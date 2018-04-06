Минфин США ввел санкции против 38-ми российских бизнесменов, официальных лиц и компаний
Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте ведомства. В список попали Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг, Андрей Костин, Алексей Миллер. Среди фигурантов есть Кирилл Шамалов. В сообщении ведомства говорится, что в феврале 2013-го года он женился на дочери Путина Катерине Тихоновой, и его судьба значительно улучшилась после вступления в брак.
Комментарии12
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doubleman 06 апреля 2018 | 16:31
ну и что?
aroswen 06 апреля 2018 | 16:32
хехе список "лучших людей города" пополнился ))
nanaryfive 06 апреля 2018 | 16:38
aroswen: Надеюсь тарифы на жкх. в хохляндии в связи с этим уменьшат.
tvitov66 06 апреля 2018 | 16:40
nanaryfive: наши росиянские врачи, учителя, почтальоны и пенсионеры скинутся и компенсируют несчастным все потери. Любые санкции идут только на пользу нашей углеводородной Родине и мы все теснее сплачиваемся вокруг вождя и его вороватых друзей
rifles 06 апреля 2018 | 16:32
Как что?
Наконец-то с путиным начали разговор ,которой он так долго выпрашивал))
kottigr1 06 апреля 2018 | 16:34
rifles: Наказали 38 попугаев одного очень маленького и лысого павлина...
danka_perdanka 06 апреля 2018 | 16:32
ну и хорошо. поменьше по америкам будут шляться
antimalin 06 апреля 2018 | 16:32
Лично я поддерживаю.
olegleon 06 апреля 2018 | 16:33
"господин президент. опять Вы меня подставили и не включили в список санкций", написал Чубайс Трампу
gvs 06 апреля 2018 | 16:33
Огонь по штабам!
(Мао Цзедун) (с)
sadda 06 апреля 2018 | 16:35
Дерипаска, а сколько бабла ты отвалил тайландской полиции чтобы они привлекли Настю Рыбку к уголовной ответственности за соучастие в изнасиловании?! Мстительная крыса.
dzinselub 06 апреля 2018 | 16:41
Ну сейчас эти бизнесмены скинуться и пошлют Венедиктова к Трампу,что бы он вымолил отзыв этого санкционного списка.