Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии
Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на больницу в Солсбери. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом. На прошлой неделе сообщалось об улучшении самочувствия Юлии Скрипаль.
Газета Таймс утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области. Издание ссылается на британскую разведслужбу.
В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия, — утверждает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.
В интервью Интерфаксу он отметил, что в Саратовской области действительно располагался объект «Горный», но
он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия.
Между тем, на сайте НИИ говорится, что его филиал «Шиханы» занимается деятельностью, связанной, в том числе, с выполнением программы по уничтожению запасов химического оружия.
Существует множество свидетельств того, что в «Шиханах» производилось боевое отравляющее вещество Новичок", — так утверждает специальный корреспондент издания Репаблик Илья Рождественский.
«Шиханы» были главным центром создания химического оружия в советские времена, однако оно там не хранилось, — рассказал «Эху Москвы» военный обозреватель Александр Гольц. По словам Гольца, установитЬ, где хранилось вещество, практически невозможно.
Кстати, эксперты Организации по запрещению химоружия в начале апреля провели проверку на территории России. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная звезда». Место проведения проверки не называется.
В сентябре 2017 года российские власти объявили, что все химическое оружие на территории России уничтожено.
Современная ситуация в международной политике не устраивает Россию, но она не собирается каяться за инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также сказал, что Лондон сейчас лихорадочно ищет обоснование для своей «необоснованной» версии событий в Солсбери.
Целью ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть дискредитация России. Об этом сказал постпред страны при ООН Василий Небензя:
«Это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания. Основная цель понятна: дискредитировать или даже делегитимизировать Россию, обвинить ее в применении страшного негуманного оружия, в сокрытии арсеналов, в нарушении КЗХО. Поставить под вопрос ее роль ее роль не только в урегулировании, например, в Сирии, но и где бы то ни было. Раз уж британские власти ничтоже сумняшеся имеют дело заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия. Мы также с большой долей вероятности предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран».
Небензя подчеркнул, что Москва продолжит добиваться от Лондона ответов на все поставленные вопросы.
Комментарии3
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testmeter 06 апреля 2018 | 18:18
"обвинить Россию в применении страшного негуманного оружия" ///
Такого не может быть. Любое российское оружие - милое и гуманное.
nikitin43 06 апреля 2018 | 18:18
дубль луговому обломился орден и за дочку премия пролетела ...
olegleon 06 апреля 2018 | 18:19
т.е. отравленный смертельным оружием не только выжил, но и здоров?! а как же отказ всех органов ??