«Самара Арена» остаётся единственным в России стадионом без газона
Из-за критического отставания при монтаже купола, подготовка футбольного поля на мундиальном стадионе началась только в конце минувшего года. В итоге пришлось закупать рулонный газон, выращенный в Германии. «Сегодня утром его срезали в питомнике и сразу погрузили в машины. Траву для арены привезут на 22 большегрузах», — отчитался сегодня генподрядчик стадиона «ПСО Казань». После укладки газона потребуется еще неделя для прошивки искусственными нитями. Вице-премьер Дворкович на этой неделе признался: «если повезет с травой, то всё будет в порядке».
Первый тестовый матч должен был состояться завтра, пока его перенесли на 28 апреля. По данным источника «Эха», игру, вероятнее всего, отложат на начало или даже середину мая. Арену на 45 тысяч зрителей начали возводить в 2014 году. Стоимость стадиона, по последним официальным данным, подскочила с 13 до 19 миллиардов рублей. Основные строительные работы уже завершены. Однако, как отметил высокопоставленный функционер ФИФА, в Самаре в течение всего срока подготовки неоднократно наблюдались отставания от графика и ещё предстоит большой объём напряжённой работы.
Первый матч чемпионата мира по футболу на самарском стадионе запланирован на 17 июня. А 25 июня там должна состояться последняя игра сборной России на групповой стадии с командой Уругвая.
Комментарии2
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sedoievgeniy 06 апреля 2018 | 19:17
Пора начинать сажать виновников и жуликов!!! Главное это не отставание а качество стоительства. По официальной информации, Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору направило в Арбитражный суд Самарской области 7 исков на генподрядчика строительства стадиона «Самара Арена» — производственно-строительное объединение «Казань». Ростехнадзор требует суд на три месяца остановить строительство самарского стадиона к играм Чемпионата мира по футболу 2018 года.
- За регулярное игнорирование требований об устранении выявленных нарушений при строительстве самарского стадиона Ростехнадзор намерен привлечь ПСО «Казань» к административной ответственности. Проводимые в 2017 году массовые проверки качества выполненных ПСО «Казань» работ неоднократно обнаруживали дефекты в поверхностях плит перекрытий, пилонах и колоннах, сварных швах, а также нарушения требований регламента о безопасности зданий при бетонировании конструкций секторов и правил устройства электроустановок. Санкция по статье «Невыполнение в срок законного предписания надзорного органа» предусматривает в качестве минимального наказания штраф от 50 до 100 тысяч рублей. Но мы намерены через Арбитраж добиваться административного приостановления деятельности ПСО «Казань» на срок до трех месяцев, — цитируют СМИ пресс-службу Средне-Поволжского управления Ростехнадзора.
akrayzler 06 апреля 2018 | 19:48
Русский бизнес: свою траву в северную корею. Себе - из германии. Может че и накапает?