Против жителя Волгограда возбудили уголовное дело из-за купленных на Алиэкспресс очков со встроенной видеокамерой
Расследование идет по статье о незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Об этом говорится на сайте СК.
В начале марта житель Волгограда продал эти очки на вокзале. Покупатель оказался оперативником.
Комментарии7
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dr_nemos 06 апреля 2018 | 16:36
за смартфоны со встроенной камерой тоже привлекать собираются?...
kissa_ 06 апреля 2018 | 16:42
dr_nemos:
В "Мемориале" состоишь, голых дочек на встроенную камеру снимал?
danko1 06 апреля 2018 | 16:49
Преступники во власти всего боятся.
Скоро за мобильники с видеокамерой будут арестовывать.
Им есть что скрывать.
Нельзя было гэбэшников во власть допускать и всё им в России отдавать.
Надо было в 91 г. эту подлую контору, способную только убивать своих сограждан, ликвидировать.
manofoffice 06 апреля 2018 | 16:37
Эти кагэбешники пытаются бороться с прогрессом.
Лет через 100 об их костях никто не вспомнит.
neitral_n 06 апреля 2018 | 16:39
А почему наше ФСБ продажу спецсредств на Алиэкспресс не отследило? А в Китае такое продавать оказывается можно?! Мы - хуже Китая по свободам? Своим делом - предотвращением правонарушений в начале - ФСБ слабо заниматься, легче гражданина посадить для показателей "эффективной" работы ?
allexmar 06 апреля 2018 | 16:43
Куда не тыкни попадашь на оперативника.
cedegrinn 06 апреля 2018 | 16:50
А оружие и боеприпасы в сельмагах Донецка покупать не возбраняется?