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18:31, 06 апреля 2018

Высокий суд Бразилии отказался удовлетворить иск бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы

Высокий суд Бразилии отказался удовлетворить иск бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы, который добивался отмены ордера на арест. Об этом сообщает телеканал «Глобу». По его данным, сейчас юристы обсуждают другие шаги, которые могли бы предотвратить заключение политика под стражу. Бывшего президента обвинили в коррупции. Ему предложили добровольно сдаться полиции в ближайшие несколько часов.

Комментарии

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olegleon 06 апреля 2018 | 18:37

вот тебе и честные демократические выборы. решение одной судьи и главный конкурент устранён от выборов.

kir_pich_101 06 апреля 2018 | 18:50

Я бы и нашего туда пристегнул...

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