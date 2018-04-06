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Эксклюзив Эха 17:01, 06 апреля 2018

Соединенные Штаты расширили санкционный список

В него вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте министерства. Санкции введены, в том числе, в отношении бизнесменов из так называемого «кремлевского списка» Олега Дерипаски, Кирилла Шамалова, Виктора Вексельберга и Игоря Ротенберга. Теперь их счета в США могут быть заморожены, а американским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними бизнес. Под санкции попал целый ряд чиновников. Среди них министр внутренних дел Владимир Колокольцев, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава Росгвардии Виктор Золотов. Кроме того, санкции вводятся в отношении главы ВТБ Андрея Костина, руководителя «Газпрома» Алексея Миллера и сенатора Сулеймана Керимова. Ограничения коснутся также некоторых компаний, связанных с фигурирующими в списке бизнесменами. Кроме того, санкции затронут госкомпанию «Рособоронэкспорт» и имеющий к ней отношение банк «Российская финансовая корпорация».

Для большинства фигурантов нового списка санкции обернутся очень неприятными последствиями, — отметил в интервью «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.

«В первую очередь от нового санкционного списка пострадают люди, чьи жизненные стратегии завязаны на англо-саксонский мир. Это почти все участники списка, за исключением, может быть нескольких силовиков, представленных в нем. Ясно, что главы госкорпораций и госбанков могут пострадать несколько меньше, а менеджеры, считающиеся частными, как Олег Дерипаска — чуть больше, но разница не качественная, а количественная. Под боем оказываются, прежде всего, люди, которых Минфин США подозревает в том, что они являются номинальными держателями активов самого российского лидера Владимира Путина. И главное последствие этого списка — это отчуждение Владимира Путина от российских элит», — сказал он.

Тем временем стало известно, что акции компаний «Русал» и En+ на московской бирже упали на 10-20% после того, как был обнародован новый санкционный список Минфина США, — сообщает агентство ТАСС.

Комментарии

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vbgolub 06 апреля 2018 | 17:08

С международным хулиганом иначе не справиться.

vavylo 06 апреля 2018 | 17:11

"Гудбай, Америка!" ))
Йо!

vasilevich58 06 апреля 2018 | 17:20

Боюсь, что эти гадам станет обидно, и они и для нас выезд закроют!

gordy 06 апреля 2018 | 17:26

"В него вошли 38 российских бизнесменов, официальных лиц ..."



Каждый получит колокольчик прокажённого?

edyatel 06 апреля 2018 | 17:54

vasilevich58: Правильно боишься.... С какой стати они будут терпеть твоё преимущество.
Да и госдеп может закрыть и для тебя вьезд
А вдруг ты их тайный агент.

cap_ 06 апреля 2018 | 17:28

- Почему вы включили в санкционый список Дерипаску?
- Это ему за Настю Рыбку.

che21 06 апреля 2018 | 17:10

Да это просто праздник какой то!

cap_ 06 апреля 2018 | 17:25

Зачем русским Искандеры и Тополя? Ведь это же оружие от внешнего врага.

Главные враги страны внутри. И главного своего врага русские недавно выбрали на новый срок...

edyatel 06 апреля 2018 | 17:59

cap_: Правильно сделали...Если смог со своими справиться, значит справится и с внешним врагом.

ts 06 апреля 2018 | 17:33

che21: Хорошо, что Шувалова не включили в санкционный список. А то бы куда он своих собачек на самолёте вывозил? Если бы включили, то получилось бы, что против собачек тоже ввели санкции.

cukker 06 апреля 2018 | 17:11

санкции вводит ООН, это односторонние ограничения подыхающей от злости США. ну и пусть подыхают, надо обходить их стороной

protvik 06 апреля 2018 | 17:21

cukker: США в отличие от кремлевских пытается защищать интересы своих граждан, упреждая возможные потери со стороны недобросовестных бизнесменов и чиновников из России, так как таких у них своих хватает.

gennomov 06 апреля 2018 | 17:11

Свершилась мечта идиотов, которые гордятся попаданием в санкционный список, остальные кушать не могут от зависти.

kottigr1 06 апреля 2018 | 17:12

Интересно... Когда перед путинскими ворами закроют все двери приличного мира, перестанут ли они воровать в России ? Ведь стимул воровства - в тратах награбленного исчезнет...

sbk 06 апреля 2018 | 17:20

kottigr1: Проблема О.Бендера в России извечна...

cukker 06 апреля 2018 | 17:21

kottigr1: от того, что вас шумеро-сомалийцев изпользовали как презерватитвы, приличными их еще нельзя назвать. приличный мир-это 6 миллиардов, а Россия седьмая часть суши. как бы вы шумеры здесь массово не бесились, на дно именно ваша Шумерия ограбленная идет. "Славяне" Петька и Гройсман, ее окончательно ухайдокают.Уже черты Сомали явно проступают

ostapbey 06 апреля 2018 | 17:25

cukker: из твоего поноса ясно одно.. Ты обиделся как мышь на крупу.
А вот еслипо делу, почему ты снабжаешь всех врагов России газом?? Почему раздвинул булки а ненаоборот!!
Вставляй чоп в трубу запором, и пусть они знают!!
Что думаешь по этому поводу?
Даже.

cukker 06 апреля 2018 | 17:37

ostapbey: свинорыл, могу тебе токо помоев чуток плеснуть в корытце, шо б не сголодоморился

ostapbey 06 апреля 2018 | 17:41

cukker: чуток?? А ведь раньше корытом плескал..Неси свой чуток ночью.. А то твои дети мамке на тебя нажалуются....
Скажут.. что ты опять разгулялся..добро из сЕмьи выносишь на сторону..
Даже...

redactor 06 апреля 2018 | 17:23

kottigr1: да все эти "санкции" какой-то пшик...может быть заморозят, может быть ограничат...реально никаких мер не принято. Пустая декларация. А жаль...

edyatel 06 апреля 2018 | 18:06

redactor: Сколько лет уже ограничивают? А воз и ныне там.....

edyatel 06 апреля 2018 | 18:04

kottigr1: Будут строить мосты и стадионы. Осваивать Заполярье, создавать новые ракеты, новое атомное оружие.

neprostotak 06 апреля 2018 | 17:13

Ждём ответа от кремля. Надо ассимитрично заморить счета всех пиндосский чиновников в банках РФ!
А ещё надо запретить детям американских миллиардеров приезжать и учится в РУДН!

edyatel 06 апреля 2018 | 18:11

neprostotak: Самый лучший ответ Кремля - железный занавес для въезда и выезда всех, в особенности
либералов.

sbk 06 апреля 2018 | 17:13

А почему никто не смеется?
И не просит добавить?

ostapbey 06 апреля 2018 | 17:21

sbk: а Кремль в отместку перекроет снабжение русским газом всю Европу. И особенно Великобританию!! Пусть узнают и от России что есть лихо!!
Даже

sbk 06 апреля 2018 | 17:26

ostapbey: Все бы хорошо в этом предложении!
Один только вопрос - а бюджет чем наполнять тогда? Метаном?

ostapbey 06 апреля 2018 | 17:33

sbk: так это же что за безобразие получается тогда??
Европа будет менять свою валюту на газ??
А россия будет за эту валюту ракеты с непредсказуемыми атомными двигателями наводить??
Ох и глупая эта Европа.. Все похоже на ту женщину, которая на распродаже дарила молоток известному Чикотило.
От всего сердца.. Даже..

redactor 06 апреля 2018 | 17:57

ostapbey: какие рОкеты чучело? Четверть населения в нищите, промышленности нет..рОкеты...дебилы бл...

edyatel 06 апреля 2018 | 18:14

sbk: А зачем нам бюджет, если покупать на Западе ничего не сможем.
Да и если не будет бюджета, то и воровать будет нечего и не зачем

venmud 06 апреля 2018 | 17:23

Продолжаем пить "Путинку" стоя и не чокаясь за всех 26 человек, попавших в поименный список.

che21 06 апреля 2018 | 17:25

Путин,введи войска!
Бу га га га га!

syudaidi 06 апреля 2018 | 17:33

Абрамовича главное не троньте! Это святое!

moncegorskyi 06 апреля 2018 | 17:35

И че, теперь уже не только "тополя" из-за кривизны Земли, но и "искандеры" их берега потеряли... А так тухлыми мультиками наше ФСЕ их стращал... А они хрясь и распальцованных по сапатке... а в ответ лишь косачевское невразумительное бормотание а ля - абырвалг....

dmitriwql 06 апреля 2018 | 17:37

А чего Германия молчит, что бы и в Германию путь был заказан, как что так лечиться к немцам, да и на наших машинах не хотят ездить.

sasha2011 06 апреля 2018 | 17:53

dmitriwql:
А Германия не молчит.
Германия намедни пропихнула разрешение на Северный Поток 2.

sokal123 06 апреля 2018 | 17:38

Слабенькие санкции ,видно ,что Трамп побаивается своего друга.

krs_sk 06 апреля 2018 | 17:39

А родственники? )

sasha2011 06 апреля 2018 | 17:49

Ну ладно, объвили санкции. И что?
Активы не заморозили?
Членам семей визы не аннулировали?
Покупки по интернету не заблокировали?
...............................................................................

А главное, в Совбезе ООН не лишили права вето.

Так что пока действенность этих санкций, что слону дробина...

ruthenocene 06 апреля 2018 | 17:49

А вот мне интересно - с чего вдруг всплыл термин "англо-саксы"?
Помнится, один партайгеноссе (который № 1) очень любил этот термин...

ruthenocene 06 апреля 2018 | 18:00

ruthenocene: Если чо, предвосхищая: англо-саксы имели место в V-XI веках. Но партайгеноссе №1 и его геноссен такой фигнёй не заморачивались...

kaplan911 06 апреля 2018 | 17:55

Пора теперь Симоньян взять флаг США и форсить по Москве, МИДу и ГосДуме пить на брудершафт.
Ведь Трамп тоже наш.......как и Крым.

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