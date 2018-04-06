Следователь, который вел дело режиссера Кирилла Серебренникова, пошел на повышение

Полковник юстиции Александр Лавров назначен старшим следователем по особо важным делам при главе СК. Указ о его назначении размещен на официальном портале правовой информации, — отмечает РБК.

С августа прошлого года Серебренников находится под домашним арестом. Он является одним из фигурантов так называемого дела «Седьмой студии», подозреваемых в хищении бюджетных денег.