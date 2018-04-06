Столичные власти выделяют семье погибшего при пожаре в торговом центре «Персей» миллион рублей

Они также обещают оплатить похороны. Шесть пострадавших спасателей получат по 500 тысяч рублей. Распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.

Пожар в торговом центре произошел два дня назад. Сегодня в МЧС заявили, что, по всей вероятности, он загорелся из-за неисправности приборов освещения.