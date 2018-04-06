Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери, — заявил сегодня глава МИДа Сергей Лавров
По его словам, «Бог не в силе, а в правде. Этим принципам руководствуется русский народ».
Также Лавров считает, что Лондон ищет оправдание своей версии с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери и именно отсюда появилось заявление о производстве нервно-паралитического вещества Новичок в Шиханах Саратовской области.
Напомним, — об этом написала газета Таймс, ссылаясь на британскую разведку.
Комментарии25
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
vpu2011 06 апреля 2018 | 16:05
Запад не ждёт покаяния. Дело движется. Это вы все как крысы мечетесь
danko_swinja 06 апреля 2018 | 16:08
vpu2011: а вы коклотролли?
danko1 06 апреля 2018 | 16:14
А разве от гопников во власти можно дождаться покаяния, когда они о нравственности не имеют понятия?
Даже за трагедию с Боингом и убийство Литвиненко не покаялись.
А Путин вообще заявил, что ни о чем, что сделал не сожалеет, хотя убийство людей в Норд-Осте отравляющим газом и расстрел школы в Беслане - его вина, не говоря уж о других трагедиях.
У нас даже за многочисленное разоблаченное враньё власть никогда не кается.
danko_swinja 06 апреля 2018 | 16:21
danko1: стараямрась1 а ты ждешь покаяния?
kottigr1 06 апреля 2018 | 16:15
danko_swinja:
Это не мы, а СССР.. но так будет с каждым.
Мы, но такого яда у нас никогда не было..
Яд был, но наш яд назывался по-другому..
Яд с таким названием наш, но его могли украсть..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, но производился не там..
Яд наш, называется по-нашему, украсть не могли, производился там, но не там хранился..
И вообще.. Как можно верить убийцам морских свинок и кота с российским гражданством.. !?
Ничего не упустил ?
jetsam 06 апреля 2018 | 16:18
kottigr1: "и, вообще, в анализах моча несвежая была"
vbgolub 06 апреля 2018 | 16:23
В знак протеста Лаврову надо срочно отозвать дочь из США.
kissa_ 06 апреля 2018 | 16:30
vbgolub:
Скоро кончится путинское полицейское государство и если захочется попить пивка можно будет просто сломать кости лица или пробить череп пердунишке, типа тебя, и пошарить в твоих карманах.
semia 06 апреля 2018 | 16:29
У наших бандитов прямо как дежурный набор,сразу о духовности,боге вспоминают. Чиновник в Кемерово после пожара перед собравшимися на площади тоже пытался сразу задвигать про духовность. У него спросили;"Ты что ,охренел?" Сразу про духовность успокоился. Ты что Лавров бога всуе вспоминаешь,для оправданий преступлений.Охренел?
kissa_ 06 апреля 2018 | 16:24
kottigr1:
Читая тебя, старого портяночно-совкового дебила, начинаешь понимать, что Россию должны начать наказывать за отравление русской водкой.
compare 06 апреля 2018 | 16:28
danko_swinja: из=за тебя,юного таракана,пришлось из "игнора",одного старого "выпустить"..но,больно уж ты бездарен и туп,чтобы попадаться еще на глаза...
kissa_ 06 апреля 2018 | 16:34
compare:
Вы, Красноярские гомики, дети мамок колхозных шлюх и папок, педерастов, торговавших задом у пивного ларька, - всегда так поступаете... Такая у вас породак.
cattt 06 апреля 2018 | 16:09
vpu2011: Запад напрасно ждет покаяния России в связи с инцидентом в Солсбери, дебилы, бл...
nikitin43 06 апреля 2018 | 16:13
cattt: Про кокс опять ничего не сказал .....
sadda 06 апреля 2018 | 16:10
О как, и про народ, и про правду вспомнили.....А когда страну и народ путинская власть разворовывает, то чем руководствуется?
grizzlybear 06 апреля 2018 | 16:10
Тут вот какое дело:
"В конце марта Скотленд-Ярд сообщил, что Сергей и Юлия Скрипаль «впервые вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом по их домашнему адресу», а самая большая концентрация вещества была выявлена на входной двери".
Были еще свинки и котик, но их британцы на всякий случай кремировали. До окончания расследования. В общем, "концы в воду".
jetsam 06 апреля 2018 | 16:37
grizzlybear: да, да, да... концы вводу... в мосва-реку или яузу? в яузу, там и дна не видно...
так и слышу
Кот: я дам показания, я всем расскажу правду - все туфта и компот! вброс и очернение россии, мяу!
АнглийскийСадист : иды сюды, хвостатый гад...Вася, души пока свинок, а то по телеграму растрезвонят!
compare 06 апреля 2018 | 16:26
а что,сразу,весь "руссский народ" приплетать? он-то,безгласный,при каких делах здесь? пафосная болтовня,не более того..
chnch 06 апреля 2018 | 16:27
Или Лавров не знает русский язык, или признаёт участие России в отравлении. Покаяться( или не покаяться) можно только за какое то действие. Если действия не было, то про покаяние не говорят.
protiv777 06 апреля 2018 | 16:30
Послать каяться можно бабу Лию. Это ее амплуа.
bonhoeffer 06 апреля 2018 | 16:34
Вот Мединский заявляет, что народу не нужна правда. Так где же бог у русского народа?
cypher 06 апреля 2018 | 16:35
Запад ждет покаяния?!!
У Лаврова фантазии на почве неудовлетворенных сексуальных потребностей штоле?
Не помню, чтобы от Чикатило кто-то ждал покаяний...неужто были и такие извращенцы?
lion64___3 06 апреля 2018 | 16:39
"...
Напрасно ждал Наполеон,
Последним счастьем упоенный,
Москвы коленопреклоненной
С ключами старого Кремля:
Нет, не пошла Москва моя
К нему с повинной головою.
Не праздник, не приемный дар,
Она готовила пожар
Нетерпеливому герою.
Отселе, в думу погружен,
Глядел на грозный пламень он.."
protiv777 06 апреля 2018 | 16:39
Удивляюсь - почему до сих пор у посольства США не ползают на коленях белоленточники?
ostanovka 06 апреля 2018 | 16:40
Гот мит унз - лавров, как и великий вождь ( нем. großer Führer ) путин, строчит по методичкам рейха.
Между тем, бога показать никто не требует от завравшейся рахи.
От рахи и ее аборигенов требуется одно: живя рядом с людьми, не привносить в человеческое общение русские звериные понятия.