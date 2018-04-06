США ввели новые санкции против российских бизнесменов и официальных лиц, близких к президенту Путину...

США ввели новые санкции против российских олигархов, глав госкомпаний, силовиков и чиновников, близких к президенту Путину. Всего под ограничительные меры попали 24 россиянина. В американский «чёрный список» попали российские бизнесмены Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Сулейман Керимов, он ещё и сенатор, Владимир Богданов, а также Кирилл Шамалов, по некоторой информации бывший зять Путина. Все эти люди фигуранты списка миллиардеров журнала Forbes. И, как поясняет Минфин США, включены в санкционный список в первую очередь из-за военного конфликта на Украине. Как и впрочем все остальные фигуранты индивидуального списка. Их активы в США заморозят, американцы в ближайшее время должны свернуть все деловые контакты с россиянами и компаниями, попавшими под санкции, говорится в пояснении, которое несколько часов назад распространил Минфин. Власти России продолжают оккупировать Крым и провоцировать насилие на востоке Украины, в этом также участвуют российские олигархи и элиты, заявил глава Минфина США Стивен Мнучин.

Есть в списке действующие, а также бывшие высокопоставленные силовики. К примеру, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, попавший в чёрный список вовсе не из-за нынешней должности. Во время событий в Крыму и на Украине Дюмин был замначальника ГРУ. В 2014м он возглавил Силы специальных операций Вооружённых сил – закрытое подразделение, сыгравшее одну из ключевых ролей в операции по захвату полуострова «зелёными человечками» — спецподразделениями российской армии без опознавательных знаков. Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, начальник Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза, экс-директор ФСБ Николай Патрушев, начальник главного управления МВД по борьбе с экстремизмом Тимур Валиулин. В чёрный список власти США включили главу Газпрома Алексея Миллера, а также давнего знакомого президента Евгения Школова, в прошлом замминистра МВД, а теперь помощника Путина, человека, который отвечает в Кремле за кадровые назначения в силовых структурах. Компанию в перечне составили председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, а также миллиардер и одновременно зампред Госдумы Андрей Скоч. Из других фигурантов санкционного списка стоит отметить главу ВТБ Андрея Костина, руководителя Роскомнадзора Александра Жарова.

Под санкции также попали компании, подконтрольные Дерипаске и Вексельбергу. Так ограничительные меры теперь действуют в отношении РусАла, промышленной группы Базовый элемент и входящего в нее холдинга «Русские машины», агрохолдинга Кубань, а также группы ГАЗ – все они принадлежат Дерипаске. В санкционном списке и главный актив Вексельберга – группа Ренова. Из других компаний Рособоронэкспорт, она попала под санкции не только из-за Украины, но и Сирии.

Западные СМИ ещё перед публикацией сообщили, что это закрытая часть так называемого «кремлёвского доклада», представленного в январе. В него включили почти всё российское руководство, кроме президента Путина, и крупных бизнесменов. При этом тогда подчёркивалось, что санкции на них пока не распространяются, но это может произойти в будущем.

Сегодняшние санкции США, — это закрытая часть так называемого «Кремлевского доклада», который выходил в начале года. Такое предположение в нашем эфире сделал главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. Он отметил, что термин «олигархи» действительно сильно сомнительный в российских реалиях, поскольку он подразумевает партнерскую связь между государством и владельцами бизнеса. Сейчас нет бизнесменов, которые являются партнерами государства, — заявил главный редактор «Эха».

Для большинства фигурантов списка санкции могут обернуться неприятными последствиями, — сказал «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.

Минпромторг усилит поддержку компаний, которые попали в новый санкционный список США, — это пообещал глава ведомства Денис Мантуров. Он предупредил об административных наказаниях в отношении тех компаний, которые будут отказываться работать с предприятиями, попавшими в список.

Россия не оставит без ответа последние действия США, — заявили в Госдуме и в Совете Федерации. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев выразил уверенность, что попавшие под санкции США бизнесмены найдут варианты, как компенсировать угрозы.

Советник главы Росгвардии Александр Хинштейн утверждает, что санкции в отношении его начальника будут иметь нулевой эффект, поскольку активов за рубежом Виктор Золотов не имеет, как и серьезного взаимодействия с коллегами из США. На фоне сообщений из США на бирже в Москве акции Русала и компании «En+" упали на 10-29%. Рубль практически никак на происходящее не отреагировал.

Новые санкции США негативно скажутся на российской экономике, но вряд ли приведут к изменению внешней политики страны, — считает политолог Валерий Соловей.

«Российская экономика пострадает и фигуранты списка — что люди, что корпорации, — они, конечно же, понесут серьезный ущерб. Снизится привлекательность этих компаний на фондовых рынках, это вызовет напряжение среди российской элиты в целом, но более ничего. На российской политике это никак серьезно не скажется — ни на внутренней, ни на внешней. Скорее вызовет только ее ужесточение. А уж кто точно никак не пострадает от этого, так это сами американцы», — сказал он.

Иностранные издания разделились в вопросе того, насколько эффективны введённые США санкции. Введённые в пятницу санкции нацелены на тех олигархов, которые смогли увеличить своё состояние из-за очень хороших отношений с Владимиром Путиным, — так оценивает случившееся американская The New York Times. Издание отмечает, что именно эти олигархи являются основой авторитарного режима нынешнего хозяина Кремля. Теперь они поймут, что и их ждут последствия действий российского правительства, которое они поддерживают на плаву всё это время, — отмечается в публикации.

The Wall Street Journal пишет, что эти санкции не связаны с делом об отравлении Сергея Скрипаля, а касаются как минимум трёх аспектов внешней политики России: событий на Украине и в Крыму, а также попыток вмешательство в американские выборы. «Эти меры наверняка подогреют нарастающие дипломатические трения между Западом и Москвой», — говорится в статье. «Несмотря на то, что меры предприняты только к небольшому кругу лиц, администрация США сохраняет за собой право расширить список. Если Москва предпримет шаги, которые угрожают американским интересам». Что скрывается за такой формулировкой неясно. Пока известно, что спецслужбы США допросили как минимум троих российских олигархов. Двоих остановили после того, как они прилетели на своих бизнес-джетах в Нью-Йорк и провели беседу, третьего опросили через интернет. Речь шла о возможном финансировании российскими структурами избирательной кампании Дональда Трампа.

Издание The Daily Beast приводит историю совладельца консорциума «Альфа-групп» Германа Хана, зятя которого на этой неделе в США приговорили к месяцу тюрьмы и штрафу за ложные показания. Александра ван дер Зваана допрашивали по делу о связях с руководством избирательной кампании Трампа. Между тем, СМИ разделились в вопросе того, насколько эффективности санкций. К примеру, одни пишут, что санкции эффективны и могут привести к тому, что Россия станет более сговорчивой.

Между тем, целый ряд изданий вышло с публикациями о том, что точечные удары по олигархам результата не дадут. По мнению аналитиков портала The Hill, за последние годы Белый Дом давно должен был бы понять, что его тактика работы с Кремлём не работает. А санкции — не более чем комариные укусы. С одной стороны, их вводят, а с другой, продолжают покупать у России нефть и газ и таким образом поддерживать стабильность режима. В этом некоторые комментаторы видят нежелание Дональда Трампа конфликтовать с Владимиром Путиным. Получается, пишет портал, что с одной стороны Конгресс требует масштабного вмешательства, с другой, его намерениям мешает хозяин Овального кабинета». Издание заключает, что шаги должны быть гораздо серьёзнее, чем просто не давать российским олигархам ездить в Диснейленд. Иначе, как отмечает уже USA Today, эффект прямо противоположный — население России консолидируется вокруг своего лидера и Кремлю становится легче управлять страной”.

Россия и США никогда не станут друзьями. Об этом на заседании Совбеза ООН заявила американский постпред Ники Хейли. Она отметила, что Соединенные Штаты пытаются сдерживать Россию, но пока в этом направлении сделано недостаточно.