Высокий суд Бразилии отказался удовлетворить иск бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы, который добивался отмены ордера на арест. Об этом сообщает телеканал «Глобу». По его данным, сейчас юристы обсуждают другие шаги, которые могли бы предотвратить заключение политика под стражу. Бывшего президента обвинили в коррупции. Ему предложили добровольно сдаться полиции в ближайшие несколько часов.