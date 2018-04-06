Защита внесла залог за арестованного на Украине капитана российского судна «Норд»

Владимир Горбенко был заключен под стражу на 2 месяца с возможностью внесения залога. В российском консульстве на Украине подтвердили эту информацию.

Госпогранслужба Украины задержала судно в конце марта. В отношении капитана возбудили дело о нарушении порядка выезда из Крыма.