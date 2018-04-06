Советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин будет похоронен в ближайший понедельник на Ваганьковском кладбище Москвы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на его близких.

Известный фотожурналист, обладатель престижных международных премий умер накануне на 82-м году жизни.

Абрамочкин работал в информационном агентство печати «Новости», снимал для многих журналов. Героями его фотографий становились Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин и Андрей Сахаров.