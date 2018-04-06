Евросоюз расширил санкции против КНДР
В список добавлены один человек и более 20-ти компаний, — говорится в сообщении Совета ЕС. Там отмечается, что санкции введены в ответ на разработки Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет в нарушение резолюции Совета безопасности ООН.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
xoxlbizombi 06 апреля 2018 | 17:41
Сильный шаг. Ким уже перепугался до хохота.
naivnyk 06 апреля 2018 | 17:51
xoxlbizombi: А шпроты, пшеки с хохлами тоже санкции ввели? )))
blindpew_33 06 апреля 2018 | 17:45
Ага, вот сейчас наши построят туда мост, и всё.
"труба вашим санкциям, господин Рейган".
Будем дальше кормить жирного Кима, он ещё раза в два раздастся.
odobryam_s 06 апреля 2018 | 17:59
Лидерам некоторых "сверхдержав" на заметку....
tks 06 апреля 2018 | 18:12
Ничё! Пыня Ыну помогет!
Пыня & Ыня - братья навек!!