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16:31, 06 апреля 2018

Политик Григорий Явлинский призвал партию «Яблоко» искать нового кандидата к следующим выборам президента России

Он заявил, что исчерпал свои возможности. Слова Явлинского приводит агентство РИА Новости.

Комментарии

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glotov 06 апреля 2018 | 16:33

....Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.

ambas 06 апреля 2018 | 16:39

glotov:

Гриша прав, т.к. еще пару раз он возможно
и потянет свою привычную роль вечного
кандидата в президенты, но возраст дает
свое знать. Поэтому нужен такой же вечный
кандидат от "Яблока", только помоложе и
здоровее. Чтоб он смог также как и Гриша
баллотироваться на протяжении лет 30-ти :)

evgolius7 06 апреля 2018 | 16:41

Гриша...не надо!!!
Ты ещё молод...влет через.... дцать может получится!!!
Мы подождём....нам не привыкать.

olegleon 06 апреля 2018 | 16:41

glotov: не мужа, но ветерана, которому давно пора на покой

nanaryfive 06 апреля 2018 | 16:35

Тут у вас пишет блохи партиец от "Гнилово Яблока" . Может его в кандилябры в следующих списках прэзидента галактики?

catlung Евгений Звягин 06 апреля 2018 | 16:36

это уже даже не смешно

ed10075 06 апреля 2018 | 16:36

Насчет исчерпал, это правда. Только вот произошло это лет 15 назад. После была агония и апатия.

velbkeirf1 06 апреля 2018 | 16:37

Гриша и почему я в тебя такой влюбленный!

kvam 06 апреля 2018 | 16:40

Труп даже не смердит, а так, слегка попахивает.

jetsam 06 апреля 2018 | 16:48

у меня, лично, сложилось впечатление, что он ждал, ждал, своего номера, но не дождался...
-------
Приходит к директору цирка некий человек с улицы и говорит:
- Я тут иллюзион придумал.
- Ну-с, излагайте.
- На арену цирка выносят огромный сундук с говном...
Под барабанный бой цепляют его к тросу и поднимают под самый купол цирка...
А потом оттуда роняют! И вот! Вся арена в говне... Весь купол в говне...
Все зрители - с ног до головы тоже в говне...
И тут на арену выхожу я - в ослепительно белом фраке!
--------

не дождался он.... да и фрак уже не белый...

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