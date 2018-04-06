Новые санкции США негативно скажутся на российской экономике, но не приведут к изменению внешней политики – В.Соловей

Новые санкции США в отношении российских миллиардеров и должностных лиц негативно скажутся на российской экономике в целом, но не приведут к изменению ни внешней, ни внутренней политики страны. Такое мнение высказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Соловей.

«Российская экономика пострадает и фигуранты списка — что люди, что корпорации, — они, конечно же, понесут серьезный ущерб. Снизится привлекательность этих компаний на фондовых рынках, это вызовет напряжение среди российской элиты в целом, но более ничего. На российской политике это никак серьезно не скажется — ни на внутренней, ни на внешней. Скорее вызовет только ее ужесточение. А уж кто точно никак не пострадает от этого, так это сами американцы», — сказал он.

По мнению политолога, организациям и лицам, попавшим в санкционный список, в среднесрочной перспективе будет значительно сложнее вести бизнес на международной арене, однако эти меры не являются по-настоящему болезненными для российского бизнеса.

«Всерьез могут повлиять только те санкции, которые сейчас только задумываются и обсуждаются – те, которые будут носить всеобъемлющий характер. А персональные санкции не могут повлиять на Россию», — пояснил В.Соловей.