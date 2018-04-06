«Самара Арена» остаётся единственным в России стадионом без газона

Из-за критического отставания при монтаже купола, подготовка футбольного поля на мундиальном стадионе началась только в конце минувшего года. В итоге пришлось закупать рулонный газон, выращенный в Германии. «Сегодня утром его срезали в питомнике и сразу погрузили в машины. Траву для арены привезут на 22 большегрузах», — отчитался сегодня генподрядчик стадиона «ПСО Казань». После укладки газона потребуется еще неделя для прошивки искусственными нитями. Вице-премьер Дворкович на этой неделе признался: «если повезет с травой, то всё будет в порядке».

Первый тестовый матч должен был состояться завтра, пока его перенесли на 28 апреля. По данным источника «Эха», игру, вероятнее всего, отложат на начало или даже середину мая. Арену на 45 тысяч зрителей начали возводить в 2014 году. Стоимость стадиона, по последним официальным данным, подскочила с 13 до 19 миллиардов рублей. Основные строительные работы уже завершены. Однако, как отметил высокопоставленный функционер ФИФА, в Самаре в течение всего срока подготовки неоднократно наблюдались отставания от графика и ещё предстоит большой объём напряжённой работы.

Первый матч чемпионата мира по футболу на самарском стадионе запланирован на 17 июня. А 25 июня там должна состояться последняя игра сборной России на групповой стадии с командой Уругвая.