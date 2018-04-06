Минпромторг пообещал увеличить поддержку российских компаний, попавших под новые американские санкции
Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что были прецеденты, когда прежде после введения санкций против компаний клиенты и партнеры отказывались с ними работать. По словам Мантурова, в Минпромторге такого подхода не приемлют и намерены за это административно наказывать. По словам министра, это по меньшей мере непатриотично, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии9
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olegleon 06 апреля 2018 | 16:35
не "увеличить", а "ещё больше увеличить"
eduard53 06 апреля 2018 | 16:38
Эх, ввели бы пиндосы свои санкции против наших пенсионеров, студентов, врачей, учителей и т.п. бюджетников: глядишь, кремлядь, в ответ, и таким страдальцам тогда поможет ...
alger 06 апреля 2018 | 16:43
eduard53: не туда глядите
hz6691 06 апреля 2018 | 16:39
Компания из 38 попавших под санкции миллиардеров несомненно нуждается в господдержке.
prender 06 апреля 2018 | 16:40
больше кокса , по низким ценам и лучшего качества.
Да и не забудьте мексиканским друзьям передачки переслать, чтобы трафик наркоты не иссяк.
Социально близкие блин, международные наркоторговцы, кокаиновые короли LEONE MARTINEZ, Miguel Jose и Chucho Perez.
sab171 06 апреля 2018 | 16:41
базара нет, общак под это и собирался.
chnch 06 апреля 2018 | 16:41
Не плачь , Дерипасочка! Тебе теперь рыбок за гос счёт дадут!
alger 06 апреля 2018 | 16:46
а чё им помогать, вот тем кто не попал в список надо бы сильно обеспокоится
Мамедовы уже пошли, Евтушенков еще не полностю ошкурен, Фридман и тд
hastings 06 апреля 2018 | 16:47
Всё компенсировать из бюджета!