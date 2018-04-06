Суд в Турции вынес решение об аресте фигуранта дела об убийстве российского посла Андрея Карлова
Речь идет о бывшем сотруднике совета по информационным технологиям и связям страны Шахине Согюте. Его считают куратором убийцы, — передает агентство ТАСС.
Посол был убит в декабре 2016-го года на выставке в Анкаре.
Комментарии3
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nikitin43 06 апреля 2018 | 17:41
трубу расеяне за свой счёт построят и на халяву газ пойдёт -тогда и посадят , дорого для расеи станет этот поток который ежели что не так всегда могут прикрыть .
olegleon 06 апреля 2018 | 17:51
nikitin43: эк вас украинцев колбасит от этого )))
nikitin43 06 апреля 2018 | 18:14
nikitin43: могу добавить что турки посадили на крючок путена .