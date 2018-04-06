Ряд российских компаний выразил сожаление в связи с попаданием в санкционный список Минфина США
Среди них «Русал» Олега Дерипаски. В компании заявили, что анализируют ситуацию с помощью своих юридических консультантов.
Политолог Евгений Минченко в интервью РБК высказал мнение, что новый список серьезнее всего ударил по частному бизнесу, особенно по Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу. Он считает их главными пострадавшими. Чиновники же, по мнению Минченко, попадание в список переживут.
Напомним, что сегодня стало известно о введении санкций в отношении 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.
Комментарии24
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hysteria 06 апреля 2018 | 18:35
Вексельберг пусть яйца сушит..свои и Фаберже.
sisyan_mudachina 06 апреля 2018 | 18:42
hysteria: Ну в принципе все правильно пиндосы делают ,сейчас главное что бы из каждого утюга в правильном ключе обьясняли народу что пиндосы конченые уроды .Это только сильнее сплотит народ округ Путина и он будет избран президентом на следующие годы пожизненно ! Хомячье просто пердаки в ужасе порвут !
danko_swinja 06 апреля 2018 | 18:47
hysteria: зато тебе хохлобот безвиз. Едь не хочу.
kripto2018 06 апреля 2018 | 19:03
sisyan_mudachina: шел бы ты нах со ссвоим сплочением. Это плод твоего больного воображения . За Путина со всеми приписками проголосовало всего около 50% избирателей. Если отнять приписки и отнять у путина все центральные каналы , то у Путина останется 20% поддержки избирателей...вот в эти 20% дебилов ты и входишь
evgolius7 06 апреля 2018 | 19:20
Сожалеют?
Бу-га-га...
Они волосы на попках рвут и табакерками запасаются.
polit_person 06 апреля 2018 | 19:51
kripto2018: Да. Мир жесток и несовершенен )))) И особенно он отыгрался на тебе, переехав твою башку танком.
akrayzler 06 апреля 2018 | 19:32
sisyan_mudachina: Ты че жопу рвешь? Че дергаешся? Сидишь в своем мухосранске - и сиди.
vezdehod 06 апреля 2018 | 19:42
Все свои сожаление передайте Владимиру Владимировичу - он их с удовольствием примет.и поймёт.
old44 06 апреля 2018 | 19:46
sisyan_mudachina: одной из наиглавнейших задач по сплочению является возврат семей чиновников для более тесного "сплочения "
olegleon 06 апреля 2018 | 18:35
"Чиновники же, по мнению Минченко, попадание в список переживут. "
а что с ними может случиться? всё равно в США они не ездили, имущества там у них нет. а то, что есть, записано на других
varangian2011 06 апреля 2018 | 19:18
olegleon: В такой ситуации им придется распродавать - все что записано на других. Там тоже не дураки сидят, перевернут всю родословную этих жуликов до седьмого колена. И если что-то найдут потом не поздоровится.
akrayzler 06 апреля 2018 | 19:38
olegleon: /а что с ними может случиться? всё равно в США они не ездили, имущества там у них нет. а то, что есть, записано на других/ Читать нужно уметь. имущество и вклады на сумму более 75000 покажи где заработал. Пурга заканчивается.
y_y_y 06 апреля 2018 | 18:35
ИМХО, нужно всячески использовать эту ситуацию, чтобы любые наши избавлялись от активов в США и переводили все в Россию. Чем больше переведут, тем лучше.
ded64 06 апреля 2018 | 18:41
y_y_y: Вы думаете они в Россию переводить будут?? Мир большой и где то есть страны понадежней....
seryj_wolk 06 апреля 2018 | 19:17
y_y_y: Может эти любые ваши и дураки, но не настолько же!
omichka 06 апреля 2018 | 19:23
y_y_y:
Ага. И первый - Ролдугин
dirizhabli 06 апреля 2018 | 18:40
Неужели на шампанское больше не тянет?
fresh_breeze 06 апреля 2018 | 18:43
"Напомним, что сегодня стало известно о введении санкций в отношении 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний."
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Рос. бизнесмены, официальные лица и крупные компании стали ещё ближе к народу, теперь у них и у народа один общий враг, пусть и не единственный.
Браво, Вашингтон!!! Так держать! Народ и руководство страны должны быть одним целым!
Что бы мы делали без вашей помощи...
bratec_kot 06 апреля 2018 | 18:44
Ну все же с Рыбками на яхте трахаться.
valia47 06 апреля 2018 | 18:47
Все по закону, ничего не поделаешь.
ac_dc 06 апреля 2018 | 19:24
Сожалеют
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Эта што-то новенькое.
НЕ гордятся, как бывало.
Тут видно припекло по правде
persona_non_grata 06 апреля 2018 | 19:24
Дед Вова своих в беде не оставит. Пенсии, образование, науку, медицину порежет и восполнит убытки своих пацанов.
pnh__ptn 06 апреля 2018 | 19:34
А чо так? Все на пользу импортозамещения.
polit_person 06 апреля 2018 | 19:48
Чиновники же, по мнению Минченко, попадание в список переживут.
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А Дерипаска с Вексельбергом, типа, не переживут? Не смешите.