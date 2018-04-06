Наиболее вероятная причина пожара в торговом центре «Персей» в Москве – неисправность приборов освещения
Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на руководство столичного МЧС.
Пожар произошел два дня назад. Погиб один человек, шестеро пострадали. Уголовное дело расследуется по статьям о причинении смерти по неосторожности и халатности.
Комментарии3
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jetsam 06 апреля 2018 | 17:30
понятно. светодиодные либо люминосц. - запретить.
вернуть лампы накаливания.
да чего уж мелочится - Свеча Яблочкова - чисто отечественный продукт.
medveed 06 апреля 2018 | 17:34
Не верю. Произвожу осветительные приборы. Современные светильники (не махровый китай) практически не могут создать открытый огонь или высокую температуру, достаточную для возгорания. Ну проводка перегруженная и на скрутках древних - еще реально.... Что то тут не туда....
mystar 06 апреля 2018 | 18:18
medveed: Не верю.
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Ваше личное дело. Кстати в пожар в лондонской Grenfell Tower из-за возгорания холодильника Вы верите?
В холодильнике наверно тоже скрутки древние были.)))