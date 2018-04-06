Z Архив новостей новости
5 9 6 887
16:30, 06 апреля 2018

Минпромторг пообещал увеличить поддержку российских компаний, попавших под новые американские санкции

Об этом заявил глава ведомства Денис Мантуров. Он отметил, что были прецеденты, когда прежде после введения санкций против компаний клиенты и партнеры отказывались с ними работать. По словам Мантурова, в Минпромторге такого подхода не приемлют и намерены за это административно наказывать. По словам министра, это по меньшей мере непатриотично, — сообщает «Интерфакс».

Комментарии

9

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

olegleon 06 апреля 2018 | 16:35

не "увеличить", а "ещё больше увеличить"

(комментарий скрыт)

eduard53 06 апреля 2018 | 16:38

Эх, ввели бы пиндосы свои санкции против наших пенсионеров, студентов, врачей, учителей и т.п. бюджетников: глядишь, кремлядь, в ответ, и таким страдальцам тогда поможет ...

alger 06 апреля 2018 | 16:43

eduard53: не туда глядите

hz6691 06 апреля 2018 | 16:39

Компания из 38 попавших под санкции миллиардеров несомненно нуждается в господдержке.

prender 06 апреля 2018 | 16:40

больше кокса , по низким ценам и лучшего качества.
Да и не забудьте мексиканским друзьям передачки переслать, чтобы трафик наркоты не иссяк.
Социально близкие блин, международные наркоторговцы, кокаиновые короли LEONE MARTINEZ, Miguel Jose и Chucho Perez.

sab171 06 апреля 2018 | 16:41

базара нет, общак под это и собирался.

chnch 06 апреля 2018 | 16:41

Не плачь , Дерипасочка! Тебе теперь рыбок за гос счёт дадут!

alger 06 апреля 2018 | 16:46

а чё им помогать, вот тем кто не попал в список надо бы сильно обеспокоится
Мамедовы уже пошли, Евтушенков еще не полностю ошкурен, Фридман и тд

hastings 06 апреля 2018 | 16:47

Всё компенсировать из бюджета!

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 4 апреля Поздравить…

5 424 6 6485 04.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 2 апреля Поздравить…

5 385 6 7383 02.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

Рожденные 3 апреля Поздравить…

5 261 6 6890 03.04
Kпраздники, общество, эхо москвы, день рождения, события
Блоги

+ Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Постпред США при ООН: Россия никогда не будет нашим другом Запись выступления Никки Хейли в Университете Дьюка в Северной Каролине опубликована на канале учебного заведения…

5 106 6 6867 10:55
8читать ;смотреть
Kрф, сша, политика, видео, мнения
Блоги

МИД РФ: Вопросы к Техсекретариату ОЗХО по сфабрикованному Великобританией против России «делу Скрипалей» Что конкретно британцы просят подтвердить Техсекретариат ОЗХО: только ли факт применения нервно-паралитического вещества, или же то, что оно относится к типу «новичок» по западной классификации?..

5 285 6 25597 02.04
Kполитика, общество, власть, мнения
Блоги

+ Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Владимир Путин: Это были самые прозрачные, самые чистые выборы в истории нашей страны Встреча Президента РФ с Председателем ЦИКа Эллой Памфиловой…

5 184 6 16600 03.04
8читать ;смотреть
Kвыборы-2018, путин, памфилова, политика, события
Новости

Бабич: Яд «Новичок» никогда не хранился в Шиханах в Саратовской области Ранее британские СМИ сообщили о разработке под Саратовом химвеществ, в том числе яда Новичок…

5 69 6 6298
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Убрали важных свидетелей» Возможно, это просто совпадение. Но опыты с нервно-паралитическим газом в Портон-Дауне ставились именно на морских свинках…

5 223 6 23019 12:08
Kвеликобритания, рф, скандалы, происшествия, животные, мнения
Интервью Особое мнение

Сергей Марков гость: Сергей Марков политолог

Отвязать застройщиков зачастую криминальных, от мэрии, освободить мэрию от полного доминирования застройщиков – вот важнейшая политическая задача, которая стоит, я считаю, перед руководством нашей страны…

5 96 6 10419 04.04
#слушать 35:13 8читать ;смотреть $скачать 8.1 МБ
Kобщество, видео, политика, сетевизор, передачи
Блоги

«Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил» 8 депутатов Госдумы от Кемеровской области поддержали кандидатуру Амана Тулеева на пост спикера областного парламента…

5 156 6 19847 09:02
Kкемерово, тулеев, депутаты, документы, события
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британские неучёные Министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс: «Мы знаем, что Россия рассматривает бывших разведчиков как кандидатов на уничтожение»...

5 206 6 26257 05.04
Kвеликобритания, рф, политика, конфликты, мнения
Блоги

Дмитрий Гудков политик

Как нам провести праймериз После того, какой результат насчитали в Москве Путину, показать поддержку москвичами демократических ценностей особенно важно…

5 146 6 19638 04.04
Kполитика, москва, выборы, мэр, оппозиция, мнения
Блоги

Илья Яшин политик

+ Мой депутатский отчет Мой депутатский отчет Полномочий на муниципальном уровне совсем мало. Но если есть воля и желание, то и в такой ситуации можно что-то менять…

5 42 6 6187 02.04
8читать ;смотреть
Kполитика, власть, москва, видео, мнения
Блоги

Активиста и политолога Михаила Светова не пустили в Кемерово, где он должен был выступить с лекцией По словам Светова, задержавшие его не были полицейскими. Они представились шахтерами, но действовали скоординировано со службами аэропорта…

5 103 6 15477 01.04
Kвидео, кемерово, аэропорты, события
Интервью 2018

Николай Травкин гость: Николай Травкин политик, герой соцтруда

Немцов посвятил всю свою оппозиционную деятельность созданию объединенной оппозиции. И не сумел. Навальный посвятил всю свою деятельность – вытоптать любого конкурента рядом…

5 103 6 19528 30.03
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать 11.5 МБ
Kподмосковье, власть, кемерово, видео
Блоги

Алексей Мельников публицист

Мартовская «пурга» в ВШЭ В Конституции России ничего такого, о чем говорит Д.С. Песков, нет. Потому что там записан совсем иной принцип. Там не говорится ни о каких разделениях СМИ на «государственные», «частные» и вытекающих отсюда особенностях —  «обязанностях», «сбалансированности», «ответственности». Там ясно сказано, что «гарантируется свобода массовой информации.

5 46 6 16086 30.03
Kсвобода, права, общество, студенты, власть, мнения

Популярное за неделю

Новости

Новые американские санкции против российских олигархов могут быть объявлены уже сегодня Эти меры планировались давно и связаны с опубликованным в январе «кремлёвским докладом»...

5 18 6 22656
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Мы можем встать с колен, грозить всему миру, запускать «Сармат», но обеспечить эвакуацию детей из 4-этажного здания мы оказались не в состоянии…

5 265 6 176859 31.03
#слушать 47:49 8читать ;смотреть $скачать 10.9 МБ
Голосование

Дела об оскорблении чувств:
2910456
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 18 6 22708 01.04
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

В Коктебеле произошла экологическая катастрофа. Власти молчат Когда мы смотрели на это вонючее болото, стекающее в море, то они не могли такого припомнить, и это фактически самый центр Коктебелевской бухты, куда через пару месяцев приедут десятки тысяч туристов…

5 578 6 378318 02.04
Kэкология, общество, политика, мнения
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? ФСБ бьет медведевских? Или Сечин кошмарит бизнес? Арест братьев Магомедовых: удар по Медведеву? Или очередной передел бизнес-полян? А еще есть внешний эффект…

5 82 6 196598 01.04
Kвидео, экономика, рф, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6854725
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3391526

Сегодня в эфире