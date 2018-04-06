Фотограф Юрий Абрамочкин будет похоронен в ближайший понедельник на Ваганьковском кладбище Москвы
Советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин будет похоронен в ближайший понедельник на Ваганьковском кладбище Москвы. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на его близких.
Известный фотожурналист, обладатель престижных международных премий умер накануне на 82-м году жизни.
Абрамочкин работал в информационном агентство печати «Новости», снимал для многих журналов. Героями его фотографий становились Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин и Андрей Сахаров.
Комментарии1
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kokapu 06 апреля 2018 | 18:51
Очень жаль. Он был талантливым фотографом.