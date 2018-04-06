По его словам, «Бог не в силе, а в правде. Этим принципам руководствуется русский народ».

Также Лавров считает, что Лондон ищет оправдание своей версии с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и именно отсюда появилось заявление о производстве нервно-паралитического вещества Новичок в Шиханах Саратовской области.

Напомним, — об этом написала газета Таймс, ссылаясь на британскую разведку.