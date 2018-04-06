Политик Григорий Явлинский призвал партию «Яблоко» искать нового кандидата к следующим выборам президента России
Он заявил, что исчерпал свои возможности. Слова Явлинского приводит агентство РИА Новости.
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Он заявил, что исчерпал свои возможности. Слова Явлинского приводит агентство РИА Новости.
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Мартовская «пурга» в ВШЭ В Конституции России ничего такого, о чем говорит Д.С. Песков, нет. Потому что там записан совсем иной принцип. Там не говорится ни о каких разделениях СМИ на «государственные», «частные» и вытекающих отсюда особенностях — «обязанностях», «сбалансированности», «ответственности». Там ясно сказано, что «гарантируется свобода массовой информации.
Комментарии10
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glotov 06 апреля 2018 | 16:33
....Наконец
Я слышу речь не мальчика, но мужа.
ambas 06 апреля 2018 | 16:39
glotov:
Гриша прав, т.к. еще пару раз он возможно
и потянет свою привычную роль вечного
кандидата в президенты, но возраст дает
свое знать. Поэтому нужен такой же вечный
кандидат от "Яблока", только помоложе и
здоровее. Чтоб он смог также как и Гриша
баллотироваться на протяжении лет 30-ти :)
evgolius7 06 апреля 2018 | 16:41
Гриша...не надо!!!
Ты ещё молод...влет через.... дцать может получится!!!
Мы подождём....нам не привыкать.
olegleon 06 апреля 2018 | 16:41
glotov: не мужа, но ветерана, которому давно пора на покой
nanaryfive 06 апреля 2018 | 16:35
Тут у вас пишет блохи партиец от "Гнилово Яблока" . Может его в кандилябры в следующих списках прэзидента галактики?
catlung Евгений Звягин 06 апреля 2018 | 16:36
это уже даже не смешно
ed10075 06 апреля 2018 | 16:36
Насчет исчерпал, это правда. Только вот произошло это лет 15 назад. После была агония и апатия.
velbkeirf1 06 апреля 2018 | 16:37
Гриша и почему я в тебя такой влюбленный!
kvam 06 апреля 2018 | 16:40
Труп даже не смердит, а так, слегка попахивает.
jetsam 06 апреля 2018 | 16:48
у меня, лично, сложилось впечатление, что он ждал, ждал, своего номера, но не дождался...
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Приходит к директору цирка некий человек с улицы и говорит:
- Я тут иллюзион придумал.
- Ну-с, излагайте.
- На арену цирка выносят огромный сундук с говном...
Под барабанный бой цепляют его к тросу и поднимают под самый купол цирка...
А потом оттуда роняют! И вот! Вся арена в говне... Весь купол в говне...
Все зрители - с ног до головы тоже в говне...
И тут на арену выхожу я - в ослепительно белом фраке!
--------
не дождался он.... да и фрак уже не белый...