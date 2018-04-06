Высокий суд Бразилии отказался удовлетворить иск бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы
Высокий суд Бразилии отказался удовлетворить иск бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силвы, который добивался отмены ордера на арест. Об этом сообщает телеканал «Глобу». По его данным, сейчас юристы обсуждают другие шаги, которые могли бы предотвратить заключение политика под стражу. Бывшего президента обвинили в коррупции. Ему предложили добровольно сдаться полиции в ближайшие несколько часов.
Комментарии2
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olegleon 06 апреля 2018 | 18:37
вот тебе и честные демократические выборы. решение одной судьи и главный конкурент устранён от выборов.
kir_pich_101 06 апреля 2018 | 18:50
Я бы и нашего туда пристегнул...