Новые санкции США негативно скажутся на российской экономике, но не приведут к изменению внешней политики – В.Соловей
Новые санкции США в отношении российских миллиардеров и должностных лиц негативно скажутся на российской экономике в целом, но не приведут к изменению ни внешней, ни внутренней политики страны. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.
«Российская экономика пострадает и фигуранты списка — что люди, что корпорации, — они, конечно же, понесут серьезный ущерб. Снизится привлекательность этих компаний на фондовых рынках, это вызовет напряжение среди российской элиты в целом, но более ничего. На российской политике это никак серьезно не скажется — ни на внутренней, ни на внешней. Скорее вызовет только ее ужесточение. А уж кто точно никак не пострадает от этого, так это сами американцы», — сказал он.
По мнению политолога, организациям и лицам, попавшим в санкционный список, в среднесрочной перспективе будет значительно сложнее вести бизнес на международной арене, однако эти меры не являются по-настоящему болезненными для российского бизнеса.
«Всерьез могут повлиять только те санкции, которые сейчас только задумываются и обсуждаются – те, которые будут носить всеобъемлющий характер. А персональные санкции не могут повлиять на Россию», — пояснил В.Соловей.
Комментарии7
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rom8883 06 апреля 2018 | 17:10
Воровство не бизнес. Так и будет продолжаться.
nikitin43 06 апреля 2018 | 17:24
rom8883: встанем стеной за вротенбергов , деньги начнём собирать на возврат налогов и ждать заявление путена скоко теперь америка расеи должна компенсаций .
vasilevich58 06 апреля 2018 | 17:34
Эффект наступит только после введения санкций против детёнышей и доверенных лиц этих гадов. проживающих в цивилизованном мире.
alexander25101977 06 апреля 2018 | 17:53
Что, продолжим ругаться в песочнице из-за куличиков и ругаться со всем миром по типу "Сам ты дурак!"? Ну, режим себе это позволить может. Народ-то - нет.
stas_russkiy 06 апреля 2018 | 17:58
alexander25101977: "...режим себе это позволить может. Народ-то - нет..."
А я перестал беспокоиться за так называемый "народ". Этот "народ" выбрал себе фюрера на следующие шесть лет, так, что, пусть расслабится и получает удовольствие...
cockeyed 06 апреля 2018 | 17:58
Пора валить боинг с проектом спейс, чтобы знали пиндосы своё место на параше.
vpu2011 06 апреля 2018 | 17:58
всем сплотиться вокруг вождя