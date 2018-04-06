Александр Поветкин стал обязательным претендентом на бой с чемпионм мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа
Россиянин Александр Поветкин стал обязательным претендентом на бой с Чемпионм Мира по версии Всемирной боксерской ассоциацией в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Об этом заявил сегодня глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
Как написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter, российский тяжеловес назначен обязательным претендентом к Джошуа по версии WBA. Срок на организацию титульного боя — 150 дней с сегодняшнего момента. До этого Джошуа не имеет права драться ни с кем, кроме Поветкина.
Напомним, что на прошлой неделе в Кардиффе Поветкин в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил свои титулы, несколько менее значимые. Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, отобрав у последнего еще и пояс WBO.
Добавим, что на переговоры по поводу организации боя представителям Джошуа и Поветкина дан срок в 30 дней.
Комментарии6
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calorad 06 апреля 2018 | 16:13
Вот кому охота смотреть как будут избивать русский мешок?
ukov 06 апреля 2018 | 16:20
Полагаешь, что красивее избиения украинского мешка Кличко
ничего не бывает?
honduras_on_kolima 06 апреля 2018 | 16:23
calorad: Это да, Руцкий Витязь абсолютный чемпион мира среди мешков.
Он может побить любого мешка, которого ему подсунут на ринге.
Но кажется, мешочный чемпион доигрался - Джошуа далеко не мешок, превосходит Санька и ростом, и весом, да и ничего лишнего на нём нет.
Руцкий Витязь уже лет 15 как молодая надежда Встающей-с-колен.
Ему уже под сороковник, а он всё ещё молодая надежда.
В общем, мой прогноз: вынесет британец витязя с ринга ногами вперёд.
Отправит мешочного чемпиона на пенсию.
ukov: // Полагаешь, что красивее избиения украинского мешка Кличко ничего не бывает? //
Удило ватное, Кличко 10 лет был непререкаемым королём дивизиона, чемпионом по всем версиям, кроме WBC, на которую покушаться не мог, т.к. там королём был его брат.
Не напомнишь, когда и по какой версии мешочный витязь был хотя бы один день чемпионом мира?
И да, клоун, чем закончился бой Кличко-Поветкин?
Иди гусей паси, ыксперд ощипанный.
imellendorf 06 апреля 2018 | 16:26
В супертяжелом весе давно , после Леннокса Льюиса нет классных бойцов . Все это малоинтересно
compare 06 апреля 2018 | 16:32
да...этот боец,не будет себя сдерживать.печвлька будет,у "по-веткина"...
sab171 06 апреля 2018 | 16:37
150 дней и Джошуа с Уайлдером встретится, Поветкин 4 боя титульных сорвал- то споткнулся то простуда то мельдоний с остарином- пусть ищет тех кто в кедах на ринг выходит.