Роскомнадзор подал иск в суд об ограничении доступа к мессенджеру Телеграм
Это подтвердила пресс-секретарь Таганского районного суда Юлия Сухинина. ФСБ требует от Телеграма предоставить ключи для расшифровки электронных сообщений пользователей.
Позиция мессенджера остается неизменной и заключается в том, что исполнить требование спецслужбы невозможно, — сказал «Эху Москвы» юрист Телеграма Рамиль Ахметгалиев.
Мессенджеру Телеграм придется сотрудничать с властями, если он хочет оставить у себя российскую аудиторию, — так считает советник президента по интернету Герман Клименко.
В случае блокировки мессенджера в Кремле найдут ему замену, — признал прессс-секретарь президента Дмитирй Песков.
Ситуация вокруг мессенджера показывает, что существующие в России нормы избыточны и неисполнимы, — такое мнение «Эху» высказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. По словам Мариничева, ситуация стала возможной из-за того, что до принятия закона не было нормальной общественной дискуссии.
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