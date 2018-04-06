Александр Поветкин стал обязательным претендентом на бой с чемпионм мира по боксу в тяжелом весе Энтони Джошуа

Россиянин Александр Поветкин стал обязательным претендентом на бой с Чемпионм Мира по версии Всемирной боксерской ассоциацией в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа. Об этом заявил сегодня глава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.

Как написал Рябинский в своем микроблоге в Twitter, российский тяжеловес назначен обязательным претендентом к Джошуа по версии WBA. Срок на организацию титульного боя — 150 дней с сегодняшнего момента. До этого Джошуа не имеет права драться ни с кем, кроме Поветкина.

Напомним, что на прошлой неделе в Кардиффе Поветкин в пятом раунде нокаутировал британца Дэвида Прайса и защитил свои титулы, несколько менее значимые. Поединок проходил в андеркарде объединительного боя, в котором Джошуа единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, отобрав у последнего еще и пояс WBO.

Добавим, что на переговоры по поводу организации боя представителям Джошуа и Поветкина дан срок в 30 дней.