В Таганский суд Москвы поступил иск Роскомнадзора о блокировке на территории нашей страны мессенджера Телеграм

В заявлении говорится, что оно подано из-за неисполнения руководством компании требований ФСБ.

Ранее Роскомнадзор дал мессенджеру срок до 4-го апреля, чтобы передать в спецслужбы ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип работы сервиса не позволяет этого сделать.

Телеграм – не единственный мессенджер, — заявил, комментируя ситуацию, Дмитрий Песков.

Напомним, что в декабре прошлого года Телеграм оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования.