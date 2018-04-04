Роскомнадзор подал иск в  суд об ограничении доступа к мессенджеру Телеграм

Это подтвердила пресс-секретарь Таганского районного суда Юлия Сухинина. ФСБ требует от Телеграма предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей.

Позиция мессенджера остается неизменной и заключается в том, что исполнить требование спецслужбы невозможно, — сказал «Эху Москвы» юрист Телеграма Рамиль Ахметгалиев.

Мессенджеру Телеграм придется сотрудничать с властями, если он хочет оставить у себя российскую аудиторию, — так считает советник президента по интернету Герман Клименко.

В случае блокировки мессенджера в Кремле найдут ему замену, — признал прессс-секретарь президента Дмитирй Песков.

Ситуация вокруг мессенджера показывает, что существующие в России нормы избыточны и неисполнимы, — такое мнение «Эху» высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По словам Мариничева, ситуация стала возможной из-за того, что до принятия закона не было нормальной общественной дискуссии.