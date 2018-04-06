Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль пошел на поправку

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на госпиталь Солсбери. Отмечается, что он хорошо реагирует на лечение. Накануне британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль — дочери бывшего сотрудника российской военной разведки, которого на родине сидел в тюрьме за шпионаж. Она рассказала, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Британские власти считают, что в Солсбери применили химоружие «Новичок», которое было создано в российской лаборатории. В то же время один из участников испытаний этого оружия Вил Мирзаянов в интервью Би-би-си и один из создателей «Новичка» Владимир Углев в интервью изданию Bell ранее сказали, что вылечить людей, которые получили большую дозу этого препарата невозможно.

Тем временем, российские дипломаты хотят узнать, почему были кремированы кот и две морские свинки, которые жили в доме Скрипалей.