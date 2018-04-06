Столичные власти выделяют семье погибшего при пожаре в торговом центре «Персей» миллион рублей
Они также обещают оплатить похороны. Шесть пострадавших спасателей получат по 500 тысяч рублей. Распоряжение подписал мэр Сергей Собянин.
Пожар в торговом центре произошел два дня назад. Сегодня в МЧС заявили, что, по всей вероятности, он загорелся из-за неисправности приборов освещения.
Комментарии16
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ed10075 06 апреля 2018 | 18:37
Любая помощь - благо. Тем более в такой ситуации.
Но насколько это делается фомально и бездушно. Как в советские времена, когда сдавали по рублю на венок.
А ведь в каждом таком случае необходимо учитывать последствия для семьи погибшего. Оплата похорон в любом случае должна быть за счет государства и эти деньги не должны входить в "посмертный" миллион.
djuga 06 апреля 2018 | 18:44
ed10075: Любая помощь - благо.
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"миллион рублей"... Если верить Росстату, про ср. з/п в Москве в 92 тыс - заработок за 11 месяцев.
Негусто, прямо скажем.
tks 06 апреля 2018 | 18:38
Жизнь в путинской России стоит 1 млн.руб.
Скрепануто. Даже чересчур.
chnch 06 апреля 2018 | 18:47
tks: Так хоть уже стоит. Хотя ,на мой взгляд, платить ложен не город, а страховые. Тогда возникнут вопросы, как пожарные надышались ? У них не было защитных масок? А почему не было? Почему погибший не смог покинуть место пожара? ну и так далее...
dunai10 06 апреля 2018 | 18:51
chnch: .....на мой взгляд, платить ложен не город, а страховые.
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Должны быть отдельно и стразовые.
chnch 06 апреля 2018 | 18:55
dunai10: ложны стразовые быть основными. На мой взгляд.
dunai10 06 апреля 2018 | 19:10
chnch: Наверное, да.
tks 06 апреля 2018 | 19:08
chnch: "Хоть уже стоит" - рабская психология.
dunai10 06 апреля 2018 | 18:49
tks: Жизнь в путинской России стоит 1 млн.руб.
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Назовите Вашу цену.
tks 06 апреля 2018 | 18:51
dunai10: Вы на базаре?
Цена должна складываться из стоимости страховки. Обязательной страховки.
dunai10 06 апреля 2018 | 18:59
tks: Цена должна складываться из стоимости страховки. Обязательной страховки
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"Не переживайте", страховка непременно будет.
Объектами ОБЯЗАТЕЛЬНОГО государственного страхования являются Государственная противопожарная служба.
tks 06 апреля 2018 | 19:10
dunai10: Смешно.
dunai10 06 апреля 2018 | 19:13
tks: Смешно.
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Если нет других аргументов - смейтесь.
dirizhabli 06 апреля 2018 | 18:43
В России спорт в большем почете, чем трагедия семьи. За медали спортсменам дают больше, чем за погибшего не по собственной воле.
sagen 06 апреля 2018 | 19:10
Закрывать Интернет как причину терроризма они придумали, а запретить электричество, от которого гибнет намного больше людей, не додумались.
zolingen 06 апреля 2018 | 19:39
Человеческая жизнь бесценна? Нет , она равна двум зарплатам депутата)