Следователи изъяли документы в подразделениях МЧС по Кемеровской области и контролирующих органах
Следователи изъяли документы в подразделениях МЧС по Кемеровской области и контролирующих органах в рамках расследования уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает СКР.
Комментарии2
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sasass 06 апреля 2018 | 18:34
...а главный виновник опять лезет во власть...
pmasel 06 апреля 2018 | 18:42
Ну вот и все. Нужные бумажки мы не увидим в ближайшее время. Их либо уничтожат либо засекретят.