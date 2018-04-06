Ряд российских компаний выразил сожаление в связи с попаданием в санкционный список Минфина США

Среди них «Русал» Олега Дерипаски. В компании заявили, что анализируют ситуацию с помощью своих юридических консультантов.

Политолог Евгений Минченко в интервью РБК высказал мнение, что новый список серьезнее всего ударил по частному бизнесу, особенно по Олегу Дерипаске и Виктору Вексельбергу. Он считает их главными пострадавшими. Чиновники же, по мнению Минченко, попадание в список переживут.

Напомним, что сегодня стало известно о введении санкций в отношении 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.