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16:03, 06 апреля 2018

Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери, — заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров

По его словам, «Бог не в силе, а в правде. Этим принципам руководствуется русский народ».

Также Лавров считает, что Лондон ищет оправдание своей версии с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и именно отсюда появилось заявление о производстве нервно-паралитического вещества Новичок в Шиханах Саратовской области.

Напомним, — об этом написала газета Таймс, ссылаясь на британскую разведку.

Комментарии

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vpu2011 06 апреля 2018 | 16:05

Запад не ждёт покаяния. Дело движется. Это вы все как крысы мечетесь

danko_swinja 06 апреля 2018 | 16:08

vpu2011: а вы коклотролли?

danko1 06 апреля 2018 | 16:14

А разве от гопников во власти можно дождаться покаяния, когда они о нравственности не имеют понятия?
Даже за трагедию с Боингом и убийство Литвиненко не покаялись.
А Путин вообще заявил, что ни о чем, что сделал не сожалеет, хотя убийство людей в Норд-Осте отравляющим газом и расстрел школы в Беслане - его вина, не говоря уж о других трагедиях.
У нас даже за многочисленное разоблаченное враньё власть никогда не кается.

danko_swinja 06 апреля 2018 | 16:21

danko1: стараямрась1 а ты ждешь покаяния?

kottigr1 06 апреля 2018 | 16:15

danko_swinja:
Это не мы, а СССР.. но так будет с каждым.
Мы, но такого яда у нас никогда не было..
Яд был, но наш яд назывался по-другому..
Яд с таким названием наш, но его могли украсть..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, но производился не там..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, производился там, но не там хранился..
И вообще.. Как можно верить убийцам морских свинок и кота с российским гражданством.. !?
Ничего не упустил ?

jetsam 06 апреля 2018 | 16:18

kottigr1: "и, вообще, в анализах моча несвежая была"

vbgolub 06 апреля 2018 | 16:23

В знак протеста Лаврову надо срочно отозвать дочь из США.

kissa_ 06 апреля 2018 | 16:30

vbgolub:

Скоро кончится путинское полицейское государство и если захочется попить пивка можно будет просто сломать кости лица или пробить череп пердунишке, типа тебя, и пошарить в твоих карманах.

semia 06 апреля 2018 | 16:29

У наших бандитов прямо как дежурный набор,сразу о духовности,боге вспоминают. Чиновник в Кемерово после пожара перед собравшимися на площади тоже пытался сразу задвигать про духовность. У него спросили;"Ты что ,охренел?" Сразу про духовность успокоился. Ты что Лавров бога всуе вспоминаешь,для оправданий преступлений.Охренел?

kissa_ 06 апреля 2018 | 16:24

kottigr1:

Читая тебя, старого портяночно-совкового дебила, начинаешь понимать, что Россию должны начать наказывать за отравление русской водкой.

compare 06 апреля 2018 | 16:28

danko_swinja: из=за тебя,юного таракана,пришлось из "игнора",одного старого "выпустить"..но,больно уж ты бездарен и туп,чтобы попадаться еще на глаза...

kissa_ 06 апреля 2018 | 16:34

compare:

Вы, Красноярские гомики, дети мамок колхозных шлюх и папок, педерастов, торговавших задом у пивного ларька, - всегда так поступаете... Такая у вас породак.

cattt 06 апреля 2018 | 16:09

vpu2011: Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери, дебилы, бл...

nikitin43 06 апреля 2018 | 16:13

cattt: Про кокс опять ничего не сказал .....

sadda 06 апреля 2018 | 16:10

О как, и про народ, и про правду вспомнили.....А когда страну и народ путинская власть разворовывает, то чем руководствуется?

grizzlybear 06 апреля 2018 | 16:10

Тут вот какое дело:
"В конце марта Скотленд-Ярд сообщил, что Сергей и Юлия Скрипаль «впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу», а самая большая концентрация вещества была выявлена на входной двери".

Были еще свинки и котик, но их британцы на всякий случай кремировали. До окончания расследования. В общем, "концы в воду".

jetsam 06 апреля 2018 | 16:37

grizzlybear: да, да, да... концы вводу... в мосва-реку или яузу? в яузу, там и дна не видно...

так и слышу
Кот: я дам показания, я всем расскажу правду - все туфта и компот! вброс и очернение россии, мяу!
АнглийскийСадист : иды сюды, хвостатый гад...Вася, души пока свинок, а то по телеграму растрезвонят!

compare 06 апреля 2018 | 16:26

а что,сразу,весь "руссский народ" приплетать? он-то,безгласный,при каких делах здесь? пафосная болтовня,не более того..

chnch 06 апреля 2018 | 16:27

Или Лавров не знает русский язык, или признаёт участие России в отравлении. Покаяться( или не покаяться) можно только за какое то действие. Если действия не было, то про покаяние не говорят.

(комментарий скрыт)

protiv777 06 апреля 2018 | 16:30

Послать каяться можно бабу Лию. Это ее амплуа.









bonhoeffer 06 апреля 2018 | 16:34

Вот Мединский заявляет, что народу не нужна правда. Так где же бог у русского народа?

cypher 06 апреля 2018 | 16:35

Запад ждет покаяния?!!
У Лаврова фантазии на почве неудовлетворенных сексуальных потребностей штоле?
Не помню, чтобы от Чикатило кто-то ждал покаяний...неужто были и такие извращенцы?

lion64___3 06 апреля 2018 | 16:39

"...
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.."

protiv777 06 апреля 2018 | 16:39

Удивляюсь - почему до сих пор у посольства США не ползают на коленях белоленточники?

ostanovka 06 апреля 2018 | 16:40

Гот мит унз - лавров, как и великий вождь ( нем. großer Führer ) путин, строчит по методичкам рейха.
Между тем, бога показать никто не требует от завравшейся рахи.
От рахи и ее аборигенов требуется одно: живя рядом с людьми, не привносить в человеческое общение русские звериные понятия.

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