Минпромторг пообещал увеличить поддержку российских компаний, попавших под новые американские санкции

Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что были прецеденты, когда прежде после введения санкций против компаний клиенты и партнеры отказывались с ними работать. По словам Мантурова, в Минпромторге такого подхода не приемлют и намерены за это административно наказывать. По словам министра, это по меньшей мере непатриотично, — сообщает «Интерфакс».