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17:03, 06 апреля 2018

В Таганский суд Москвы поступил иск Роскомнадзора о блокировке на территории нашей страны мессенджера Телеграм

В заявлении говорится, что оно подано из-за неисполнения руководством компании требований ФСБ.

Ранее Роскомнадзор дал мессенджеру срок до 4-го апреля, чтобы передать в спецслужбы ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип работы сервиса не позволяет этого сделать.

Телеграм – не единственный мессенджер, — заявил, комментируя ситуацию, Дмитрий Песков.

Напомним, что в декабре прошлого года Телеграм оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования.

Комментарии

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rom8883 06 апреля 2018 | 17:12

А вы международный арбитраж апеляцию не подавали?

gordy 06 апреля 2018 | 17:20

Даст ответы на все вопросы?

bike_nty 06 апреля 2018 | 17:23

Дыкъ... Свифт тоже не единственный межбанковский протокол...
Клепайте свой посланообменник ТЧК ЗПТ ВСКЛ ЗН, только пользователей у него не будет... Ну сами знаете почему, что вам рассказывать...

drtomsky 06 апреля 2018 | 17:42

Уроды.

shalunok 06 апреля 2018 | 17:46

Мудаки, это у нас надолго.
"Передай бабушке яблоки. Пусть она спечет пирог к юлиному ДР"
О чем этот текст?

verlioka 06 апреля 2018 | 18:13

Страна идиотов. Нет в Телеграмме ключей! Кого следующего будем закрывать?

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