В Таганский суд Москвы поступил иск Роскомнадзора о блокировке на территории нашей страны мессенджера Телеграм
В заявлении говорится, что оно подано из-за неисполнения руководством компании требований ФСБ.
Ранее Роскомнадзор дал мессенджеру срок до 4-го апреля, чтобы передать в спецслужбы ключи шифрования. Представители мессенджера ответили, что принцип работы сервиса не позволяет этого сделать.
Телеграм – не единственный мессенджер, — заявил, комментируя ситуацию, Дмитрий Песков.
Напомним, что в декабре прошлого года Телеграм оштрафовали на 800 тысяч рублей за отказ передать ключи шифрования.
Комментарии6
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rom8883 06 апреля 2018 | 17:12
А вы международный арбитраж апеляцию не подавали?
gordy 06 апреля 2018 | 17:20
Даст ответы на все вопросы?
bike_nty 06 апреля 2018 | 17:23
Дыкъ... Свифт тоже не единственный межбанковский протокол...
Клепайте свой посланообменник ТЧК ЗПТ ВСКЛ ЗН, только пользователей у него не будет... Ну сами знаете почему, что вам рассказывать...
drtomsky 06 апреля 2018 | 17:42
Уроды.
shalunok 06 апреля 2018 | 17:46
Мудаки, это у нас надолго.
"Передай бабушке яблоки. Пусть она спечет пирог к юлиному ДР"
О чем этот текст?
verlioka 06 апреля 2018 | 18:13
Страна идиотов. Нет в Телеграмме ключей! Кого следующего будем закрывать?