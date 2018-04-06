Евросоюз расширил санкции против КНДР

В список добавлены один человек и более 20-ти компаний, — говорится в сообщении Совета ЕС. Там отмечается, что санкции введены в ответ на разработки Северной Кореей ядерного оружия и баллистических ракет в нарушение резолюции Совета безопасности ООН.