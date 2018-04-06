Нижегородский министр спорта попросил глав муниципальных округов выделить по 10 сотрудников на строительство стадиона

Министр спорта Нижегородской области Сергей Панов обратился к главам муниципальных округов с просьбой выделить по 10 сотрудников ФОК на строительство стадиона. Некоторые жители города готовы помочь добровольно, — рассказала «Эху Москвы» главный редактор местного издания «KozaРress» Ирина Славина.

Ирина Славина добавила, что на вопрос об оплате проживания и питания для выделенных на строительство сотрудников ФОК официальные лица не дали прямого ответа.