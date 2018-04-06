Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль больше не находится в критическом состоянии

Он хорошо реагирует на лечение и идет на поправку. Об этом сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на больницу в Солсбери. Сергей Скрипаль и его дочь Юлия пострадали от отравления нервно-паралитическим веществом. На прошлой неделе сообщалось об улучшении самочувствия Юлии Скрипаль.

Газета Таймс утверждает, что нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь, было произведено в Саратовской области. Издание ссылается на британскую разведслужбу.

В лаборатории государственного НИИ «Шиханы» никогда не было химического оружия, — утверждает полпред президента в Приволжском округе Михаил Бабич.

В интервью Интерфаксу он отметил, что в Саратовской области действительно располагался объект «Горный», но

он стал первым, где была завершена ликвидация химоружия.

Между тем, на сайте НИИ говорится, что его филиал «Шиханы» занимается деятельностью, связанной, в том числе, с выполнением программы по уничтожению запасов химического оружия.

Существует множество свидетельств того, что в «Шиханах» производилось боевое отравляющее вещество Новичок", — так утверждает специальный корреспондент издания Репаблик Илья Рождественский.

«Шиханы» были главным центром создания химического оружия в советские времена, однако оно там не хранилось, — рассказал «Эху Москвы» военный обозреватель Александр Гольц. По словам Гольца, установитЬ, где хранилось вещество, практически невозможно.

Кстати, эксперты Организации по запрещению химоружия в начале апреля провели проверку на территории России. Об этом сообщает газета Минобороны «Красная звезда». Место проведения проверки не называется.

В сентябре 2017 года российские власти объявили, что все химическое оружие на территории России уничтожено.

Современная ситуация в международной политике не устраивает Россию, но она не собирается каяться за инцидент с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, — сказал министр иностранных дел Сергей Лавров. Он также сказал, что Лондон сейчас лихорадочно ищет обоснование для своей «необоснованной» версии событий в Солсбери.

Целью ситуации с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля может быть дискредитация России. Об этом сказал постпред страны при ООН Василий Небензя:

«Это скоординированная, хорошо заранее подготовленная кампания. Основная цель понятна: дискредитировать или даже делегитимизировать Россию, обвинить ее в применении страшного негуманного оружия, в сокрытии арсеналов, в нарушении КЗХО. Поставить под вопрос ее роль ее роль не только в урегулировании, например, в Сирии, но и где бы то ни было. Раз уж британские власти ничтоже сумняшеся имеют дело заявлять, что за инцидентом в Солсбери с большой долей вероятности стоит Россия. Мы также с большой долей вероятности предположим, что за этой мегапровокацией стоят спецслужбы некоторых стран».

Небензя подчеркнул, что Москва продолжит добиваться от Лондона ответов на все поставленные вопросы.