Нижегородский министр спорта попросил глав муниципальных округов выделить по 10 сотрудников на строительство стадиона
Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обратился к главам муниципальных округов с просьбой выделить по 10 сотрудников ФОК на строительство стадиона. Некоторые жители города готовы помочь добровольно, — рассказала «Эху Москвы» главный редактор местного издания «KozaРress» Ирина Славина.
Ирина Славина добавила, что на вопрос об оплате проживания и питания для выделенных на строительство сотрудников ФОК официальные лица не дали прямого ответа.
Комментарии2
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jetsam 06 апреля 2018 | 18:38
вот так готовимся к чм2018.
к киму надо обращаться..
vic12 06 апреля 2018 | 19:24
jetsam: Пора призывать к помощи коммунистов. Они помогут брёвна носить.