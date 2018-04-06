Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет пятый матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между хоккеистами СКА и ЦСКА

Он будет не последним, но во многом решающим.

Москвичи сравняли счет в серии, обыграв одноклубников в 4-м матче в 2-1. ЦСКА сумел вернуть интригу в финал Западной Конференции. Которая, казалось, уже умирала на глазах. И хотя наставник столичной команды Игорь Никитин признал, что его подопечным в той игре немного повезло, бойцовские качества хоккеистов ЦСКА нельзя не отметить. По количеству заблокированных бросков москвичи превзошли своих оппонентов почти в два раза! Вот только самоотдача – едва ли не единственный козырь столичной команды. В позиционном нападении у ЦСКА в серии с фаворитом мало что получается.

И тем не менее, при равном счете в серии пятая игра становится во многом ключевой. Поскольку, как бы ни закончился сегодняшний матч, проигравший в нем в дальнейшем уже не будет иметь права на ошибку. А ситуации «на краю», как известно, мастерство частенько отходит на второй план.

Букмекеры в пятом матче отдают явное предпочтение хозяевам. Коэффицент на победу СКА сегодня вдвое ниже, чем у их столичных одноклубников. Игра в Санкт-Петербурге начнется в 19.30. Трансляция на МАТЧ ТВ.