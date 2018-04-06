Жители Екатеринбурга официально лишены права самостоятельно избирать мэра
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга. Это произошло накануне. Документ сегодня опубликовали в «Областной газете» — 16 апреля он вступит в силу. Теперь отменить этот законопроект можно, только приняв новый. Полномочия действующего, избранного мэра Евгения Ройзмана, истекают в сентябре. Новый мэр будет руководить не гордумой, как Ройзман, а всей городской администрацией. Его выберут муниципальные депутаты из нескольких кандидатур по представлению Конкурсной комиссии. Интересно, что глава горизбиркома Илья Захаров уверен, что выборы мэра Екатеринбурга вернут уже через пять лет.
Второго апреля в Екатеринбурге состоялся митинг против реформы местного самоуправления. В нем приняли участие несколько тысяч человек.
Комментарии5
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kir_pich_101 06 апреля 2018 | 18:27
Ждём превращение цветущего города в замшелый Воронеж.
nikitin43 06 апреля 2018 | 18:32
дятлы эти едроносы , жители к мэру ходили за помощью , теперь усиливай омон .
vla7815 06 апреля 2018 | 18:35
Жителей Екатеринбурга и всей России официально загоняют, как стадо, в загон.
vic12 06 апреля 2018 | 19:28
vla7815: А что, может и президента захотите выбирать? Не в той стране живёте.
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 18:39
Зря беспокоитесь. Вот В Волгограде отменили выборы мэра и теперь все знают, что за всё городское дерьмо отвечает озёрно-путинская едрисня. А у всех горожан для этой "власти" один ответ - пошёл ты на ***, мы тебя не выбирали...