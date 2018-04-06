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17:29, 06 апреля 2018

Число российских граждан и компаний, в отношении которых США за всё время ввели санкции, выросло до 189-ти

Число российских граждан и компаний, в отношении которых администрация президента США Дональда Трампа за всё время ввела санкции, выросло до 189-ти. Эту цифру назвал сегодня официальный представитель Белого дома, — сообщает агентство ТАСС.

Сегодня Минфин США обнародовал документ, согласно которому вводятся санкции против целого ряда российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Среди них предприниматели Олег Дерипаска, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и Игорь Ротенберг. Под санкции также попали министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев, руководитель Росгвардии Виктор Золотов. Советник последнего, Александр Хинштейн, уже заявил, что включение Золотова в список не будет иметь никаких последствий. По словам Хинштейна, ни у кого из госслужащих, в отношении которых введены санкции, нет ни недвижимости, ни активов, ни счетов за рубежом.

Комментарии

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nikitin43 06 апреля 2018 | 17:32

чё там маня с коксом , не уж не заготовили отходную ?

nikitin43 06 апреля 2018 | 17:35

nikitin43: ждём встречных санкций на которых уже нацлидер налепил миллиардеров на обнищании расеян.

zapadnay 06 апреля 2018 | 17:43

nikitin43:
Надо же, как Хинштейн уверенно говорит.... неужто зуб даёт?

olegleon 06 апреля 2018 | 17:49

zapadnay: так американцы и тянули с этим списком, чтобы убедиться, что ни у кого нет недвижимости в США. это всё на лохов и рассчитано

neburzhui2 06 апреля 2018 | 17:56

Число российских граждан и компаний, в отношении которых администрация президента США Дональда Трампа за всё время ввела санкции, выросло до 189-ти.

Я вот тоже скептически на этот список гляжу.
Эдак Америка без золотого запаса останется :-))

olegleon 06 апреля 2018 | 18:01

neburzhui2: не останется. не даром же Бортников и Нарышкин в Вашингтон недавно ездили. согласовали, наверное, этот список. и список тех, кого не надо трогать

neburzhui2 06 апреля 2018 | 18:05

olegleon:
Короче - буржуи нам всегда будут предлагать "от мёртвого осла уши..."

vilingrad 06 апреля 2018 | 18:01

olegleon: это всё на лохов и рассчитано"
А нам все равно (песенка про россиян-зайцев)

zapadnay 06 апреля 2018 | 18:15

olegleon:
А ты случайно не помогал со списочком?

budweiser23 06 апреля 2018 | 18:01

zapadnay: нет, просо Саше Х. все исповедуются, он поп под "прикрытием" с давним агентурным опытом работы на ФСБ.... тройной агент!

xoxlbizombi 06 апреля 2018 | 17:57

nikitin43: Хохлобот, главное,что ты разбогател на постах на эхе.

kottigr1 06 апреля 2018 | 17:35

nikitin43: чё там маня с коксом , не уж не заготовили отходную ?
----------------------------------------------------------------
Плакала Мария,
патлами качая.
Англосаксов в зверствах,
гневно обвиняла
Котика распяли,
свинок всех убили
Повезло лишь МИДу..
..Удовлетворили.. !

xoxlbizombi 06 апреля 2018 | 17:52

kottigr1: Каждую вторую ссанкцию
Каждый третий хохлобот
И хохлотингер на сдачу

cukker 06 апреля 2018 | 17:42

nikitin43: может украинская попоболь чуть уменьшится, чуть легче станет?
есть ли что важнее сайта Эха у украинца? Нет такой драгоценности в мире

igorkot____1 06 апреля 2018 | 18:00

cukker: Кто о чем, а вшивые о хохлах. Без них жить прям не могут.

vilingrad 06 апреля 2018 | 18:03

igorkot____1: cukker: Известно, что хохлы каждому пригожинцу в щи насрали:(

cukker 06 апреля 2018 | 18:04

igorkot____1: массовое нашествие свидомых. торчат тут с утра до ночи, радостно хрюкая любой гадости о России. надо с таким кончать. пусть у себя тешатся

cap_ 06 апреля 2018 | 17:42

- Мойша, а Путин богатый человек?
- Богатый, Сара…
- А почему ты так думаешь?
- О, если бы Путин был бедным человеком, то богатой была бы Россия…

xoxlbizombi 06 апреля 2018 | 17:54

cap_: Когда хохол родился, еврей удавился.

cap_ 06 апреля 2018 | 17:49

19-Й ДЕНЬ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ:

- Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram на территории России.
- Губернатор Свердловской области подписал закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга.
- ФАС предупредил о росте цен на бензин в апреле
- США вводят санкции против 189-ти богатеев РФ...

Путин сказал - Путин сделал!

nikolashin2017 06 апреля 2018 | 18:08

cap_: не список это,а поэма:
не до конца раскрыта тема...

vla7815 06 апреля 2018 | 17:43

////// По словам Хинштейна, ни у кого из госслужащих, в отношении которых введены санкции, нет ни недвижимости, ни активов, ни счетов за рубежом. //////


И вообще, они все нищие как церковные мыши и зарплата у них по 20 тыщ в месяц.

doctorsvet 06 апреля 2018 | 17:58

vla7815: И вааще Омерика бьётся в конвульсиях и щас развалиться....

komiccap_nkvd 06 апреля 2018 | 17:44

спасибо Трампу что выполнил просьбу Путина. теперь олигархи будут вкладывать деньги в Россию.
надо арестовать все активы российских олигархов за рубежом

vilingrad 06 апреля 2018 | 18:07

komiccap_nkvd: спасибо Трампу что выполнил просьбу Путина"
Москва после ядерного удара. Где Кремль, где пригожинская явка- непонятно. Последняя выжившая портянка выползаетиз под обломков компа:"Спасибо Трампу что выполнил просьбу Путина..."

stas_russkiy 06 апреля 2018 | 17:45

И, как вишенка на торте - ютуб стал ставить клеймо на озёрных пропагандонах:

"...Американская компания Google подтвердила, что принадлежащий ей сервис YouTube приступил к маркировке контента государственных российских телеканалов..."

http://tass.ru/obschestvo/5092162

doctorsvet 06 апреля 2018 | 17:52

Дорогие российские соотечественники, добро пожаловать ВЗАД !!! Вас ждут добрые лица и качественная медицина.

remych 06 апреля 2018 | 17:59

Мы, конечно, с колен встали, но к сожалению, в дерьме....)))

vilingrad 06 апреля 2018 | 18:09

remych: Он хотел въехать в город на белом коне
Он и въехал, но все в лошадином дерьме...

basel812 06 апреля 2018 | 18:00

Объявление на сайте администрации президента -
"Срочно требуются новые виолончелисты".

us101 06 апреля 2018 | 18:01

Я так понимаю что в этом году должен решится вопрос с алтернативными поставками газа в европу и тогда настанет очередь SWIFT & WTO.
Но не волнуйтесь россияне, я могу поставлять вам джинсы, жвачку и красивые, полиэтиленовые пакеты с картинками.

moncegorskyi 06 апреля 2018 | 18:08

Чего - то симоньянша притихла. Видно америкосским флагом подавилась от безнадеги. А так еще недавно кружила с ним по Златоглавой и радовалась нашему дАрАгому Дональду...

(комментарий скрыт)

mikr 06 апреля 2018 | 18:12

Как-то очень уж резко схлынула с Эха тема отравления Скрипалей.
Что, господа, опять облажались?

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