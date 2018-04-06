Следователь, который вел дело режиссера Кирилла Серебренникова, пошел на повышение
Полковник юстиции Александр Лавров назначен старшим следователем по особо важным делам при главе СК. Указ о его назначении размещен на официальном портале правовой информации, — отмечает РБК.
С августа прошлого года Серебренников находится под домашним арестом. Он является одним из фигурантов так называемого дела «Седьмой студии», подозреваемых в хищении бюджетных денег.
Комментарии3
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glotov 06 апреля 2018 | 16:37
А есть ли связь? А то это вполне быть может быть новостью из серии : Трамп, который описался в детском саду, стал президентом Америки.
gregor 06 апреля 2018 | 16:39
Следователь, который вел дело режиссера Кирилла Серебренникова, пошел на повышение
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За подлость и лицемерие с 2000- 2018 награждают и повышают .
Всех ,кто мучил и убивал Магнитского были награждены в Кремле и повышены в званиях .
lion64___3 06 апреля 2018 | 16:51
Значит таки посадят Зильберовича, Получит петушок на всю катушку,
"..
Но дело не было отложено,
И огласили приговор.
И дали все, что мне положено,
Плюс пять мне сделал прокурор..."