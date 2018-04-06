Минфин США ввел санкции против 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. В список попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер. Среди фигурантов есть Кирилл Шамалов. В сообщении ведомства говорится, что в феврале 2013-го года он женился на дочери Путина Катерине Тихоновой, и его судьба значительно улучшилась после вступления в брак.