На  Камчатке депутаты заксобрания повысили пенсии себе и чиновникам

Соответствующее решение было принято подавляющим числом голосов. Против голосовали лишь депутаты из Справедливой России и КПРФ – они отмечали, что принимать подобный закон, когда доходы населения падают, «бесстыдство».

Как пишут местные СМИ, депутаты и чиновники теперь будут получать пенсию в пределах 100 тысяч рублей в месяц, в то время как обычные жители Камчатки чуть более 20 тысяч.