Соединенные Штаты расширили санкционный список
В него вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Санкции введены, в том числе, в отношении бизнесменов из так называемого «кремлевского списка» Олега Дерипаски, Кирилла Шамалова, Виктора Вексельберга и Игоря Ротенберга. Теперь их счета в США могут быть заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес. Под санкции попал целый ряд чиновников. Среди них министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, санкции вводятся в отношении главы ВТБ Андрея Костина, руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и сенатора Сулеймана Керимова. Ограничения коснутся также некоторых компаний, связанных с фигурирующими в списке бизнесменами. Кроме того, санкции затронут госкомпанию «Рособоронэкспорт» и имеющий к ней отношение банк «Российская финансовая корпорация».
Для большинства фигурантов нового списка санкции обернутся очень неприятными последствиями, — отметил в интервью «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.
«В первую очередь от нового санкционного списка пострадают люди, чьи жизненные стратегии завязаны на англо-саксонский мир. Это почти все участники списка, за исключением, может быть нескольких силовиков, представленных в нем. Ясно, что главы госкорпораций и госбанков могут пострадать несколько меньше, а менеджеры, считающиеся частными, как Олег Дерипаска — чуть больше, но разница не качественная, а количественная. Под боем оказываются, прежде всего, люди, которых Минфин США подозревает в том, что они являются номинальными держателями активов самого российского лидера Владимира Путина. И главное последствие этого списка — это отчуждение Владимира Путина от российских элит», — сказал он.
Тем временем стало известно, что акции компаний «Русал» и En+ на московской бирже упали на 10-20% после того, как был обнародован новый санкционный список Минфина США, — сообщает агентство ТАСС.
Комментарии42
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vbgolub 06 апреля 2018 | 17:08
С международным хулиганом иначе не справиться.
vavylo 06 апреля 2018 | 17:11
"Гудбай, Америка!" ))
Йо!
vasilevich58 06 апреля 2018 | 17:20
Боюсь, что эти гадам станет обидно, и они и для нас выезд закроют!
gordy 06 апреля 2018 | 17:26
"В него вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц ..."
Каждый получит колокольчик прокажённого?
edyatel 06 апреля 2018 | 17:54
vasilevich58: Правильно боишься.... С какой стати они будут терпеть твоё преимущество.
Да и госдеп может закрыть и для тебя вьезд
А вдруг ты их тайный агент.
cap_ 06 апреля 2018 | 17:28
- Почему вы включили в санкционый список Дерипаску?
- Это ему за Настю Рыбку.
che21 06 апреля 2018 | 17:10
Да это просто праздник какой то!
cap_ 06 апреля 2018 | 17:25
Зачем русским Искандеры и Тополя? Ведь это же оружие от внешнего врага.
Главные враги страны внутри. И главного своего врага русские недавно выбрали на новый срок...
edyatel 06 апреля 2018 | 17:59
cap_: Правильно сделали...Если смог со своими справиться, значит справится и с внешним врагом.
ts 06 апреля 2018 | 17:33
che21: Хорошо, что Шувалова не включили в санкционный список. А то бы куда он своих собачек на самолёте вывозил? Если бы включили, то получилось бы, что против собачек тоже ввели санкции.
cukker 06 апреля 2018 | 17:11
санкции вводит ООН, это односторонние ограничения подыхающей от злости США. ну и пусть подыхают, надо обходить их стороной
protvik 06 апреля 2018 | 17:21
cukker: США в отличие от кремлевских пытается защищать интересы своих граждан, упреждая возможные потери со стороны недобросовестных бизнесменов и чиновников из России, так как таких у них своих хватает.
gennomov 06 апреля 2018 | 17:11
Свершилась мечта идиотов, которые гордятся попаданием в санкционный список, остальные кушать не могут от зависти.
kottigr1 06 апреля 2018 | 17:12
Интересно... Когда перед путинскими ворами закроют все двери приличного мира, перестанут ли они воровать в России ? Ведь стимул воровства - в тратах награбленного исчезнет...
sbk 06 апреля 2018 | 17:20
kottigr1: Проблема О.Бендера в России извечна...
cukker 06 апреля 2018 | 17:21
kottigr1: от того, что вас шумеро-сомалийцев изпользовали как презерватитвы, приличными их еще нельзя назвать. приличный мир-это 6 миллиардов, а Россия седьмая часть суши. как бы вы шумеры здесь массово не бесились, на дно именно ваша Шумерия ограбленная идет. "Славяне" Петька и Гройсман, ее окончательно ухайдокают.Уже черты Сомали явно проступают
ostapbey 06 апреля 2018 | 17:25
cukker: из твоего поноса ясно одно.. Ты обиделся как мышь на крупу.
А вот еслипо делу, почему ты снабжаешь всех врагов России газом?? Почему раздвинул булки а ненаоборот!!
Вставляй чоп в трубу запором, и пусть они знают!!
Что думаешь по этому поводу?
Даже.
cukker 06 апреля 2018 | 17:37
ostapbey: свинорыл, могу тебе токо помоев чуток плеснуть в корытце, шо б не сголодоморился
ostapbey 06 апреля 2018 | 17:41
cukker: чуток?? А ведь раньше корытом плескал..Неси свой чуток ночью.. А то твои дети мамке на тебя нажалуются....
Скажут.. что ты опять разгулялся..добро из сЕмьи выносишь на сторону..
Даже...
redactor 06 апреля 2018 | 17:23
kottigr1: да все эти "санкции" какой-то пшик...может быть заморозят, может быть ограничат...реально никаких мер не принято. Пустая декларация. А жаль...
edyatel 06 апреля 2018 | 18:06
redactor: Сколько лет уже ограничивают? А воз и ныне там.....
edyatel 06 апреля 2018 | 18:04
kottigr1: Будут строить мосты и стадионы. Осваивать Заполярье, создавать новые ракеты, новое атомное оружие.
neprostotak 06 апреля 2018 | 17:13
Ждём ответа от кремля. Надо ассимитрично заморить счета всех пиндосский чиновников в банках РФ!
А ещё надо запретить детям американских миллиардеров приезжать и учится в РУДН!
edyatel 06 апреля 2018 | 18:11
neprostotak: Самый лучший ответ Кремля - железный занавес для въезда и выезда всех, в особенности
либералов.
sbk 06 апреля 2018 | 17:13
А почему никто не смеется?
И не просит добавить?
ostapbey 06 апреля 2018 | 17:21
sbk: а Кремль в отместку перекроет снабжение русским газом всю Европу. И особенно Великобританию!! Пусть узнают и от России что есть лихо!!
Даже
sbk 06 апреля 2018 | 17:26
ostapbey: Все бы хорошо в этом предложении!
Один только вопрос - а бюджет чем наполнять тогда? Метаном?
ostapbey 06 апреля 2018 | 17:33
sbk: так это же что за безобразие получается тогда??
Европа будет менять свою валюту на газ??
А россия будет за эту валюту ракеты с непредсказуемыми атомными двигателями наводить??
Ох и глупая эта Европа.. Все похоже на ту женщину, которая на распродаже дарила молоток известному Чикотило.
От всего сердца.. Даже..
redactor 06 апреля 2018 | 17:57
ostapbey: какие рОкеты чучело? Четверть населения в нищите, промышленности нет..рОкеты...дебилы бл...
edyatel 06 апреля 2018 | 18:14
sbk: А зачем нам бюджет, если покупать на Западе ничего не сможем.
Да и если не будет бюджета, то и воровать будет нечего и не зачем
venmud 06 апреля 2018 | 17:23
Продолжаем пить "Путинку" стоя и не чокаясь за всех 26 человек, попавших в поименный список.
che21 06 апреля 2018 | 17:25
Путин,введи войска!
Бу га га га га!
syudaidi 06 апреля 2018 | 17:33
Абрамовича главное не троньте! Это святое!
moncegorskyi 06 апреля 2018 | 17:35
И че, теперь уже не только "тополя" из-за кривизны Земли, но и "искандеры" их берега потеряли... А так тухлыми мультиками наше ФСЕ их стращал... А они хрясь и распальцованных по сапатке... а в ответ лишь косачевское невразумительное бормотание а ля - абырвалг....
dmitriwql 06 апреля 2018 | 17:37
А чего Германия молчит, что бы и в Германию путь был заказан, как что так лечиться к немцам, да и на наших машинах не хотят ездить.
sasha2011 06 апреля 2018 | 17:53
dmitriwql:
А Германия не молчит.
Германия намедни пропихнула разрешение на Северный Поток 2.
sokal123 06 апреля 2018 | 17:38
Слабенькие санкции ,видно ,что Трамп побаивается своего друга.
krs_sk 06 апреля 2018 | 17:39
А родственники? )
sasha2011 06 апреля 2018 | 17:49
Ну ладно, объвили санкции. И что?
Активы не заморозили?
Членам семей визы не аннулировали?
Покупки по интернету не заблокировали?
...............................................................................
А главное, в Совбезе ООН не лишили права вето.
Так что пока действенность этих санкций, что слону дробина...
ruthenocene 06 апреля 2018 | 17:49
А вот мне интересно - с чего вдруг всплыл термин "англо-саксы"?
Помнится, один партайгеноссе (который № 1) очень любил этот термин...
ruthenocene 06 апреля 2018 | 18:00
ruthenocene: Если чо, предвосхищая: англо-саксы имели место в V-XI веках. Но партайгеноссе №1 и его геноссен такой фигнёй не заморачивались...
kaplan911 06 апреля 2018 | 17:55
Пора теперь Симоньян взять флаг США и форсить по Москве, МИДу и ГосДуме пить на брудершафт.
Ведь Трамп тоже наш.......как и Крым.