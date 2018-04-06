Отравленный в Великобритании Сергей Скрипаль пошел на поправку
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль вышел из критического состояния, сообщает агентство «Рейтер» со ссылкой на госпиталь Солсбери. Отмечается, что он хорошо реагирует на лечение. Накануне британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль — дочери бывшего сотрудника российской военной разведки, которого на родине сидел в тюрьме за шпионаж. Она рассказала, что очнулась более недели назад и с каждым днем чувствует себя все лучше. Британские власти считают, что в Солсбери применили химоружие «Новичок», которое было создано в российской лаборатории. В то же время один из участников испытаний этого оружия Вил Мирзаянов в интервью Би-би-си и один из создателей «Новичка» Владимир Углев в интервью изданию Bell ранее сказали, что вылечить людей, которые получили большую дозу этого препарата невозможно.
Тем временем, российские дипломаты хотят узнать, почему были кремированы кот и две морские свинки, которые жили в доме Скрипалей.
Комментарии56
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evgolius7 06 апреля 2018 | 17:05
Срочно на Родину!!!
Надо же выяснить почему выжил!
Это так и все нафиг будут выживать!!!
y_y_y 06 апреля 2018 | 17:14
evgolius7:
//почему выжил//
Ну раз уж англичане обозвали это боевым отравляющим веществом, ну почему не могли изобразить хотя бы пору месяцев упорной борьбы за жизнь...
ИМХО, как-то совсем несолидно. :(
gordy 06 апреля 2018 | 17:24
Вот ужо заговорит и обо всём расскажет?
neburzhui2 06 апреля 2018 | 17:27
gordy: Ох уж этот Российский капитализм, не только водку но и отравляющие вещества разбодяжили...
:-)))))))))))))))))
vasilevich58 06 апреля 2018 | 17:42
Возвращайся на Родину, Серёжа! Она непременно доведёт рачатое дело до конца!
kripto2018 06 апреля 2018 | 17:44
Это хорошо что пошел на поправку..будет ценным свидетелем в международном трибунале против преступлений режима озерных гопников
cockeyed 06 апреля 2018 | 18:05
vasilevich58: тебя пидара мы травить не будем а будем круглосуточно трахать в попу пока она не лопнет от переизбытка спермы.
budweiser23 06 апреля 2018 | 18:09
cockeyed: каждый мечтает о своём....
kottigr1 06 апреля 2018 | 17:27
y_y_y:
Плакала Мария, патлами качая
англосаксов в зверствах, гневно обвиняла
Котика распяли, свинок всех убили
Повезло лишь МИДу..
..Удовлетворили.. !
y_y_y 06 апреля 2018 | 17:40
kottigr1:
Скорее, как то так:
Весела Мария, англы облажались,
Скрипали здоровы, шустро оказались.
Видно, яд дефектный и не боевой
Слаба мистер Джонсон дружит с головой. ;)
neyexo 06 апреля 2018 | 18:09
y_y_y: разворовали как всегда
entoni 06 апреля 2018 | 17:27
y_y_y: Все дело в хомячках и пр. домашней скотине Скрипалей, кому-то из королевской семьи ( а может быть самой старой пердунье) эти животинки понравились и МИ 6 решила поспособствовать. А так как в простоте спереть они не могу - джентельмены же, вот и разыграли весь этот спектакль. В итоге - скотинки нашли новых хозяев, дипработники как из России так и в Россию мечутся, весь мир на дыбы встал из-за угрозы новой мировой войны. Ну это примерно как несколько пиндосских морских офицеров по пьяни начали из пушек во все стороны пулять - а в итоге Вьетнамская война и сотни тысяч (по скромным подсчетам, а то и миллионы) убиенных.
entoni 06 апреля 2018 | 17:29
А обратились бы к нам за хомячками - да пожалуйста на Эхе полно - задаром бы отдали! И быстро и без лишней шумихи.
punyoshohlai 06 апреля 2018 | 18:00
entoni: задаром бы отдали!
Задаром ты можешь раздать разве что плоды музы.
Музы по имени Графомания.
entoni 06 апреля 2018 | 18:08
punyoshohlai: Вот тут вы сильно ошиблись, бесплатно - только жилище эскимосов!))) А таковой музы не существует в природе, это раз, я не отрицаю, что графоман и даже горжусь этим, если бы глыбже все посмотрели - поняли бы это))) так сыграть вам си бемоль минор Шопена?)))
punyoshohlai 06 апреля 2018 | 18:17
entoni:
Что ты заладил Шопен-Шопен.
Ты выпукай, что я тебе раньше предлагал, там и посмотрим, какой
punyoshohlai 06 апреля 2018 | 18:19
punyoshohlai:
из тебя маэстро!
ac_dc 06 апреля 2018 | 17:42
entoni:
балабол
entoni 06 апреля 2018 | 17:47
ac_dc: аналогично
entoni 06 апреля 2018 | 17:15
evgolius7: Давай на тебе испробуем?
r88w556xl4 06 апреля 2018 | 17:21
evgolius7: Почему выжил, говоришь? Потому что у британских спецслужб была задача не только отравить для политической провокации, но и испытать антидот, который нашёлся моментально ещё до анализа яда.
evgolius7 06 апреля 2018 | 17:46
r88w556xl4:
Ты про Дубровку не забыл?
Там тоже был секретный газ.
Формулу Путин не сказал, а антидот забыл дать потерпевшим.
kripto2018 06 апреля 2018 | 17:52
r88w556xl4: дурачок старый...испытать андидот могли и на животных..но твой ущербный мозг этого не понимает, поэтому ты и не химик и не эксперт ,ты просто назозная муха в мухосранске
neyexo 06 апреля 2018 | 17:46
evgolius7: почему выжил? один английский эксперт рассказывал, что исполнитель должен был хорошо знать кинематику передачи и проникновения химиката, рассчитать, нанося на ручку, чтоб не испарилось много и попало сколько надо. И говорил, что операция уже удачная, т.к. и это не всем под силу. А шума сколько - знают все.
noxepy666 06 апреля 2018 | 17:06
Отравленный боевым отравляющим веществом оклемался)))) И дочка))) Это штука посильнее фаустовского Гёте! Расскажите ещё что-нибудь про распятых мальчиков)))
jetsam 06 апреля 2018 | 17:10
noxepy666: Фауст был у Гете. А не Гете у Фауста.
вы путаете фаустпатрон и поэзию...
guliai_pole 06 апреля 2018 | 17:18
jetsam: ....да он Гегеля от Гоголя, Бабеля от Бебеля и б...ь от
порядочный женщины не отличит.
а туда же - посты писать! гопник сопливый.
naivnyk 06 апреля 2018 | 17:13
noxepy666: Ничего делать не умеют! Не машины делать, ни уродов травить)
anemon 06 апреля 2018 | 17:34
naivnyk: Пусть на тебе потренируются. Хоть в чем-то сгодишься великой россии.
lager23 06 апреля 2018 | 18:16
naivnyk: вроде УАЗ Patriot последнее время хвалят...
ac_dc 06 апреля 2018 | 17:52
noxepy666:
Очередной спец по боевым отравляющим.
Каждый из них потравил кучу народа - ни один не выжил.
Не то что косорукие бриты.
Что отравители, что врачи.
Потравить не смогли, так еще и лечили так , что обое очухались
gregor 06 апреля 2018 | 17:13
Видать спецслужбы антидот спёрли .
tremens_delirium 06 апреля 2018 | 17:22
gregor: ✄ Видать спецслужбы антидот спёрли . ✄
Кстати, а сам "Новичок" не спёрли с антидотом? И смотрите, как быстро смогли идентифицировать яд и ввести антидот. Кстати, писали, что яд антидота не имеет, и при малых дозах всё равно жертва остаётся овощем на всю оставшуюся жизнь. А оно вона как.
jetsam 06 апреля 2018 | 17:27
tremens_delirium: ну дык про мельдоний постоянно пишут, что он не помогает. ни при разовом. ни при курсовом. но, чего-то, ловят постоянно.... не все что на этикетке - правда.
ruutel____debil___9 06 апреля 2018 | 17:54
tremens_delirium: tremens_delirium: Косвенные улики: пишущей мне ХУЦПА, часто используют имя Рюйтель
Новости Хуцпы от 28.02.2018.
РЮЙТЕЛЬ был на грани провала:
ГРЫДЛО всё рассказало о пользователе "goshick"!
АНТАНТЕ в Таллине пришёл ... ПИЗДЕЦ
=
ХУЦПА.
tremens_delirium: Не знаю почему, но зарегистрировано сейчас целых 3 персональных Хуцпы на меня
Новости Хуцпы.(20.03.2018)
ДЕБИЛ из Таллина - "Delirium Tremens",
Имел в ГОСДЕПЕ свой ангажемент
И три ХУЦПЫ ему - не весь АССОРТИМЕНТ!
Получит ЗАСРАНЕЦ ещё по ветвистым рогам
Тухеску его я на отлуп анальный МАТРОСУ отдам
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: Дело, возможно, идёт к развязке
Новости ХУЦПЫ от 22.03.2018.:
ДЕБИЛиум ТРЕПЛец, "гурмэ"-любитель МЕРТВЕЧИНЫ,
Хуцпе желал скорейшей и мучительной КОНЧИНЫ
Не знал, дурак - еврейская ХУЦПА БЕССМЕРТНА
И, что, ХУЦПА на гроб тебе ещё НАСРЁТ...ПОСМЕРТНО;-)
=
ХУЦПА.
tremens_delirium: Я предлагаю помощь в изничтожении Хуцпы
Новости Хуцпы от 27.03.2018.21-54
"tremens-ДЕБИЛ" - поклонник и любитель ОНАНИЗМА
Мечтает о ХУЦПЕ-пропагандисте и адепте ПОХУИЗМА
Хуцпа советует ДЕБИЛУ НЕ грешить с ОНОНОМ,
А просто отсосать МАТРОСУ ХУЙ...с ГАНДОНОМ
Тады не нужен будет ДЕБИЛУ-"ибонатовцу" ПРОГЛОТ.
И семя от матроса он в гандоне МАМКЕ принесёт!!!
ХУЦПА.
=
tremens_delirium:Хуцпа не поймёт и обидится
Новости Хуцпы от 27.03.2018.22-10
Как ты далёк,"tremens-ДЕБИЛ", от понимания ценностей ХУЦПЫ:-(
Хуцпа - мужик, и похую ему чухоно-ибонатские пархатые ЖИДЫ! ;-)
ХУЦПА.
=
tremens_delirium: Хуцпа, наконец, проснулась в 13:11 и отпидорастила ЧУХНЮ
Новости Хуцпы.
Хуцпа не спит, поскольку МЫСЛИТ вечно о своём НАРОДЕ;-)
Чухня - tremens кемарит в мызе, на НАВОЗЕ, в козлином сероводороде
А. потому мыслишки у него на жидкое жидовское ГОВНО похожи:-(
ХУЦПА.
uryden 06 апреля 2018 | 17:13
А вот за котиков ответить придётся!
leomosk16 06 апреля 2018 | 17:14
А, вот, был аналогичный случай, когда Кара-Мурзу мл. Жутким ядом шпионы ЧК-ФСБ траванули, так он всего за две недели продристался.....
А для Скрипаля дозу, видимо, увеличили...
jetsam 06 апреля 2018 | 17:21
leomosk16: ющенко еще был - в германию слинял, вроде, для лечения.
а щекочихин? - замяли. да еще много кроликов было... работало исправно. раз на раз не приходится.
во всем виновата влажность - больно сыро в туманном альбионе...
rom8883 06 апреля 2018 | 17:15
Шеф! Усё пропало! Клиент выжил!
mystar 06 апреля 2018 | 17:15
После обращения России в ОЗХО.
Не подтверждено что яд из России оказывается.
После обнародования в России телефонного разговора Скрипальки.
Оказалось что у Скрипалей все в порядке уже стало.
После вопроса России о судьбе животных, которые стали уликами.
Вдруг выяснилось что они срочно уничтожены и кремированы.
Интересная тенденция в Велике. Такое впечатление что только вопросы России вскрывают все неприятные факты.
andreygo 06 апреля 2018 | 17:17
Блин, какую энергию проявляют наши власти, какую настойчивость, сколько вопросов у них возникает к следствию...
Хотя бы часть этой энергии и настойчивости они проявили бы при расследовании убийства Немцова.
lion64___3 06 апреля 2018 | 17:18
Выходит, НЕ БЫЛО применения боевого ОВ. Возможно, отравились фальшивым виски. Потому джентльмены все следы заметают. Кота даже убили и сожгли. Не иначе, обвинили в колдовстве, как в недавние времена поступали их лицемерные и вороватые предки.
Однозначно сволочь эти мелкобританские лжентльмены. Правильно их британские советы из России выгнали.
mystar 06 апреля 2018 | 17:26
lion64___3: Однозначно сволочь эти мелкобританские лжентльмены.
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Не сволочь а домашние собачки госдепа. Вы же не станете обвинять собаку во дворе хозяев что она лает на чужих. Служба у нее такая.
tornado2017 06 апреля 2018 | 17:22
ГОВНЮКИ, ВЫ ЗА 200 СГОРЕВШИХ ЖИВОТНЫХ В КЕМЕРОВСКОМ ЗООПАРКЕ СНАЧАЛА ОТВЕТЬТЕ!
anna20869 06 апреля 2018 | 17:26
Единственное, что вызывает подозрение в версии англичан, это не поправка скрипалей, а кремация трупов их животных. Если котик был жив, и всего лишь в состоянии стресса, зачем было его усыплять? Тем более,учитывая британское законодательство о защите животных.В Англии мощнейшая медицина, в России у скрипалей не было бы шансов выжить, могли бы и кота подлечить, учитывая, какие деньжищи грохнули на лечение скрипалей. Биологические анализы живности могли бы дополнить аргументы англичан.
oxlomon 06 апреля 2018 | 17:38
anna20869:
Re: могли бы подкрепить аргументы
Вы в этом уверены? Ну, по чеснаку? Вот и британцы не очень.
Это Шкрипаля и его дочурку можно убедить дать показания, что пили, мол, пиво в пабе с Пу и тот что-то им подмешал. А кошаки — существа с норовом и чувством собственного достоинства: такую шнягу ни в жисть не подмахнут. Вот и пришлось разработчикам всей это провокации по-быстрому животине шею свернуть да в печку. :(
ac_dc 06 апреля 2018 | 18:05
anna20869:
Какая улика была в полуживом котике?
Если б в нем тоже обнаружили яд - что бы это добавило следствию?
Или наоборот - котик помер от безответственности прокурорских, а не от яда.
Маня ляпнула про важных свидетелей, а что они должны б засвидетельствовать - не сказала.
Вы за ней повторяете как заведенные. Бессмысленно и бесполезно
zifirya77 06 апреля 2018 | 17:28
Не тот нынче нервно паралитический газ пошел, нихрена не забирает. :)
Скрипалю скорейшего выздоровления. И пусть иск в суд подает, за убиенного котика.
hlp5118 06 апреля 2018 | 17:30
А был ли мальчик? Что то не видно аналитиков ЭХА, которые любят смаковать всякую антироссийскую мишуру, а тут Англия - хозяйка.
ly4_sveta 06 апреля 2018 | 17:35
,,Сволочь", ,,свинья"... (по Пцтину), и живет
гораздо более трех суток.
Видно, британцам антидот удалось создать на
эту гэбэшную отраву.
komiccap_nkvd 06 апреля 2018 | 17:41
думающие люди понимают почему никому нет доступа к Скрипалям. у них уникальный организм. его не берет боевое ОВ.которое убивает наповал всё живое.
Британские ученые изучают уникальный организм Скрипалей чтобы вывести новую породу солдат которым не страшны никакие яды.
sg80g 06 апреля 2018 | 17:49
komiccap_nkvd:
Был уже такой могучий организм. Некто Ющенко был жутко отравлен чекистами перед выборами. Страшно смотреть было на это помойное ведро на плечах.. Но ведь выжил, обвинил кремлевских убийц.. Правда анализы на диоксин так ни разу и не сдал..
Про Кара-Мурзу я уж вообще молчу.. Пытались запутинцы влить в него нереальное количенство алкоголя - но справился мощный организм при помощи либеральных молитв...
jetsam 06 апреля 2018 | 18:02
наивняк. главный ленинский вопрос - кому выгодно?
Англичанам:
отравление Срипаля - серпом по яйц@м! После Летвиненко - когда ясно, что лугового не достать - это болезненно. Поэтому история и развивалась косо. первые сообщения смахивали на "наркоты обожрался". Ну никак им не хотелось признать факт ОВ. Вот они вертелись. И, только когда россия нагло (и глупо) "поперла" - шлюз открылся. И то - постоянно "держали двери открытыми".. долго. отсюда и "несостыковки".
России:
А россии - чем хуже, тем лучше. Объяснить - почему почти самая богатая страна, полная талантов, живет хуже нижней Вольты - невозможно, только "мы в кругу врагов, все для победы, во всем виноваты фрицы..." вождь "послал" федеральному собранию месседж, с мультиком. "Только бы не было войны..." - история россии с 1917 года - постоянная "нам не дают встать с колен, мы в кольце врагов, все для фронта, все для победы" Может россия и не травила. такое может быть. Но гешефт от отравления - явно для кремля больше.
Отравила ли скрипаля англия - для чего? англичане будут пинать свое правительство за слабину. простым англичанам путен фиолетов и они спросят с мей, бориски,... и отмазки типа "россия виновата..." им (борискам) не сильно помогут.... это АНГЛИЯ!. тут премьеров меняют легко.
cockeyed 06 апреля 2018 | 18:03
пистуна англосуксы и скрыпали пистуны - никто нечем не травился это была задумка англосуксонских пидарразведывательных структур типа сру и муму-6.
yakutt86 06 апреля 2018 | 18:15
Лондон очушал.
skeptic 06 апреля 2018 | 18:19
Ну тут всё понятно: во-первых, никакого боевого отравляющего вещества типа Новичок у России не было и нет, во-вторых, его могли произвести ещё двадцать стран, а в-третьих, от российского Новичка не выживают. Железная логика. И ещё морская свинка сдохла, а это уже просто железобетонное доказательство виновности бритов. Цирк.