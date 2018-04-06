Соединенные Штаты расширили санкционный список

В него вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Санкции введены, в том числе, в отношении бизнесменов из так называемого «кремлевского списка» Олега Дерипаски, Кирилла Шамалова, Виктора Вексельберга и Игоря Ротенберга. Теперь их счета в США могут быть заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес. Под санкции попал целый ряд чиновников. Среди них министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, санкции вводятся в отношении главы ВТБ Андрея Костина, руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и сенатора Сулеймана Керимова. Ограничения коснутся также некоторых компаний, связанных с фигурирующими в списке бизнесменами. Кроме того, санкции затронут госкомпанию «Рособоронэкспорт» и имеющий к ней отношение банк «Российская финансовая корпорация».

Для большинства фигурантов нового списка санкции обернутся очень неприятными последствиями, — отметил в интервью «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.

«В первую очередь от нового санкционного списка пострадают люди, чьи жизненные стратегии завязаны на англо-саксонский мир. Это почти все участники списка, за исключением, может быть нескольких силовиков, представленных в нем. Ясно, что главы госкорпораций и госбанков могут пострадать несколько меньше, а менеджеры, считающиеся частными, как Олег Дерипаска — чуть больше, но разница не качественная, а количественная. Под боем оказываются, прежде всего, люди, которых Минфин США подозревает в том, что они являются номинальными держателями активов самого российского лидера Владимира Путина. И главное последствие этого списка — это отчуждение Владимира Путина от российских элит», — сказал он.

Тем временем стало известно, что акции компаний «Русал» и En+ на московской бирже упали на 10-20% после того, как был обнародован новый санкционный список Минфина США, — сообщает агентство ТАСС.