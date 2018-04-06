На Камчатке депутаты заксобрания повысили пенсии себе и чиновникам
Соответствующее решение было принято подавляющим числом голосов. Против голосовали лишь депутаты из Справедливой России и КПРФ – они отмечали, что принимать подобный закон, когда доходы населения падают, «бесстыдство».
Как пишут местные СМИ, депутаты и чиновники теперь будут получать пенсию в пределах 100 тысяч рублей в месяц, в то время как обычные жители Камчатки чуть более 20 тысяч.
Комментарии4
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kir_pich_101 06 апреля 2018 | 18:30
Такой груз бесстыдства и лжи нести не всем по плечу.
Надо им ещё за вредность добавить.
С таким народом работать - это надо какие силы...
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 18:31
Падаль позорная...
trans 06 апреля 2018 | 18:32
И такое повсеместно в путинской России - чинушам густо, народу пусто. Но народ как всегда роптать не смеет.
sensei54 06 апреля 2018 | 18:40
Ну правильно.
И напрасно нас уговаривают, что «точечные удары по олигархам результата не дадут….это на руку Путину…капиталы вернутся в Россию».
Всё гораздо проще.
Как говорил Лахновский : «Человек хочет жить и жрать! При чём жить как можно дольше, а жрать как можно слаще!»
А теперь у него отбирают машину, квартиру, и со всей семьей переселяют в ночлежку для бомжей. И здесь «- Кто отбирает? – Ты что, дурак?» не прокатит. В ответ будет названа конкретная фамилия.