоступны страницы главы Чечни Рамзана Кадырова. В пресс-службе Facebook тогда пояснили, что причиной блокировки страниц стало включение в санкционный список США. После этого сетевая активность Кадырова сместилась в Telegram.
В марте «Агентство интернет-исследований» было включено в санкционный список Минфина США. В Вашингтоне выражали уверенность, что сотрудники «фабрики троллей» пытались оказать влияние на американские выборы в 2016-м году. В прессе неоднократно упоминалось, что финансировал деятельность «фабрики троллей» предприниматель Евгений Пригожин. Его часто называют «кремлевским ресторатором» или «поваром Путина».
Комментарии3
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nikitin43 06 апреля 2018 | 18:38
типа расея плюнула в сторону запада и получила ответку))))
gregor 06 апреля 2018 | 18:58
Роскомнадзор потребовал от администрации Facebook объяснить блокировку аккаунтов ряда российских СМИ
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В глаза мне смотри ....... сказал Роскомнадзор ..... а не то ,будет как вчера .
А что было как вчера ?
Забрали велосипед и не отдали .
ura_123 06 апреля 2018 | 18:59
А разве этот роскомпозор не в курсе что Свобода слова и свобода лжи совершенно разные вещи?