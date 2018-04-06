Уволены 11 генералов из МВД, МЧС, Следственного комитета и Федеральной службы исполнения наказаний
Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Своих постов лишились, в частности, руководители управлений СК в Свердловской, Белгородской, Пензенской областях. Отправлены в отставку глава МВД Удмуртии и начальник управления ФСИН этого региона. Также лишен своей должности зам.начальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
Комментарии8
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ed10075 06 апреля 2018 | 16:39
На их места будут назначены еще более верные и голодные.
kottigr1 06 апреля 2018 | 16:44
ed10075: Наверное уволенные брали не по генеральски, сразу по маршальски...
kripto2018 06 апреля 2018 | 16:51
kottigr1: просто Путин стал еще больше табакерки бояться
djuga 06 апреля 2018 | 16:48
ed10075: На их места будут назначены еще более верные и голодные.
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Вся эта кампанейщина была предсказуема еще год-полтора назад. Только толку-то от этой показушности? Ушли спокойно в отставку, будут кушать деликатесы и пить дорогой виски в своих роскошных резиденциях, вместо того, чтобы жрать баланду на нарах... Это борьба такая, да?
Я вот всё жду-не дождусь когда "полетит" кто-то из Администрации Президента. Ну не бывает так, чтобы вся страна жульничала и воровала, а в АП в это самое время сидели бы ангелочки...
neitral_n 06 апреля 2018 | 16:42
И что послужило сигналом к увольнению? Неужели разоблачения в СМИ?
makap 06 апреля 2018 | 16:45
С повышением в должностях и окладах
cypher 06 апреля 2018 | 16:46
А всего-то полковник Скрипаль пошел на поправку...
Что будет когда он заговорит?!...
eniro 06 апреля 2018 | 16:50
В зaповеднике, вот в кaком, -- зaбыл
Прaвит бaл козел не по-прежнему
Он с волкaми жил и по-волчьи взвыл
И рычит теперь по-медвежьему
Ощутил он вдруг остроту рогов
И козлиное вдохновение
Россомaх и лис, медведей, волков
Преврaтил в козлов отпущения