Защита внесла залог за арестованного на Украине капитана российского судна «Норд»
Владимир Горбенко был заключен под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога. В российском консульстве на Украине подтвердили эту информацию.
Госпогранслужба Украины задержала судно в конце марта. В отношении капитана возбудили дело о нарушении порядка выезда из Крыма.
Комментарии12
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lion64___3 06 апреля 2018 | 17:35
Лучше всего в ответ арестовать сотни лядей из дупы-404, что работают на трассах в качестве простите,уток. Сразу свидомые почувствуют прекращение поступления валюты. А лядей заставить за хлеб и воду работать на постройке придорожных сооружений, малых архитектурных форм.
nikitin43 06 апреля 2018 | 17:39
lion64___3: чёто не ходят по пресне краснопузые с веригами не просят кары на хохлов .
neprostotak 06 апреля 2018 | 17:36
А чего РФ не подаст иск в международный морской арбитраж на Украину за арест судна «Норд»?
Очко жим-жим? Понимают воры на чью сторону суд станет?
Привыкайте! 4,6$ млрд - это только первый суд! Там ещё иски к РФ на ТРЛН! И со всем имуществом за рубежом придётся расстаться!
За воровство и агрессию ещё внуки сегодняшних воров платить будут!
serge3leo 06 апреля 2018 | 17:56
neprostotak: а кто сказал, что не подаст? Сначала, надо людей освободить, морской арбитраж людьми и уголовкой не занимается ж.
lion64___3 06 апреля 2018 | 18:10
neprostotak: Разинь поширше е**ло, триллионы уже летят. Мыло и верёвка тоже в дороге, повиснешь высоко и сразу по приговору трибунала.
protiv777 06 апреля 2018 | 18:19
neprostotak: А чего хохлы опять скуля за хозяйский сапог прячутся? Придите, заберите. Ссыкотно?
neyexo 06 апреля 2018 | 17:40
Эхо не сказало "российского капитана", а сказало "капитана российского судна" (негра наняли наверно)
cockeyed 06 апреля 2018 | 17:54
Проще было поднять ВКС России и сравнять с землёй бандерстан. Думаю, что этот вариант будет воплощен чуть попозже.
demokrat62 06 апреля 2018 | 18:00
cockeyed: Вы уже в Сирии получили запутинцы .Еще хотите?? Вояка сраный.Сиди на унитазе и козюли из носа вытаскивай.
nepolzi 06 апреля 2018 | 18:09
demokrat62: получили... массу ништяков)))
В Восточной Гуте сирийские военные завершили спецоперацию против повстанцев и радикальных группировок. Боевикам предложили покинуть район или сложить оружие и сдаться, что и было сделано. Одни группы сбежали в Идлиб, другие сдались в руки правительственных войск. Однако ситуация немного изменилась, когда в регионе оказался британский спецназ SAS и представители израильской армии. Сирийской Арабской Армии удалось взять иностранных военных в плен. Предполагается, что они занимались тренировками боевиков и координировали их действия.
Лондон сразу же побежал к США за помощью и потребовал повлиять на Дамаск, чтобы им отдали военных. Вашингтон же обратился к России, чтобы Москва оказала давление на Башара Асада. Однако в РФ отвергли данное предложение, а это значит, что Великобритании придется разбираться в ситуации самостоятельно, но тут есть одна проблема: Лондон не считает Асада законным президентом и не ведет с ним переговоры.
Вероятно, что коалиция будет решать все с помощью силы и нанесет удар по правительственным силам.
Как в Алеппо аж целый штаб с америкнцами и европейцами разбомбили напомнить?
georg27 06 апреля 2018 | 18:04
cockeyed: Вам надо чаще тренироваться думать. Шансы на результат не велики, но они точно есть.
olegleon 06 апреля 2018 | 18:07
cockeyed: не пугай их. они никак от Иловайска отойти не могут