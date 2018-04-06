Число российских граждан и компаний, в отношении которых США за всё время ввели санкции, выросло до 189-ти

Число российских граждан и компаний, в отношении которых администрация президента США Дональда Трампа за всё время ввела санкции, выросло до 189-ти. Эту цифру назвал сегодня официальный представитель Белого дома, — сообщает агентство ТАСС.

Сегодня Минфин США обнародовал документ, согласно которому вводятся санкции против целого ряда российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них предприниматели Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг. Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Советник последнего, Александр Хинштейн, уже заявил, что включение Золотова в список не будет иметь никаких последствий. По словам Хинштейна, ни у кого из госслужащих, в отношении которых введены санкции, нет ни недвижимости, ни активов, ни счетов за рубежом.